"Работа в пижамах". Плюсы и минусы фриланса в Таджикистане

13:18 23.02.2024 Милана Ена, специально для Asia-Plus



Рассказываем, как развивается фриланс-культура в Таджикистане, а также поговорим о плюсах и недостатках свободного графика.



Работа на дому, или фриланс становится все более востребованной, особенно среди молодых людей. В Таджикистане фриланс начал активно развиваться относительно недавно и стал популярным после пандемии, когда многие перешли на удаленную работу и столкнулись с абсолютно новым форматом работы.



Теперь профессий, которые позволяют работать удаленно из любой точки мира, становится больше. Главное – иметь хороший Интернет.



Среди самых популярных направлений для специалистов можно выделить SMM, таргетированную рекламу, веб-дизайн, разработку сайтов, IT-специальности, фото- и видеосъемку и многие другие.



Фриланс – такой формат работы, когда человек работает на себя, выполняя задания или проекты для разных людей или компаний без привязки к одному месту или офису.



Многим полюбился такой формат работы: это же просто здорово, не выходя из дома работать и зарабатывать деньги. Но все ли на самом деле так хорошо или все-таки есть "подводные камни"? Решили собрать плюсы и минусы такой работы.



Плюсы



Свобода и независимость. Фриланс позволяет работать в удобное для вас время. Вы можете выбирать часы работы, подходящие под ваш личный график и ритм жизни.



Отсутствие начальников и строгих правил. Фрилансеры имеют право выбирать клиентов и проекты, с которыми они хотят работать. Это позволяет им развивать свои навыки в нужных направлениях, при этом не теряя интереса к работе.



Проекты всегда разные, а это всегда новый поток информации, который необходимо более глубоко изучить. Таким образом расширяется и кругозор и автоматически включается режим "многозадачности".



Никакого дресс-кода и ограничений. Не нужно каждый день выбирать, что надеть на работу или ждать обеденного перерыва, чтобы на час отвлечься от рабочих дел.



Единственное строгое ограничение - это дедлайн и соблюдение требований к самому заказу.



​​​​​​​Важно понимать: Фриланс – это не совсем удаленная работа. Можно работать в компании, но находиться не в офисе, а за его пределами. При этом вы все также являетесь сотрудником организации, где над вами стоит начальство и четкий график. Фриланс – это работа на самого себя.



Минусы



Не воспринимают всерьез. Многие не воспринимают фриланс всерьез: кому-то кажется, что такой вид деятельности достаточно прост и не требует знаний, навыков и времени. Что работа для тех, кто "хочет сидеть дома, но при этом получать деньги". Звучит абсурдно, но именно такая позиция полностью обесценивает труд человека, который работает фрилансером.



Это утверждение фрилансеры опровергают – они работают много и тратят иногда больше времени и сил, потому что выполняют работу сами, а не всей компанией, например.



Полная изоляция. Для интровертов фриланс – огромный плюс. Не нужно каждый день контактировать с коллегами, общаться в общих рабочих чатах, и в целом тратить свою энергию на взаимодействие с людьми.



Для экстравертов фриланс может стать настоящей проблемой. Сразу вспоминается цитата "человеку нужен человек".



Недостаток общения с людьми, сама атмосфера рабочей среды, часто приводят к эмоциональному выгоранию. Кстати, здесь важно сделать акцент именно на саму обстановку, для кого-то именно рабочая рутина является некой мотивацией, которая заставляет включиться в процесс.



Строгая дисциплина и постоянная работа над собой. Важно понимать, что фрилансер - это до невозможности дисциплинированный человек, обладающий совершенным тайм-менеджментом. Быть начальником для самого себя - это сложнее, чем когда у тебя их десять.



Здесь можно увидеть другую сторону медали. В ком-то развивается гиперактивный трудоголизм, который не позволяет отдохнуть и расслабиться даже на пару часов. Другим же тяжело сесть за работу и начать выполнять задачи, свобода может расхолаживать, ведь вокруг столько соблазнов отвлечься и оставить дела "на потом".



Официальное трудоустройство. Фрилансеры не трудоустраиваются официально, а это значит, что никаких льгот, социальных гарантий и оплачиваемого отпуска. Стаж в трудовой книжке не фиксируется, поэтому и пенсии не будет.



