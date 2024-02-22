Израиль обнародовал свой план умиротворения палестинцев

11:13 23.02.2024

Израиль обнародовал план на "день после ХАМАС"

Премьер Израиля Нетаньяху представил план послевоенного урегулирования в Газе



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху представил военно-политическому кабинету план послевоенного урегулирования в Газе - предложение по "дню после" ХАМАСа, сообщил его советник Дмитрий Гендельман. В своем телеграм-канале он опубликовал предложение Нетаньяху с переводом на русский язык.



"Документ, прилагаемый премьер-министром, был распространен среди всех членов кабинета в качестве основы для обсуждения перед продолжением дискуссий по этой теме", - отметил Гендельман.



Согласно предложению Нетаньяху, Израиль продолжит войну до достижения своих целей: уничтожения военного потенциала и властной инфраструктуры палестинского исламистского движения ХАМАС и "Исламского джихада" (движение "Исламский джихад - Джамаат моджахедов" признано террористическим и запрещено в России), возвращение пленных и "предотвращение угрозы, исходящей из Сектора Газа, на длительный срок".



После этого Израиль сохранит "оперативную свободу" в секторе Газа на неограниченный срок, также сохраняется зона безопасности у границ страны. Кроме того, Нетаньяху предлагает создать "южный заслон" на границе региона с Египтом, чтобы предотвратить поступление контрабанды, в том числе через КПП Рафах. "Южный заслон" будет осуществляться, насколько это возможно, в сотрудничестве с Египтом и США", - отмечается в документе.



План предполагает полную демилитаризацию сектора Газа за исключением оружия, необходимого для поддержания общественного порядка.



Что касается гражданской сферы, власть в регионе Нетаньяху предлагает передать "местным силам, имеющим административный опыт", которые при этом не связаны с поддерживающими террор государствами и организациями.



"Будет проведена программа дерадикализации, охватывающая все религиозные институты, образование и социальную сферу в Секторе Газа, и это по возможности при участии и содействии арабских государств, имеющих опыт дерадикализации на своей территории", - говорится в документе.



Помимо этого, Тель-Авив собирается добиться закрытия Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), сотрудники которого, по информации израильской стороны, участвовали в нападении на Израиль утром 7 октября.



"Восстановление Сектора Газа станет возможным после ее демилитаризации и начала процесса дерадикализации. Планы восстановления будут осуществляться на деньги и под руководством государств, приемлемых для Израиля", - сказано в плане.