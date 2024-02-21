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Космическая истерия Америки: дымовая завеса переговоров, - ФСК
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21.02.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Если промедлить, ситуация может развернуться таким образом, что никакого смысла договариваться США по Украине у России уже не будет

В минувшую пятницу, 16 февраля, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США контр-адмирал Джон Кирби рассказал, что президент Джо Байден отдал срочное распоряжение сотрудникам своей администрации вступить в прямой диалог с Москвой, дабы обсудить разработки противоспутникового оружия, которыми якобы занимается Россия.

Судя по всему, это решение стало итогом информационной операции, проведенной американскими спецслужбами, для прикрытия начала переговоров с РФ по урегулированию украинского конфликта. Но обо всем по порядку.

Неделю назад Reuters со ссылкой на три неназванных российских источника сообщило о том, что руководство РФ якобы предлагало Белому дому начать переговоры по заморозке конфликта на Украине, но Вашингтон это предложение отверг.

"По словам российских источников, в 2023 году Путин публично и в частном порядке через посредников, в том числе через арабских партнеров Москвы на Ближнем Востоке, дал понять Вашингтону, что готов рассмотреть возможность прекращения огня на Украине. Путин предлагал заморозить конфликт на нынешних линиях и не желал уступать ни одной из украинских территорий, которые контролирует Россия. В ответ на это США дали четко понять, что не станут обсуждать судьбу Украины без ее представителей. В итоге контакты с американцами ни к чему не привели", – говорится в публикации Reuters.

Информация агентства распространилась настолько широко, что ее был вынужден прокомментировать пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что Кремль никогда не делал Белому дому подобных предложений.

Несколько дней спустя газета The New York Times со ссылкой на свои источники в стане республиканцев рассказала, что Россия-де планирует разместить в космосе некие боевые системы, которые позволят ей в считаные минуты уничтожить весь "спутниковый флот" США.

"Собранные Соединенными Штатами разведданные показывают, что у России могут быть планы разместить ядерное оружие в космосе. Именно с этим может быть связан анонсированный брифинг по "серьезной угрозе национальной безопасности" в Конгрессе США. В разведданных, с которыми планируется ознакомить конгрессменов, говорится, что Россия хочет вывести в космос ядерное оружие с возможностью его применения против спутников. Это очень тревожный и деликатный вопрос", – сообщил NYT один из источников.

Отвечать на этот откровенный вброс вновь пришлось Дмитрию Пескову, заявившему, что "слухи о планах России разместить ядерное оружие в космосе – не более чем очередная уловка Белого дома", а у Москвы нет и никогда не было подобных планов.

Итогом этого странного информационного пинг-понга и стало вышеупомянутое заявление Джона Кирби о готовности США к переговорам с Россией на тему гипотетических "звездных войн".

Для того чтобы понять, что это такое было, необходимо рассмотреть несколько вводных.

Во-первых, Reuters, как и The New York Times, относятся к изданиям, контролируемым глобалистами, интересы которых в США представляют, скорее, демократы, а не республиканцы. Не отрицая возможности наличия у NYT своих источников в республиканской партии США, все же важно понимать, что каждая их публикация льет воду на мельницу демократов, то есть в данном случае нынешней администрации США. А значит, Белому дому было нужно, чтобы СМИ написали о "российской ядерной угрозе в космосе". Что в итоге и было сделано.

Во-вторых, ссылка на данные разведки, которые говорят лишь о теоретической возможности появления у России планов по размещению ЯО в космосе, по сути, означает, что никакой реальной угрозы нет и пока даже не просматривается, а потому начинать по этому поводу срочные переговоры как бы бессмысленно. И тем не менее Белый дом объявил об их подготовке.

И в-третьих, сама по себе тема "звездных войн" легко привлекает к себе внимание публики и, стало быть, всегда можно рассчитывать на необходимый общественный резонанс. И теперь, когда в СМИ появятся новости о "тайных переговорах Кремля и Белого дома", среднестатистический обыватель сразу же вспомнит страшилки про ракеты в космосе. Под такой дымовой завесой можно вести любые переговоры, не боясь нанести урон своей репутации.

