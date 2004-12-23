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Бишкек. ГКНБ разгромил ОПГ экс-депутата Жолдошбаева
10:36 23.02.2024

ГКНБ задержал владельца "Беш-Сары" - экс-депутата Камчыбека Жолдошбаева. Какой бизнес еще за ним числится?

- Сотрудники ГКНБ КР получили сведения, подтверждающее факты мошенничества со стороны учредителя ОсОО "Беш-Сары" "Ж.К." (фирма владеет двумя торговыми домами на территории Ошского рынка и осуществляет поставки угля). Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ.

Были выявлены механизмы уклонения от уплаты налоговых платежей в особо крупном размере.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий установлено, что по указанию руководства администрация ОсОО "Беш-Сары" на протяжении многих лет ведет двойную бухгалтерию.

Согласно данным Министерства юстиции КР, учредителем ОсОО "Беш-Сары" является экс-депутат Камчыбек Жолдошбаев.

Издание Tazabek посмотрело, какие еще компании числятся за Жолдошбаевым и его родственниками:

1. ОсОО "Алмаз-Бетон"

Сфера деятельности: Производство товарного бетона (готовой бетонной смеси).

Руководитель: Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна (дочь)

Учредитель: Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна

Дата регистрации: 29.09.2022

Адрес: Бишкек, ул. Мурманская

2. ОсОО "Саркул"

Деятельность: Производство топливных брикетов из угля и торфа

Руководитель: Жолдошбаев Акылбек Сариевич

Учредители:

Жолдошбаев Камчыбек
Жолдошбаев Акылбек Сариевич
Ашырбеков Алмазбек Калыбекович
Перерегистрация: 27.11.2014

Адрес: Нарынская область, ул. Чатыр-Кол 46

3. ОАО "Ак-Боз ат"

Деятельность грузового автомобильного транспорта

Руководитель: Шералиев Кубанычбек Абдылламитович

Учредители:

Жолдошбаев Камчыбек
Тыйтаев Сырга
Толбаева Сайра
Турганов Каныбек
Токтосунов Балкын
Тажибеков Суйунбек
Темирбулатова Нурия
Туратбеков Нусуратила
Турдакунов Уланбек
Усенов Шайлообек
Умурзаков Азам Абдрасулович
Чоюналиев Орозбек
Чокчоева Бурулуш
Чолпонбаев Назаркул
Чоюбеков Самыйбек
Шайымкулов Идирис
Перерегистрация: 23.12.2004

Адрес: Ак-Талинский район, Баетово, уч. Кайынды-Булак

4. ОсОО "Даймонд ЖНК"

Оптовая неспециализированная торговля

Руководитель: Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна

Учредитель: Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна

Регистрация: 22.01.2021

Адрес: Бишкек, ул. Бейшеналиевой 42 а

4. ОФ "Микрокредитное агентство "Центр-Кредит-Бизнес"

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Руководитель: Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна

Учредители:

Жакыпова Жумакул Ташиевна
Кубатбеков Максатбек Кубатбекович
Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна
Перерегистрация: 20.07.2006

Адрес: Бишкек, ул.Бейшеналиева 42-а.

6. ОсОО "Герамед"

Розничная торговля в специализированных магазинах фармацевтическими товарами

Руководитель: Жолдошбаева Гулиза Камчыбековна

Учредители:

Жолдошбаева Гулиза Камчыбековна
Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна
Регистрация: 12.03.2018

Адрес: Бишкек, ул. Б. Бейшеналиевой № дома 42 "А"

7.ОсОО "Беш-Сары-К"

Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Руководитель: Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна

Учредитель: Жолдошбаев Камчыбек

Перерегистрация: 11.09.2018

Адрес: Бишкек, ул. Бейшеналиева № дома 11

8. ОсОО "Сардар"

Добыча каменного угля

Руководитель: Ашырбеков Алмазбек Калыбекович

Учредители:

Жолдошбаев Камчыбек
Карымшаков Койчуман
Сариева Кымбат Жолдошбаевна
Перерегистрация: 10.04.2014

Адрес: Нарныская область, Ат-башинский район, Ат-Башы, ул. Чатыр-Кол 45

9. ОсОО МКК "Бюджет"

Предоставление кредита

Руководитель: Жакыпова Айнур Ташиевна

Учредитель: Жолдошбаева Гулиза Камчыбековна

Регитстрация: 06.03.2023

Адрес: Бишкек, 7 микрорайон, д. 2, кв. 52

10. ОсОО "Микрокредитная компания "Profit credit company"

Предоставление кредита

Руководитель: Жолдошбаева Гулиза Камчыбековна

Учредители:

Жолдошбаева Наргиза Камчыбековна
Жолдошбаева Гулиза Камчыбековна
Жолдошбаев Алмазбек Камчыбекович
Перерегистрация: 05.06.2015

Адрес: Бишкек, ул. Бейшеналиевой 42 а.

11. Общественное объединение "Федерация конных видов спорта"

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Руководитель: Жолдошбаев Камчыбек

Учредители:

Мурсалимов Александр Борисович
Асанкулов Кенешбек
Эргешова Айнура Авазбековна
10 физлиц
12. ОсОО "Гулиза Ж"

Розничная дистанционная торговля (по почте и через Интернет)

Руководитель: Жолдошбаева Гулиза Камчыбековна

Учредитель: Жолдошбаева Гулиза Камчыбековна

Регистрация: 05.02.2024

Адрес: Бишкек, ул. Байтик-Баатыра 17/2, кв. 11

13. ОО "Тагай Бий Ата"

Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки

Руководитель: Чыныбаев Адамкалый

Учредители:

Жолдошбаев Камчыбек
Чыныбаев Адамкалый
Аракеев Асейин Абдраманович
Душуебаев Кенешбек Асанбекович
Регистрация: 05.02.2013

Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова 166
Подробнее: www.tazabek.kg/news:2069145/?f=cp

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tazabek.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708673760


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