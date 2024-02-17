Китайский Центробанк ставят в пример российскому

13:25 23.02.2024 Ожидания роста цен в РФ до 2029 года снизились на половину процента



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



Независимые экономисты прогнозируют продолжение девальвации рубля.

Источник: ЦБ РФ



Народный банк Китая стимулирует долгосрочное кредитование сектора недвижимости. И эта политика китайских властей заметно отличается от курса российского ЦБ, который уже добился сокращения выдачи рыночных ипотечных кредитов. Впрочем, и ценовая ситуация в Китае и РФ тоже принципиально различается. Китайской экономике угрожает дефляция – то есть общее снижение цен, которое ведет к падению деловой активности. В России же власти декларируют озабоченность инфляцией, хотя сами постоянно повышают все регулируемые тарифы и девальвируют рубль в интересах пополнения бюджета.



Розничные цены в Китае в январе снизились самым существенным образом за последние полтора десятилетия. Эксперты уверены, что экономике КНР угрожает дефляция, при которой единственным разумным поведением являются откладывание покупок и сокращение деловой активности. Во вторник Народный банк Китая сохранил свою годовую базовую ставку по кредитам без изменений на уровне 3,45%. При этом базовая ставка по пятилетним кредитам была снижена на 25 базисных пунктов, до 3,95%. Именно эта пятилетняя ставка является ориентиром для ипотечного кредитования в КНР.



Китай усиливает меры по поддержке сектора недвижимости. На прошлой неделе государственные банки увеличили объемы кредитования жилых проектов в рамках механизма белого списка, направленного на вливание ликвидности в пострадавший от кризиса сектор, сообщают в Российско-китайском комитете мира, дружбы и развития. Китайский рынок недвижимости пострадал от серии громких банкротств за последние два года, что привело к сокращению продаж и резкому падению цен на жилье.



"Китайский Центральный банк продолжает смягчать денежно-кредитную политику – и правильно делает. Однако следует сказать, что инструментов для такого регулирования у Китая больше – их ставки диверсифицированные, наша же ключевая ставка является универсальным ориентиром для почти всех типов кредитов, в том числе и ипотечных, комментирует эксперт Российско-китайского комитета мира, дружбы и развития Вадим Ковригин. По его словам, смягчая политику в сфере ипотечного кредитования, китайский ЦБ заметно оживляет рынок готовой недвижимости и жилищного строительства. Именно эта сфера во всех странах наиболее сильно страдает от ужесточения денежно-кредитной политики.



В России в сфере жилищного строительства наблюдаются признаки стагфляции, уверен Ковригин, цены выросли заметно, темпы строительства упали, а спрос снизился из-за резкого повышения процента по вновь выдаваемым ипотечным кредитам.



"Российскому регулятору надо думать о снижении ключевой ставки либо о поддержке ипотеки иными способами. Однако делать это надо с осторожностью – чтобы не допустить резкого роста спроса без увеличения темпов жилищного строительства. Но смягчать политику надо – иначе мы рискуем на годы и десятилетия погрузиться в стагфляцию в этой сфере. А сфера жилищного строительства – одна из самых инерционных, и выход из такого тупика будет долгим", – предупреждает Ковригин.



Выдача ипотечных кредитов с рыночной (а не льготной) ставкой сократилась в январе 2024 года более чем в полтора раза по сравнению с январем 2023 года. Такие данные приведены в последнем отчете ЦБ РФ о состоянии банковского сектора.



По предварительным данным, прирост ипотеки оценочно замедлился до умеренных 0,6 с 2,9% в декабре 2023 года, что в целом соответствует динамике января 2023 года (+0,6%), отмечается в отчете ЦБ. Для января характерно снижение ипотечных выдач из-за длинных праздников. Однако в 2024 году замедление связано еще и с ужесточением условий по ипотеке с господдержкой. В особенности это коснулось льготной ипотеки, где с 23 декабря прошлого года первоначальный взнос был повышен с 20 до 30%, а максимальный размер кредита сокращен до 6 млн руб. для всех регионов. Кроме того, по всем программам господдержки был снижен размер возмещения для банков на 0,5 процентного пункта (п.п.).



По предварительным данным ЦБ, потребительское кредитование выросло в январе 2024 года на умеренные 0,8% после сокращения на 0,1% в декабре 2023 года. Рост потребительского кредитования ограничивает высокая стоимость кредитов. Так, в четвертом квартале 2023 года полная стоимость кредита (ПСК) выросла на существенные 3 п.п. – до 24% годовых, отмечают в ЦБ.



В январе 2024 года наблюдался небольшой отток средств населения. При этом отток происходил с текущих счетов (–954 млрд руб.), и их доля в розничных депозитах снизилась до 34 с 36% в декабре, тогда как приток средств на срочных депозитах вырос на 663 млрд руб. на фоне высоких процентных ставок, что указывает на сохранение у населения сберегательной модели поведения, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. "В 2024 году мы ожидаем замедления кредитной активности во всех сегментах, поскольку монетарные условия продолжат оставаться жесткими", – говорит эксперт.



Накануне ЦБ сообщил, что инфляционные ожидания в феврале 2024 года снизились. По данным опроса ООО "инФОМ" (который заказывает сам ЦБ), оценка инфляции, которую граждане ожидают через год, опустилась до 11,9 с 12,7% месяцем ранее. Долгосрочные инфляционные ожидания граждан на пять лет также снизились – до 9,3%.



Вместо собственного детального макроэкономического прогноза ЦБ РФ публикует "макроэкономический опрос" трех десятков независимых экономистов. По их прогнозам, ЦБ продолжит удерживать сверхвысокую ключевую ставку со среднегодовым уровнем 13,9% годовых в 2024 году. При этом официальный уровень инфляции замедлится к концу текущего года до 4,9% годовых. Источник - НГ

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