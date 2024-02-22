Байден встретился с женой и дочерью Навального. И никого не перепутал!

10:26 23.02.2024

Президент Джо Байден встретился в четверг с женой и дочерью покойного лидера российской оппозиции Алексея Навального, поскольку президент готовится ввести дополнительные санкции против России, пишет CNN.



После встречи Байден заявил, что сам президент России Владимир Путин будет подвергнут санкциям.



"Я имел честь встречаться с его женой и дочерью, и, чтобы заявить очевидное, он был человеком невероятного мужества. Завтра мы собираемся объявить о санкциях против Путина, который несет ответственность за его смерть", - сказал он.



Байден сказал, что из встречи стало ясно, что жена Навального продолжит борьбу.



"Мы не сдаемся", - сказал он.



Встреча состоялась в Калифорнии, куда Байден едет для сбора средств на политические цели. Даша Навальная, дочь Навального, учится в Стэнфордском университете.



В заявлении Белого дома говорится, что Байден выразил свое восхищение необычайным мужеством Алексея Навального и его наследием в борьбе с коррупцией, а также за свободную и демократическую Россию, в которой верховенство закона применяется в равной степени ко всем.



Байден подчеркнул, что наследие Алексея будет передаваться людям по всей России и по всему миру, оплакивающим его утрату и борющимся за свободу, демократию и права человека.



Встреча с Юлией и Дашей Навальными состоялась за день до ожидаемого нового раунда санкций США в отношении России, отчасти из-за смерти Навального.



Байден на своей встрече "подтвердил, что его администрация завтра объявит о новых серьезных санкциях против России в ответ на смерть Алексея, репрессии и агрессию России, а также ее жестокую и незаконную войну в Украине".



По словам представителя Министерства финансов, администрация Байдена введет новые санкции в отношении более чем 500 объектов в пятницу в ответ на смерть Навального и накануне двухлетней войны России на Украине.



Официальные лица США работали над новым пакетом санкций в отношении России перед смертью лидера оппозиции и дополнили их после его кончины, по словам высокопоставленного американского чиновника. Агентство Рейтер впервые сообщило о количестве объектов, против которых будут введены санкции.



Вскоре после того, как стало известно о смерти Навального, Байден возложил вину непосредственно на Путина.



Навальный был самым известным лидером оппозиции в России, который провел годы, критикуя Путина с большим личным риском.



В 2020 году Навальный был отравлен "Новичком", нервно-паралитическим веществом советской эпохи. Он провел месяцы в Германии, восстанавливаясь после отравления, прежде чем вернуться в Россию в 2021 году. Он был арестован по прибытии в Россию.



Навальный отбывал 19-летний тюремный срок после того, как в августе был признан виновным в создании экстремистского сообщества, финансировании экстремистских активистов и различных других преступлениях. Он уже отбывал наказание в виде 11 с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима за мошенничество и другие изменения, которые он отрицает.



Свои последние недели он провел в исправительной колонии ИК-3 в Харпе, известной как "Полярный волк", где он описал морозные условия перед своей смертью.



Российская пенитенциарная служба сообщила, что Навальный "почувствовал недомогание после прогулки" в своей сибирской исправительной колонии и "почти сразу" потерял сознание.



Мать Навального, Людмила Навальная, заявила, что видела тело своего сына в сибирском морге в среду.



Медицинское заключение объяснило причину смерти 47-летнего Навального естественными причинами, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в эфире X.