США. Никки Хейли (единственная конкурентка Трампа) проигрывает, но не сдается

13:29 23.02.2024 Сторонники единственной конкурентки Дональда Трампа на республиканских праймериз намерены держать ее в гонке на всякий случай



В субботу, 24 февраля, в Южной Каролине состоятся республиканские первичные выборы, на которых за голоса делегатов поборются экс-президент США Дональд Трамп и бывший постпред при ООН Никки Хейли. Для госпожи Хейли праймериз будут особенными, поскольку именно в этом штате она родилась и когда-то была его губернатором. Однако, как показывают опросы, одолеть господина Трампа ей не удастся. Тем не менее Никки Хейли уверяет, что не собирается сдаваться. А ее сторонники и доноры лишь усиливают электоральную активность в преддверии марта, когда исход первичных выборов будет решен в большинстве штатов.



Никки Хейли - последняя из реальных оппонентов Дональда Трампа, остающихся в республиканской гонке,- проиграла все пять уже состоявшихся первичных выборов. В субботу ей предстоит проиграть в шестой раз. По данным опросов, в Южной Каролине республиканка отстает от бывшего президента США на 22–28%. Поражение для госпожи Хейли в этом штате окажется весьма болезненным, ведь нет сомнений, что сторонники господина Трампа, уже призывающие ее присягнуть на верность экс-главе Белого дома и выйти из гонки, лишь усилят давление. При этом помимо плохих результатов Никки Хейли в целом у них появится и дополнительный аргумент, поскольку ей грозит поражение в родном штате, где она родилась и даже была губернатором.



Сама республиканка это, судя по всему, понимает и даже не пытается убедить сторонников, что может выиграть субботние праймериз. Однако и сдаваться не собирается. "Я не чувствую необходимости целовать кольцо. В этой стране мы не помазываем королей. У нас есть выборы. Вот почему я отказываюсь выходить (из гонки.- "Ъ"). Южная Каролина проголосует в субботу. Но в воскресенье я все равно буду баллотироваться на пост президента. Я никуда не собираюсь уходить",- заявила на предвыборном митинге в Гринвилле госпожа Хейли, назвавшая Дональда Трампа стариком, скандалистом и слишком зацикленным на себе, чтобы быть эффективным лидером США.



Политик также заверила, что не планировала включаться в избирательную кампанию только для того, чтобы повысить свою узнаваемость и по-настоящему побороться за Белый дом уже в следующем цикле, через четыре года.



По ее словам, если бы она преследовала такую цель, то давно бы уже вышла из гонки.



Между тем возникает закономерный вопрос: на что рассчитывает Никки Хейли, если буквально все опросы в общенациональном масштабе показывают ее катастрофическое отставание от Дональда Трампа? По некоторым из них его преимущество достигает 71%.



На самом деле сторонники кандидатки еще не потеряли надежд, пусть и слабых, перевернуть ход гонки. По данным СМИ, ее штаб и доноры резко активизировали кампании в штатах, где первичные выборы состоятся в марте. Основной упор сделан на 5 марта, когда в стране пройдет "супервторник" и будут разыграны голоса делегатов в 16 штатах. Кроме того, 12 марта избиратели сделают выбор еще в четырех штатах. А уже к 19 марта Дональд Трамп рассчитывает набрать необходимое для победы число делегатов (1215), чтобы даже математически исключить победу госпожи Хейли по итогам сезона праймериз. Именно этому и хотят помешать сторонники республиканки.



Аналитики и сторонники Никки Хейли уверены, что первые пять дней марта, то есть включая "супервторник",- это лучший и последний шанс для нее вернуться в гонку. С 1 по 5 марта первичные выборы у республиканцев состоятся в 20 штатах, среди которых, например, Массачусетс и Виргиния, где есть много жителей пригородов с высшим образованием, испытывающих явные симпатии к госпоже Хейли. Чего, например, нельзя сказать про Южную Каролину, которая, по мнению экспертов, "дружественна Трампу" в силу специфического состава населения.



Кроме того, в штабе Никки Хейли рассчитывают на активное участие независимых избирателей и демократов в республиканских праймериз в тех штатах, где это позволяет местное законодательство.



Ситуация Никки Хейли примечательна тем, что доноры готовы поддерживать ее, несмотря на отсутствие хотя бы одной победы на уже состоявшихся первичных выборах. Обычно при таких раскладах они уже не видят смысла вкладывать деньги в проигранную, по сути, кампанию. Однако доноры, фандрайзеры и советники доноров рассказали агентству Reuters, что столь нетипичное упорство вызвано вполне рациональными мотивами.



Республиканка Никки Хейли провалилась даже на символических праймериз в Неваде



Часть сторонников республиканки убеждены, что ей в любом случае стоит оставаться в гонке, поскольку четыре незавершенных уголовных дела против Дональда Трампа в конечном итоге могут вынудить его завершить кампанию. Учитывая, как умело адвокаты экс-президента затягивают судебные процессы, а также готовность господина Трампа избираться чуть ли не из тюрьмы, доноры госпожи Хейли делают рискованную ставку. Однако опросы общественного мнения говорят о том, что если бывший глава Белого дома действительно получит какие-то серьезные наказания, то желание голосовать за него поубавится среди всех категорий избирателей. А значит, и его вынужденный выход из гонки исключать будет нельзя.



Впрочем, часть доноров признались Reuters, что им "просто нравится иметь кандидата, выступающего против Трампа". И, несмотря на обсуждение различных схем и аргументов, реально верящих в сценарий, что Никки Хейли станет кандидатом в президенты от Республиканской партии, остается совсем мало. Или, как пишут некоторые американские СМИ, верящих в это уже не осталось, но по-прежнему есть допускающие подобное развитие событий. В любом случае отсутствие в избирательном бюллетене 5 ноября 2024 года Дональда Трампа будет поистине беспрецедентно, считают эксперты.



Алексей Забродин Источник - