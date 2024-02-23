Авдеевка - маленький городок огромного стратегического значения, -"Javan"

12:20 23.02.2024

Авдеевка - маленький городок огромного стратегического значения

Иранская газета Javan: Авдеевка открыла российской армии путь к дальнейшим успехам



Авдеевка открыла путь для дальнейшего наступления российской армии, пишет Javan. Именно здесь был один из самых мощных оборонительных рубежей ВСУ. Теперь город под контролем Москвы, и для киевского режима это будет иметь необратимые последствия.

Какие последствия будет иметь взятие Авдеевки под контроль российскими военными?



Вооруженные силы Украины 17 февраля 2024 года объявили о своей эвакуации из небольшого города Авдеевки, северного пригорода Донецка, а российские военные вступили в город с разных сторон и взяли его под свой контроль.



В зарубежных СМИ активно обсуждают этот очевидный успех российских войск и фактический провал организованной обороны ВСУ, притом что украинское командование заявляло, что украинцы никогда не покинут район Донецка. Также называются разные причины неудачных наступательных операций украинской армии в прошлом году и нынешнего провала в частности. Сюда относятся большие потери ВСУ, численное и техническое превосходство российских войск, отсутствие поддержки извне, которая необходима для "преодоления" военной мощи России.



Еще одна причина - переключение внимания западных стран на события в Палестине с началом войны в секторе Газа минувшей осенью, когда Запад и страны НАТО оказались "вынуждены" тратить часть своих ресурсов на поддержку военной операции Израиля против Газы. Российская же армия, как утверждали западные издания, сумела воспользоваться ситуацией и с еще большей интенсивностью продолжала операцию по взятию Авдеевки, уже давно фактически окруженной российскими войсками.



На самом деле, очевидно, что взятию этого пригорода Донецка российское командование отводило большое значение. Доказательством тому служат серии непрерывных и скоординированных операций российских военных с севера и юга Авдеевки, продолжавшихся весь последний квартал минувшего 2023 года и фактически поставивших населенный пункт в состояние квазиосады. И 30 января российским войскам удалось прорвать полосу обороны в городской черте и войти в городские районы с южной стороны. А еще примерно через две недели силы российской армии прорвали оборону ВСУ с севера и вступили в Авдеевку, заняв все основные узлы коммуникации и снабжения, которыми пользовались ВСУ. С этого момента украинские войска фактически оказались отрезанными от основных сил. Доступ к городу с территории, подконтрольной Киеву, некоторое время сохранялся только в западной части Авдеевки. Не желая оказаться полностью блокированными в городской черте, украинские войска 15 февраля начали отступление, принявшее в итоге неконтролируемый характер. И только 17 февраля, фактически признав очевидное, командование ВСУ опубликовало официальное заявление об "эвакуации" Авдеевки, когда украинские войска полностью покинули город.



Есть еще одно обстоятельство, о котором не столь широко говорится в западных СМИ: операцию по взятию Авдеевки вели не только собственно российские войска, но и вооруженные силы ДНР. Это объясняется стремлением руководства республики оградить себя от постоянных ракетных обстрелов ВСУ по территории собственно "большого Донецка". Это обстоятельство западные СМИ предпочитают не замечать и не комментировать, поскольку официально Брюссель и Вашингтон не признают фактов обстрела мирных кварталов Донецка, объявляя их "российской пропагандой".



Минобороны РФ также довольно долго не комментировало происходящее в Авдеевке, тогда как информация о взятии крупного северного пригорода Донецка уже просачивалась в СМИ. Только буквально на днях Минобороны России опубликовало официальное сообщение, согласно которому площадь, перешедшая под контроль сил России и ДНР в ходе операций в Авдеевке, составила 75,31 квадратного километра.



Можно с уверенностью сказать, что занятие Авдеевки - это самая важная победа России в ходе специальной военной операции на Украине после взятия под контроль Артемовска весной 2023 года, после которого силы ВСУ перешли в широко анонсированное, но безуспешное контрнаступление.



Российские же войска медленно, но верно проводят фактическое наступление на позиции киевского режима, одерживая верх в стратегически значимых районах, одним из которых, несомненно, является небольшой по численности город Авдеевка. Помимо того, что это был ближайший к Донецку анклав, остававшийся под контролем Киева, в Авдеевке были сосредоточены оборонительные линии ВСУ, причем одни из самых мощных и укрепленных, которые когда-либо были созданы украинской армией еще даже до начала специальной военной операции.



Важный вопрос - что теперь предпримут российские войска, вошедшие в Авдеевку, каким образом будут развивать свой успех. Определенного ответа на этот вопрос пока нет, но важно сказать, что долгое время контроль над Авдеевкой считался основным препятствием для дальнейшего наступления сил России и ДНР на этом направлении с целью полностью занять ту часть территории Донецкой народной республики, которую пока контролирует Украина. Можно однозначно сказать, что с переходом Авдеевки в руки российской армии и ее союзников, во-первых, в значительной степени обеспечена безопасность северных районов "большого Донецка", а во-вторых, российские войска получают возможность расширять свои позиции к северу и западу от Донецка со значительно большей концентрацией сил, резервов и необходимой военной техники.



23.02.24