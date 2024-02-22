|Таджикские писатели А.Холикзода и А.Рустам посажены на 6,5 и 4,5 года за неправильную книгу
13:03 23.02.2024
Источник: Верховный суд Таджикистана огласил приговор Абдухалилу Холикзода и Абдукодиру Рустаму
Официальные лица пока не подтвердили оглашение приговора.
Абдухалил Холикзода, автор книги "Хаводиси рузгори ман", приговорен к 6,5 годам, а Абдукодир Рустам, исследователь и писатель, который упоминается как редактор этой книги, к 4,5 годам лишения свободы.
Несколько источников "Азия-Плюс" подтвердили, что судебное заседание, на котором был оглашен приговор, прошло 22 февраля в ИВС.
Между тем, в отношении директора издательства "Эргарф" (где печаталась книга) Сухроба Раджабзода информация разная.
Источник "Азия-Плюс" сообщил, что Раджабзода был освобожден после уплаты штрафа, однако радио "Озоди" со ссылкой на свои источники сообщило, что он приговорен к 1 году лишения свободы.
Радио также сообщило, что "несколько человек подтвердили, что приговор в отношении Холикзода и Абдукодира Рустама был вынесен, но их адвокат сказал: "Не вмешивайтесь".
Верховный суд Таджикистана пока официально не подтвердил оглашение приговора. На телефонные звонки "Азия-Плюс" в ведомстве ответили и сказали, что "судьи заседают", и попросили связаться после полудня.
Следует сказать, что новость о приговоре появилась на странице в социальной сети Facebook журналиста, проживающего во Франции, Зафари Суфи.
Родственники осужденных также подтвердили, что суд состоялся вчера, но информации об его результатах у них нет. Их адвокаты недоступны.
История дела
Автор книги "Хаводиси рузгори ман" ("События моей жизни") Абдухалил Холикзода был задержан 7 августа 2023 года. Генпрокуратура сообщила об этом на пресс-конференции лишь 15 августа. Было объявлено, что Холикзода арестован по обвинению в "разжигании социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной вражды".
В конце августа был также арестован известный писатель и литературный критик Абдукодир Рустам. В Генпрокуратуре Таджикистана "Азия-Плюс" сообщили, что против него возбуждено дело по части 2 статьи 189 УК (разжигание социальной, расовой, национальной, региональной, религиозной (конфессиальной) вражды или розни).
Содержание книги "События моей жизни" прошло лингвистическую проверку в четырех госучреждениях и ведомствах: министерстве культуры, Комитете по религии, Академии наук и в Таджикском национальном университете. Об этом в письме на запрос "Озоди" 1 декабря прошлого года сообщила Генпрокуратура страны, подчеркнув, что книга была "подвергнута компьютерной, религиозной, литературно-политической и психологической экспертизе".
Однако о результатах и названии конкретных ведомств, которые провели такую экспертизу, в письме ничего не говорилось.
Книга воспоминаний Абдухалила Холикзода "События моей жизни" была представлена читателям в марте прошлого года. В ней предприниматель, которому 20 декабря 2023 исполнилось 57 лет, с призмы своего видения повествует о событиях в Таджикистане, пытаясь дать собственную оценку событиям гражданской войны 1990-х, сфере предпринимательства и экономики, проблеме коррупции, препятствующей здоровому развитию общества, а также вопросам культуры и искусства и уровню развития в различных регионах Таджикистана.
Среди наиболее часто встречающихся критических комментариев пользователей социальных сетей стала и тема местничества. Критики обвиняют автора в том, что тот позволил оскорбительно отзываться о выходцах из некоторых регионов страны. Однако до ареста сам Холикзода отрицал эти обвинения и заявил: "Меня волнуют не регионы, а судьба народа и развитие страны в условиях безопасности".
Сразу после ареста предпринимателя, из книжных магазинов страны был изъят весь тираж книги "События моей жизни".