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|Шок от афтершоков. Алма-Ату замучил тряс земли
12:14 23.02.2024
INTERFAX.RU - Казахстанские сейсмологи продолжают фиксировать афтершоки сильного землетрясения, произошедшего в Китае месяц назад, в пятницу в том же районе произошло очередное землетрясение, толчки которого ощущались в Алма-Ате.
По информации Национального научного центра сейсмических наблюдений и исследований МЧС Казахстана, очередной афтершок магнитудой 5,2 и энергетическим классом 11,8, зарегистрирован в пятницу в 10:08 по алматинскому времени (07:08 по Москве).
Его эпицентр залегал на глубине 5 км в 259 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая с координатами 41.25 градуса северной широты и 78.63 градуса восточной долготы.
В Алма-Ате ощущались толчки интенсивностью 2 балла по 12-балльной шкале МSК-64, говорится в сообщении сейсмологов.
В ночь на 23 января жители Алма-Аты ощутили толчки землетрясения, их интенсивность составила 5 баллов. Эпицентр землетрясение магнитудой 6,7 находился в Китае на границе с Киргизией. В результате того землетрясения в Алма-Ате пострадали более 65 человек. В основном люди получали травмы из-за паники, пытаясь скорее покинуть жилье. Разрушений не было. После того землетрясения казахстанские сейсмологи зарегистрировали тысячи афтершоков.