Личины диктатуры в Латинской Америке, - Сергей Кожемякин

13:21 23.02.2024 Личины диктатуры в Латинской Америке



Латинская Америка должна навсегда лишиться статуса оплота прогрессивных социальных движений. Поставив такую цель, капитал проводит "шоковую терапию" в Аргентине, под видом борьбы с преступностью закрепляет позиции в Сальвадоре.



"Тюрьма или пуля"



Не умея объяснить суть природных и общественных катаклизмов, народы древности и Средневековья обращались к мистическим образам. Например, изображая беды в виде "всадников Апокалипсиса". Сегодня мы знаем, что причины людских страданий - социальная несправедливость и эксплуатация, а поддерживаются они набором из трех главных средств. Этими "всадниками капиталистического Апокалипсиса" являются неолиберализм, террор и манипуляция сознанием.



Все три инструмента приведены в действие в Аргентине. Едва придя к власти, ультраправое правительство Хавьера Милея обрушило на страну вал людоедских инициатив. Более чем вдвое девальвировав национальную валюту - песо и сократив субсидии, оно вызвало рывок цен. Месячная инфляция в январе превысила 20 процентов. Но это оказалось лишь "разминкой". Воспользовавшись лазейкой, разрешающей в экстренных случаях (например, при стихийных бедствиях) действовать в обход парламента, Милей внес изменения сразу в три сотни законов. Многие поправки касаются трудовых отношений. Так, рабочий день увеличивается до 12 часов, сокращаются выходные пособия, декретные и отпускные выплаты, с трех до восьми месяцев растягивается испытательный срок.



Однако, чтобы получить полную свободу рук, руководству нужна более прочная юридическая база. Для этого разработан пакет из 664 статей, получивший пафосное название "Основы и отправные точки для свободы аргентинцев". Для подавляющего большинства граждан он если и несет свободу, то свободу от прав, гарантий, а то и от самой жизни. Реформы предусматривают приватизацию сорока с лишним стратегических предприятий, практически полную ликвидацию госрегулирования и социальной помощи. У трудящихся отнимается возможность защищаться: любое публичное собрание трех и более человек будет трактоваться как "незаконная демонстрация" и караться вплоть до тюремного заключения. "Тюрьма или пуля" - так обозначил правый депутат Хосе Луис Эсперт выбор, оставляемый участникам протестов. Полностью запрещаются забастовки в таких сферах, как транспорт, энергетика, образование и т.д. Сам же президент наделяется экстренными, практически диктаторскими полномочиями.



Как отмечают в Коммунистической партии Аргентины, правительство Милея хочет разрушить основы трудового права и национального суверенитета, поставив на поток разграбление страны. Международный капитал действительно встретил неолиберальный погром с нескрываемым восторгом. "Решительная реализация реформ поможет стабилизировать экономику и создать базу для экономического курса посредством частного сектора", - заявили в Международном валютном фонде. После этого там объявили о выделении Аргентине 4,7 млрд долл. Правда, пойдут они на выплату огромного долга страны перед все тем же МВФ.



Политику Милея приветствуют все группы глобального капитала, что лишний раз доказывает надуманность их "глубокого раскола". После выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе, где он назвал "ничем не ограниченный капитализм единственной моделью сокращения бедности", добавив, что "социализм и охрана окружающей среды угрожают глобальному прогрессу", аргентинского лидера поддержали миллиардер Илон Маск и Дональд Трамп. По словам последнего, у Милея получилось "сделать Аргентину снова великой".



Новые власти всеми силами пытаются заслужить похвалу. Объявлено о передаче Киеву вертолетов Ми-171Е, купленных в 2011 году у России. Тем самым Буэнос-Айрес откликнулся на призыв Вашингтона, обещавшего в обмен ускорить поставку стране истребителей F-16. Свой второй визит (первый был в США) Милей совершил в Израиль. Выразив солидарность с его властями в "борьбе с терроризмом", он объявил о признании Иерусалима - в нарушение многочисленных резолюций ООН - столицей еврейского государства, переносе туда аргентинского посольства, а также о признании движения ХАМАС террористической организацией. "У нас состоялась важная и теплая встреча", - сообщил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. Совсем иное отношение Милей демонстрирует к прогрессивным правительствам. Президента Колумбии Густаво Петро он назвал "убийцей-коммунистом, который топит страну", после чего Богота отозвала своего посла из Аргентины.



