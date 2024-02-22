Таджикские писатели А.Холикзода и А.Рустам посажены на 6,5 и 4,5 года за неправильную книгу

13:03 23.02.2024

Источник: Верховный суд Таджикистана огласил приговор Абдухалилу Холикзода и Абдукодиру Рустаму



Официальные лица пока не подтвердили оглашение приговора.



