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Израиль обнародовал свой план умиротворения палестинцев
11:13 23.02.2024

Израиль обнародовал план на "день после ХАМАС"
Премьер Израиля Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил военно-политическому кабинету план послевоенного урегулирования в Газе - предложение по "дню после" ХАМАСа, сообщил его советник Дмитрий Гендельман. В своем телеграм-канале он опубликовал предложение Нетаньяху с переводом на русский язык.

"Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме", - отметил Гендельман.

Согласно предложению Нетаньяху, Израиль продолжит войну до достижения своих целей: уничтожения военного потенциала и властной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС и "Исламского джихада" (движение "Исламский джихад - Джамаат моджахедов" признано террористическим и запрещено в России), возвращение пленных и "предотвращение угрозы, исходящей из Сектора Газа, на длительный срок".

После этого Израиль сохранит "оперативную свободу" в секторе Газа на неограниченный срок, также сохраняется зона безопасности у границ страны. Кроме того, Нетаньяху предлагает создать "южный заслон" на границе региона с Египтом, чтобы предотвратить поступление контрабанды, в том числе через КПП Рафах. "Южный заслон" будет осуществляться, насколько это возможно, в сотрудничестве с Египтом и США", - отмечается в документе.

План предполагает полную демилитаризацию сектора Газа за исключением оружия, необходимого для поддержания общественного порядка.

Что касается гражданской сферы, власть в регионе Нетаньяху предлагает передать "местным силам, имеющим административный опыт", которые при этом не связаны с поддерживающими террор государствами и организациями.

"Будет проведена программа дерадикализации, охватывающая все религиозные институты, образование и социальную сферу в Секторе Газа, и это по возможности при участии и содействии арабских государств, имеющих опыт дерадикализации на своей территории", - говорится в документе.

Помимо этого, Тель-Авив собирается добиться закрытия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сотрудники которого, по информации израильской стороны, участвовали в нападении на Израиль утром 7 октября.

"Восстановление Сектора Газа станет возможным после ее демилитаризации и начала процесса дерадикализации. Планы восстановления будут осуществляться на деньги и под руководством государств, приемлемых для Израиля", - сказано в плане.

Источник - rbc.ru
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