Откровенно антинародная политика вызвала массовое сопротивление. 24 января в стране прошла 12-часовая всеобщая забастовка, в столице на улицы вышли полмиллиона возмущенных граждан. Власти разгоняют манифестации, грозя привлечь к ответственности их участников. Министр безопасности Патрисия Буллрич пообещала выставить присоединившимся к забастовке счета на общую сумму 160 тыс. долл. Столько, по ее словам, составили траты на переброску "охранявших порядок" силовиков. Но угрозы помогают мало. Не найдя полного одобрения даже со стороны правых депутатов, власти были вынуждены смягчить наиболее скандальные предложения. Но и второй вариант не набрал достаточного числа голосов. Ударом по планам правительства стало решение федерального суда, признавшего трудовую реформу противоречащей Конституции. В этих условиях Милей пригрозил "ослушникам" "высокой ценой" и допустил реализацию реформ в обход парламента.



Опасность скатывания к диктатуре требует сплочения левых сил. Это понимают коммунисты, подчеркивающие, что "нет другого пути, кроме организации и сопротивления". Борьба, добавляют они, должна быть скоординированной и вестись по всем направлениям - от улиц и рабочих мест до парламента и судебной системы.



"Самый крутой диктатор"



Буржуазия не всегда действует "нахрапом", нередко она облекает свое наступление в форму заботы о простых людях. Так происходит в центральноамериканском государстве Сальвадор. Его успехи в борьбе с преступностью прогремели на весь мир, а президент страны Найиб Букеле вызывает восторги как у крайне правых движений мира, так и у части левых сил.



Достижения и впрямь могут показаться впечатляющими, но только если не анализировать ситуацию тщательно. Начнем с фигуры самого Букеле. Сын влиятельного бизнесмена палестинского происхождения, он начал карьеру в левой партии "Фронт национального освобождения имени Фарабундо Марти" (ФНОФМ). До 1992 года она вела партизанскую войну с проамериканским режимом, а после мирных соглашений добилась легального статуса и в 2009 году пришла к власти. Первым шагом к власти бывшего управляющего ночным клубом стал пост мэра городка Нуэво Кускатлан, затем Букеле возглавил столичную администрацию. Однако, когда ФНОФМ отказалась выдвигать 37-летнего политика в президенты, он вступил в правую партию "Большой альянс за национальное единство" и добился-таки заветного кресла. Отношение Букеле к бывшим однопартийцам с той поры исключительно враждебное.



Борьба с преступностью с самого начала была главным лозунгом президента, но осуществлялась она довольно специфическими методами. Правительство Букеле вело секретные переговоры с главарями банд, так что начавшееся во время правления ФНОФМ снижение числа убийств (с 6,7 до 2,5 тыс. в 2015-2018 годах) продолжилось довольно скромными темпами. Все изменилось в 2022 году. Серия массовых убийств разорвала негласный пакт. В рамках объявленного и с тех пор продлеваемого режима чрезвычайного положения были приостановлены многие конституционные положения. Среди них свобода собраний, право арестованных на защиту, недопущение несанкционированных обысков и слежки и т.д. Подозреваемые теперь могут задерживаться и месяцами содержаться под стражей без предъявления обвинений.



За считанные месяцы в Сальвадоре были арестованы десятки тысяч человек, а число заключенных выросло с 35 до 110 тыс. Это почти 2 процента граждан, что сделало страну мировым лидером по доле "тюремного населения". Существующие учреждения вместить эту массу не могли, и в прошлом году была открыта "супер-тюрьма" на 40 тыс. мест. Условия содержания в ней предельно суровые, из инструментов исправления осужденных оставлены только беседы со священниками и психологами.



