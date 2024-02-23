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Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ
08:43 23.02.2024

23.02.2024,

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Азербайджан в стремлении захватить новые территории Армении. Господин Пашинян сообщил, что участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) было "заморожено". При этом он заверил, что вопрос сохранения российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня.

В интервью французскому телеканалу France 24 премьер заявил, что Баку считает сегодняшнюю Армению "Западным Азербайджаном". По его мнению, азербайджанский президент Ильхам Алиев "хочет не мирного договора, основанного на взаимном признании территориальной целостности, а планирует захват новых территорий в Армении".

Никол Пашинян подверг критике позицию российских властей. Он утверждает, что несколько месяцев назад Россия "открыто призвала армянское население свергнуть власть". По его словам, "эта пропаганда из Москвы против него не ослабевает". Господин Пашинян также выразил обеспокоенность задержанием в Армении уехавшего от мобилизации россиянина Дмитрия Сетракова, назвав это "похищением".

"Мы не можем терпеть незаконные действия на нашей территории",- сказал Никол Пашинян и пригрозил "последствиями" в случае, "если требования Еревана останутся без ответа".

На прошедший в ноябре 2023 года в Минске саммит ОДКБ не приехали главы МИД и Минобороны Армении. Никол Пашинян объяснял отказ от участия в мероприятии нежеланием "присоединяться к логике, согласно которой территориальная целостность и суверенитет Армении подвергаются сомнению". МИД Армении уверял, что страна не рассматривает выход из ОДКБ и вывод российских военных.

Вчера, 22 февраля, армянское издание Factor со ссылкой на источник сообщило, что российских пограничников выведут из ереванского международного аэропорта "Звартноц". Утверждается, что это произойдет в ближайшее время. Неназванный собеседник издания отметил, что это "политическое решение". Размещение российских пограничников в "Звартноце" регламентировано не межправительственным соглашением, а документом, подписанным Службой нацбезопасности Армении и ФСБ России.

О визите господина Пашиняна в Париж - в материале "Ъ" "Коммунист с "красного плаката"".

Лаура Кеффер

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708666980


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