Нельзя не упомянуть и том, что не все заключают договор о сотрудничестве с фрилансером, где юридически прописываются все условия сотрудничества и обязанности и исполнителя, и заказчика.



В Таджикистане такая практика практически не развита, об официально заключенном и подписанном документе многие даже не слышали. В этом вина и самих специалистов, поскольку они должны настаивать на составлении договора об оказании услуг.



Это нужно и заказчику, и фрилансеру, поскольку это будет гарантом исполнения обязанностей с обеих сторон. В Таджикистане нередки случаи, когда либо заказчик не оплатил за проделанную работу, либо же напротив - специалист просрочил все дедлайны и не выполнил поставленные задачи.



Большая конкуренция и нестабильный заработок. Сейчас с каждым днем становится все больше специалистов, которые стремятся заявить о себе. Именно поэтому, для того, чтобы быть замеченным и выделяться среди остальных, приходится ежедневно совершенствовать свои скиллы и выделяться среди конкурентов.



Если проще, то на свое имя и репутацию необходимо работать больше. Поэтому и заработок может быть нестабильным. К примеру, в одном месяце можно заработать четыре тысячи сомони, а в следующем в два раза меньше.



Из фриланса на офисную работу



О том, как устроена "кухня фриланса" в Таджикистане, хорошо это или плохо мы решили узнать у тех, кто в этом "варится".



Несмотря на популяризацию фриланса, некоторые люди, наоборот, предпочитают вернуться к работе в офисе.



Малик Маликов, который более 6 лет занимается digital-маркетингом, рассказал "Азия-Плюс", что на протяжении этого времени продвигал более 50 проектов и провел более 300 консультаций и аудитов в странах СНГ, Европы, США и ОАЭ.



"Да, 6 лет в мире фриланса дали мне возможности для собственного развития и профессионального роста. Но потом я почувствовал, что настало время для изменений. Решение вернуться в офисную среду было вызвано желанием расширить свои горизонты и стать частью больших проектов", - говорит Малик.



В настоящее время Малик ушел из фриланса и работает в одном из банков страны.



"Хочу быть в команде профессионалов, которые разделяют мои амбиции создавать нечто значимое. Работа в офисе дает доступ к ресурсам и экспертизе, которые часто недоступны на фрилансе", - говорит он.



Малик считает, что основная проблема в Таджикистане заключается в недоверии владельцев бизнеса к фрилансерам, и часто в этом виноваты сами фрилансеры.



"Часто фрилансеры берут на себя больше, чем могут выполнить, что ведет к недовольству заказчиков и потере доверия. Установление четких коммуникационных процессов и предварительное обсуждение между заказчиками и фрилансерами могут помочь преодолеть эту проблему и улучшить качество сотрудничества", - сказал Малик.



Работа в пижамных штанах не миф



Лоренц Ясмина – иллюстратор и графический дизайнер из Таджикистана. Она фрилансер и в настоящее время ее творческий фокус сосредоточен на инициативе "Права Природы", где она пишет сценарии комиксов (манг) и является художником.



Говоря о преимуществах и недостатках фриланса, Ясмина подчеркивает свободный график и комфорт, отсутствие формальных ограничений.



"Хоть в пижамных штанах рисуй свои иллюстрации по ночам, держа в одной руке стилус, а в другой - чай, но главное, чтобы к сроку они были загружены. Нет тех самых формальных ограничений, которые сильно мешают эффективности работы. К тому же я сталкивалась с мнением, что работа по конкретным часам в день часто становится поводом для прокрастинации на рабочем месте", - отмечает она.



Однако Ясмина также признает, что фриланс может привести к отсутствию чувства единства с местным арт-сообществом, особенно, если он работает из другого города или страны.



Вопреки этим трудностям, девушка отметила большое количество идей и потенциал крутых проектов в Таджикистане, а также важность активного взаимодействия с творческим сообществом.



В скором времени она надеется присоединиться к местному творческому комьюнити и вдохновляться совместной работой с коллегами.



…Если вы думали и никак не решались уйти в свободное плавание, оставив привычную для вас работу, то надеемся, что данная статья поможет вам определиться. Тем, кто устал от рутины, хочется сказать - не бойтесь рисковать! В любом случае, в каком бы направлении вы не двигались, пробуйте – только тогда вы поймете, что подходит вам лучше. Источник - Азия-Плюс

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