И судя по всему, именно ради сохранения Соединенными Штатами хорошей мины при плохой игре и была проведена эта информационная спецоперация. Но не только.

Сначала, объявив о категорическом отказе в никогда не звучавшей просьбе Москвы, Вашингтон постарался выставить российского лидера слабым, мол, видите, Путин сам хочет заморозки конфликта, а значит, сила на нашей, западной стороне. Таким образом американские пиарщики, с одной стороны, приподняли упавшее настроение своим союзникам, а с другой – накануне предстоящих у нас президентских выборов попытались закинуть в российское патриотическое сообщество месседж о слабости Путина.

Затем под явно выдуманным предлогом рассказали о планах по переговорам с Кремлем, в ходе которых, разумеется, никакую "ядерную программу России в космосе" обсуждать никто не станет, а разговор пойдет о том, как американцам выйти с Украины, постаравшись сохранить лицо.

А обсудить действительно есть что. Как пишет Business Insider, дела у Украины все хуже и хуже: прошлогоднее контрнаступление не привело к прорыву, поддержка союзников ослабевает, у ВСУ не хватает личного состава и боеприпасов, а высшее командование охвачено хаосом из-за замены главкома.

"Вдобавок ко всем этим бедам перспектива победы Трампа на президентских выборах становится все более реалистичной. А если это случится, то велика вероятность, что США полностью прекратят помогать Украине, открыв тем самым "путь к победе" для Владимира Путина", – отмечает издание.

О том, что в случае дистанцирования США от конфликта Европа не сможет полноценно компенсировать Украине потерю американской помощи, утверждает и Polityka.

"На вопрос, какое американское оружие является незаменимым для Украины, самым коротким, самым честным и самым близким к истине будет ответ "любое". Воюющая с грозным врагом Украина нуждается в любом оружии в любом количестве. Оно было нужно ей еще вчера, нужно сегодня и точно потребуется завтра. А также в последующие месяцы, если не годы, пока будет продолжаться это все еще неравное противостояние", – говорится в публикации.

Вот и выходит, что, пока не поздно, американцам необходимо найти компромиссное решение, которое устраивало бы Москву, но при этом сохраняло бы Украину, по крайней мере какую-то ее часть, как отдельное государство под контролем Запада. Особенно остро эта тема встала после недавней потери Киевом Авдеевки. Если промедлить, ситуация может развернуться таким образом, что никакого смысла договариваться США по Украине у России уже не будет. А допустить этого глобалисты никак не могут. И без того их недавняя сходка в немецком Мюнхене прошла в весьма пессимистическом настроении.
Так что в ближайшее время стоит, видимо, ожидать попыток ЦРУ выйти на контакт с нашей Службой внешней разведки, с тем чтобы передать в Кремль тайное послание Белого дома.

Если такой контакт состоится, это станет незримым результатом проведенной США спецоперации в медиаполе. Зримым же ее итогом будет продолжение раскрутки пропагандисткой кампании Запада по дискредитации руководства России с целью найти повод не признать будущие выборы. И это надо очень четко понимать.

P.S. США не удастся одновременно и призывать к стратегическому поражению РФ, и вести диалог по стратегической стабильности, заявил Президент РФ Владимир Путин: "Соединенные Штаты и Запад, с одной стороны, призывают к стратегическому поражению России, а с другой стороны, намерены якобы и хотят вести с нами разговоры по стратстабильности, полагая, что один вопрос никак не связан с другим, – этого не удастся сделать. Если они стремятся нанести нам стратегическое поражение, то мы должны подумать о том, что такое стратегическая стабильность для нашей страны". По словам главы государства, Россия "ничего не отвергает, ни от чего не отказывается, но надо разобраться в том, чего они хотят. Они, как правило, хотят добиваться односторонних преимуществ. Этого не будет".

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708670460


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