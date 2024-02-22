Вице-президентом Трампа может стать "сторонница Путина"

00:45 23.02.2024 Лидер симпатий республиканцев назвал список своих возможных преемников

Геннадий Петров



22.02.24

Дональд Трамп почти разрешил важнейшую интригу современной американской политики. Оглашен список тех, из кого он будет выбирать своего вице-президента – то есть человека, который имеет реальные шансы в течение ближайших четырех лет возглавить Белый дом. В числе возможных преемников Трампа оказался не только губернатор Флориды Рон Десантис, которого он нещадно критиковал, но и бывшая демократ и левая радикалка Тулси Габбард, которая известна в том числе и тем, что пусть и с оговорками, но поддерживает позицию РФ по Украине.



В Южной Каролине 24 февраля состоятся республиканские праймериз. Трампу там будет противостоять Никки Хейли. Она единственный однопартиец, все еще оспаривающий у него право стать кандидатом от партии в президенты на выборах в ноябре этого года. Борьба обещает быть жесткой. Хейли обещала, что не снимет свою кандидатуру ни за что. Ее не смущают поражения везде, где она противостояла Трампу: в Айове, Нью-Гэмпшире, Неваде и на Виргинских островах. Южная Каролина – родной штат Хейли. Здесь она была губернатором и с тех пор достаточно популярна, а следовательно, может рассчитывать на успех. Кроме того, надо учесть, что выборы кандидата не прямые: американцы будут голосовать, строго говоря, не за Хейли или Трампа, а за выборщиков от них на партийном съезде, который пройдет летом и назовет соперника Джозефа Байдена на ноябрьском голосовании. От Южной Каролины избираются 50 выборщиков – больше, чем в любом другом штате, где ранее были праймериз. Все это побуждает кандидатов экспериментировать в поиске сильных ходов, способных привлечь к ним новых избирателей.



Поэкспериментировать решил и Трамп. В ходе этой избирательной кампании важнейшим является вопрос о том, кто будет его вице-президентом. Трамп моложе 81-летнего Байдена, но и ему солидные 77 лет. Значит, его четырехлетний срок может в любой момент закончиться, а главой государства станет вице-президент.



Трамп долго не раскрывал, кого назовет своим вторым номером, хотя и утверждал, что с кандидатурой уже определился. И вот он решил чуточку приоткрыть завесу тайны. Во время интервью Fox news, которое он давал в мэрии города Гринвилл в Южной Каролине, ведущая Лора Ингрэм зачитала список его кандидатов в вице-президенты. Трамп подтвердил, что действительно остановит выбор на одном из этих политиков. Так сказать, в первом ряду списка оказались губернатор Флориды Рон Десантис, предприниматель Вивек Рамасвами и сенатор от Южной Каролины Тим Скотт. Кроме них Ингрэм назвала члена Палаты представителей Байрона Дональдса и двух женщин, губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм и бывшего члена Палаты представителей Тулси Габбард.



В этом списке есть ожидаемые фамилии, а есть и очень неожиданные. Трамп неоднократно расхваливал на все лады Тима Скотта – так он, кстати, делал и во время эфира в Гринвилле, – поэтому у многих наблюдателей создавалось впечатление, что сенатор от Южной Каролины и будет вице-президентом. Довод против в данном случае заключается в том, что эта кандидатура откровенно слабая. Как сенатор он себя почти ничем не проявил, особой популярности в масштабах всей страны не снискал. По существу, единственный бесспорный плюс Скотта для избирательной кампании Трампа – это его цвет кожи. Но в списке есть и еще один афроамериканец: Байрон Дональдс. Кроме того, пример Байдена и Камалы Харрис наглядно подтвердил для всей Америки порочность идеи выбирать вице-президента, руководствуясь исключительно критериями политкорректности.



Неожиданных фамилий в списке кандидатов две: Десантис и Габбард. Губернатор Флориды, одно время обходивший Трампа по рейтингу, стал бы весьма непростым вторым номером и в силу характера, и в силу амбиций. К тому же избиратели Десантиса – наиболее консервативная часть республиканцев. А это те, кто и так за Трампа. Ему же, чтобы победить Байдена, нужно привлечь новый электорат.



С этой ролью в принципе могла бы справиться Габбард. Она уж очень неожиданная кандидатура. До 2022 года Габбард входила в Демократическую партию и была олицетворением его левого и даже крайне левого крыла. По ряду вопросов ее взгляды разительно расходятся с теми, что есть у большинства республиканцев. Достаточно сказать, что Габбард – убежденная сторонница легализации абортов и однополых браков. Вместе с тем она, как и Трамп, выступает за жесткую борьбу с нелегальной миграцией и, что особенно важно для РФ, придерживается очень неортодоксальных взглядов на внешнюю политику США. Она неоднократно говорила, что винит Вашингтон (конкретно – демократическую администрацию) в конфликте РФ и Украины, за что в украинской прессе ее именовали сторонницей Путина. Сам конфликт Габбард, как и Трамп, предлагает разрешить компромиссной договоренностью между двумя странами. Следует добавить, что в марте она собирается посетить Мар-а-Лаго. Это резиденция и штаб Трампа. Так что переговоры о участии в каком-либо качестве в его кампании явно уже идут.



Решение Трампа обнародовать список возможных вице-президентов расходится с его собственным опытом 2016 года. Тогда он сравнительно поздно назвал своего второго номера, долго делая выбор между Майклом Пенсом и тогдашним губернатором Нью-Джерси Крисом Кристи. В конце концов Трамп выбрал Пенса, о чем впоследствии жалел.



Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии "НГ" предположил, что список кандидатов в вице-президенты обнародован сейчас по нескольким причинам. Во-первых, Трамп старается сцементировать партию, нанести удар по немногим оставшимся противникам в рядах республиканцев. "Десантис, Скотт и Рамасвами – это бывшие соперники Трампа. Теперь они на его стороне. Получается, это прямой удар по Хейли и по всем антитрамповским силам в партии. Им подается сигнал: лучше иметь Трампа как хорошего союзника, чем как плохого противника. Так что ведите себя хорошо, переходите на его сторону, и он вас не забудет", – считает Васильев. Он обращает внимание на кандидатуру Рамасвами, а также на кандидатуры Ноэм и особенно Габбард. Первый, как отмечает Васильев, молодой трампист. Включив его в список кандидатов в вице-президенты, Трамп хочет подчеркнуть, что у трампизма есть в партии долгосрочное будущее. А кандидатура Габбард – попытка привлечь независимого избирателя, не примыкающего ни к демократам, ни к республиканцам, и, кроме того, способ упредить попытки навязать Хейли в качестве вице-президента (эта идея есть у части партийного истеблишмента). "Габбард в некоторых аспектах двойник Хейли. Трампу скажут: нужен вице-президент – женщина индийского происхождения. Он скажет: такой кандидат у меня есть, но это не Хейли, а Габбард", – полагает Васильев.



А сам обширный список кандидатов в вице-президенты – это еще и удар по демократам. Трамп демонстрирует, насколько богат у него выбор вторых номеров. В нем есть место как его единомышленникам, так и бывшему демократу Габбард. У Байдена скамейка запасных меньше, и нет пока признаков того, что она расширится. Источник - НГ

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