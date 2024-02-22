"Наш человек". Путин глумится над Блинкеным, - Фуад Сафаров

12:54 23.02.2024

dikGAZETE

Турция



Путин ловко подловил Америку!

dikGAZETE: Путин преподал американцам урок истории на примере деда Блинкена



Путин неоднократно подчеркивал, что Украина возникла как государство благодаря Советскому Союзу. На Западе, и прежде всего в США, его постоянно за это критикуют, пишет dikGAZETE. Недавно российский президент ловко подловил американцев, еще раз напомнив им правду о создании украинского государства.



Фуад Сафаров



Иностранцы порой считают, что очень хорошо знают Россию и русских. Лидеры некоторых стран прибегают к интересным методам для познания русских. Например, бывший президент США Рональд Рейган восемь раз посмотрел знаменитый советский оскароносный фильм "Москва слезам не верит", чтобы лучше подготовиться к своей первой встрече с советским лидером Михаилом Горбачевым в середине 1980-х годов.



Об этом в свое время рассказал режиссер кинокартины Владимир Меньшов в передаче на российском государственном "Первом канале".



По словам Меньшова, Рейган перед встречей с Горбачевым в 1985 году пытался "постичь" русскую культуру и менталитет.



На днях меня очень заинтересовало то, как президент России Владимир Путин ловко подловил госсекретаря США Энтони Блинкена (Anthony Blinken) в вопросах истории. И мне невольно вспомнился Рейган перед встречей с Горбачевым.



В беседе с журналистом Павлом Зарубиным российский лидер назвал Блинкена "нашим человеком". Ранее госсекретарь США рассказал о том, как "его прадед бежал из России в 1904 году во время еврейских погромов". Глава российского государства настолько мастерски преподал Блинкену урок истории, что американские советники, уверен, даже не поняли, что произошло.



Обратимся к загадочным посланиям Путина...



"Если посмотреть на то, о чем сказал госсекретарь США, многое становится ясно. У нас в архивах все это есть. Например, прадед Энтони Блинкена действительно уехал из Российский империи. Родился он, по-моему, где-то в Полтавской губернии, а жил потом и уехал из Киева... Если господин Блинкен говорит, что он бежал из России от еврейских погромов, то как минимум он считает, что никакой Украины в 1904 году там не было. Судя по всему, Блинкен – наш человек", – отметил президент, дав сигнал Америке.



Путин и раньше неоднократно подчеркивал, что Украина возникла как государство благодаря Советскому Союзу. А Запад, и прежде всего США, выступает с жесткой критикой в этой связи.



На этот раз США, сами того не желая, поддержали тезис Путина о "создании украинского государства".