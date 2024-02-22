Медведев предложил запретить возвращение выдворенных за преступления мигрантов в Россию

13:10 23.02.2024

Если кому-то сказали "до свидания", возвращаться они уже не должны, считает Медведев.



Мигранты, совершившие преступления и выдворенные на родину, не должны вновь возвращаться в Россию. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в интервью российским СМИ, в том числе ТАСС.



Он подчеркнул, что российское административное и уголовное право должно применяться вовсю, передает ТАСС.



"Те, кому сказали в какой-то момент "до свидания", возвращаться уже не должны", - сказал Медведев.



По словам зампреда, законопослушные граждане могут приезжать в Россию и работать, пояснив, что без трудовых мигрантов "очень часто не прожить".



"Те, кто является законопослушным участником экономических отношений, на самом деле могут приезжать и работать. Мы с вами понимаем, что без этого источника трудовых ресурсов очень часто не прожить. Но что нужно сделать, и вот это, наверное, главное – это поставить все под контроль", - приводит его слова РИА Новости.



Для этого Медведев предложил создать универсальную базу с биометрической информацией.



Напомним, 26 октября 2023 года в России вступил в силу новый закон. Согласно ему, человека, который ранее приобрел гражданство РФ (не по рождению), могут лишить его за совершение отдельных категорий преступлений либо создание "угроз национальной безопасности страны" В перечне статей есть уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. В середине декабря Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства РФ за все тяжкие и особо тяжкие преступления.



За два дня до этого, 24 октября, министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев на заседании коллегии МВД по вопросам противодействия незаконной миграции и пресечения правонарушений со стороны иностранных граждан сказал, что "Россия занимает четвертую строчку в мировом рейтинге по численности мигрантов и для страны проблематика их противоправного поведения является крайне актуальной".



"Наша страна всегда рада гостям из других государств, однако они должны понимать верховенство закона над их собственными привычками, соблюдать принятые у нас правила и нормы поведения, уважать традиции и нравственные ценности", - напомнил министр.



По его словам, за 2022-2023 годы кратно увеличилось число нарушителей, высланных за пределы России.



"Удалось существенно снизить так называемую группу риска, в которую входят лица, находящиеся в стране свыше разрешенного срока. Если пять лет назад это был каждый четвертый, то сейчас - каждый тринадцатый, - сказал министр. - С 2021 года на фоне снижения числа находящихся в стране граждан других государств отмечается прирост совершенных ими уголовных нарушений. Происходят качественные изменения в структуре "иностранной" преступности. В частности, в ней возросла доля тяжких и особо тяжких деяний", - сказал Колокольцев.



Министр отметил, что все чаще мигранты оказываются втянутыми в наркобизнес.



"Как следствие, сегодня с наркотиками связано каждое четвертое уголовное деяние выходцев из других стран. Еще два года назад – это было каждое восьмое дело. При этом не единичны факты организации ими наркосообществ, включая межрегиональные, а также подпольных лабораторий", - отметил глава ведомства.



Количество преступлений выросло



В начале прошлого года МВД России сообщило, что количество преступлений, совершенных иностранными гражданами за 11 месяцев 2022 года, выросло почти на 10%. Данный показатель стал наибольшим за последние пять лет.



"Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории России совершено 37 тыс. преступлений, что на 9,8% больше, чем за январь-ноябрь 2021 года, в том числе гражданами государств - участников СНГ - 30,4 тыс. преступлений, что на 15,2% больше, чем годом ранее", - говорилось в материалах ведомства.



Также возросло количество преступлений в отношении иностранцев. Прирост данного показателя незначительный - почти 3% (15 тыс. преступлений).



Согласно статистическим данным МВД, с января по ноябрь 2021 года в России иностранцы совершили 33,7 тыс. преступлений, в 2020 году - 31,7 тыс., в 2019 году - 32,4% и в 2018 году - 35,9%, что свидетельствует о том, что в прошлом году их совершено наибольшее количество.



Глава МВД России Владимир Колокольцев на правительственном часе в Госдуме 19 октября заявил, что в стране фиксируется увеличение количества криминальных проявлений среди иностранцев. По его словам, 80% прироста доли преступлений связаны со сферой незаконного оборота наркотиков.



По данным на конец 2023 года, у почти 800 тысяч иностранных граждан есть ограничения на въезд в Россию. Об этом заявила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.



По ее словам, в основном решения об отказе на въезд принимает МВД, но также в процессе участвуют Минюст и ФСИН (не пустили 97,8 тыс. человек), ФСБ (88,8 тыс.), Роспотребнадзор и ФМБА (34,9 тыс.), ФТС и Росфинмониторинг (11,7 тыс.).



"МВД здесь, соответственно, играет лидирующую роль, мы закрываем въезд почти 70%, или 548 тысячам иностранным гражданам", – сказала Казакова.



В марте 2023 года глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в 2022 году число депортированных из России мигрантов выросло более чем в 2,5 раза. Точное число он не назвал.