По утверждению властей, принятые меры превратили Сальвадор в одну из самых безо-пасных стран западного полушария. Однако у борьбы с преступностью "по методам Букеле" есть своя изнанка. Во-первых, чиновники манипулируют цифрами. Так, они не включают в статистику убийств инциденты, связанные, по их версии, с криминальными разборками. Во-вторых, жертвами политики "железного кулака" (mano dura по-испански) нередко становятся невиновные. Из 75 тыс. арестованных после введения режима ЧП 7 тыс. в итоге были выпущены за отсутствием улик.



Наконец, "закручивание гаек" использовано для укрепления личной власти президента и его окружения. Спустя несколько месяцев после избрания, не добившись от депутатов принятия очередного закона, Букеле стянул к парламенту толпы своих сторонников, а сам в сопровождении военных ворвался в зал заседаний и принудил палату к послушанию. С тех пор оппозиция жестоко подавляется. Бывшие президенты от ФНОФМ - Маурисио Фунес и Сальвадор Санчес Серен - покинули страну, многие другие руководители партии арестованы. Политическая система приобретает все больше черт "семейного правления". Например, двоюродный брат президента Хави Забла Букеле руководит правящей партией "Новые идеи". Сам глава государства заносчиво называет себя "самым крутым диктатором".



Чьим интересам в действительности служит власть, видно по социально-экономической политике. Проблемы, толкающие молодых людей в криминалитет, не только не преодолены, а углубились. Уровень крайней бедности, за время правления ФНОФМ сократившийся с 7,4 до 1,4 процента, при Букеле вырос почти втрое. Почти 2 млн жителей страдают от недоедания, 11 процентов детей из-за бедности не оканчивают даже начальную школу. Решению этих задач правительство предпочитает шумные, но бесполезные инициативы вроде принятия биткоина в качестве законного платежного средства. Из-за этих авантюр госдолг страны резко вырос, достигнув 25 млрд долл., что вынудило власти обратиться за помощью к МВФ.



Режим Букеле старательно расчищает все барьеры, стоящие на пути крупного бизнеса. Так, оно пересмотрело введенный в 2017 году запрет на добычу полезных ископаемых иностранными компаниями. Это произошло благодаря смелой борьбе активистов департамента Кабаньяс с канадско-австралийской корпорацией Oceana Gold, допустившей попадание токсичных химикатов в системы водоснабжения. Недавно руководители инициативной группы были арестованы. Их обвинили в причастности к преступлениям, якобы совершенным в 1980-х годах, когда они были партизанами ФНОФМ. Такая же судьба постигла участников прошлогодней забастовки коммунальных предприятий столицы. После приватизации служб они месяцами не получали зарплаты, а потребовав справедливости, подверглись преследованиям. Несколько активистов, включая главу профсоюза муниципальных работников Мигеля Вентуру, были брошены в тюрьмы. Как объясняют в ФНОФМ, "чрезвычайное положение направлено против людей, недовольных неолиберальной политикой; говоря о борьбе с бандами, правительство стремится контролировать страну страхом и насилием".



Преследуя ФНОФМ, власти благоволят другим участникам гражданской войны 1979-1992 годов, в том числе членам печально известных "эскадронов смерти". Например, они прекратили расследование резни в Эль-Мосоте, где по подозрению в сотрудничестве с левыми партизанами были убиты почти тысяча жителей, половина из которых - дети. В городе Чальчуапа активистами правящей партии снесен памятник Че Геваре. "В свободной стране больше не будет памятников, боготворящих убийц и коммунистических диктаторов", - заявил мэр города Хорхе Моран.



Это объясняет, почему США закрывают глаза на нарушения прав человека в Сальвадоре. В 2019-2022 годах страна получила 629 млн долл. американской помощи, значительная часть которых пошла силовым органам. Также Вашингтон поспешил поздравить Букеле с победой на выборах 4 февраля, хотя назвать их честными никак нельзя. Президент переизбран вопреки Конституции, допускающей только один срок. Оппозиция зафиксировала многочисленные аномалии в работе электронной системы голосования, возможности агитации противников власти были ограничены. В итоге Букеле получил 85 процентов, а его партия "Новые идеи" - 54 места в парламенте из 60. Это даст президенту возможность перейти к окончательному закреплению авторитарной власти.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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