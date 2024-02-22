Забастовка в Мангистау: Безработные потребовали трудоустроить их вместо увольняемых работников West Oil

13:19 23.02.2024

В четверг, 22 февраля, безработные жители села Курык Каракиянского района Мангистауской области обратились с видеообращением, в котором потребовали трудоустроить их в нефтегазовом секторе на места уволенных сотрудников West Oil Software, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Ладу".



"Мы требуем работу в "Мангистаумунайгаз" и его подрядных организациях - ОТК, ОСК, ОКК, а также в освобождающихся рабочих местах Westoil", - говорится в видеообращении.







В среду, 21 февраля, аналогичное заявление сделали безработные жители села Жетыбай.







В АО НК "КазМунайГаз" призвали бастующих сотрудников West Oil Software вернуться на рабочие места.



"Затяжная забастовка нанесла значительный ущерб West Oil Software, а также АО "Мангистаумунайгаз" вследствие недобора нефти на месторождении Жетыбай. На данный момент общая сумма ущерба составила один миллиард 320 миллионов тенге. Это негативно сказывается на производстве и финансовом положении заказчиков", - сказал директор департамента нефтесервиса КМГ Жасулан Балуанов.



Работникам было предложено вернуться на работу до 24 февраля, в противном случае компания будет вынуждена расторгнуть с ними трудовые договоры и произвести набор на работу среди граждан, стоящих в очереди на трудоустройство в Каракиянском и других районах Мангистауской области.



Известно, что уже 94 сотрудника отказались от участия в незаконной забастовке и вернулись на рабочие места. Отмечается, что средняя заработная плата в ТОО West Oil Software составляет 735 тысяч тенге.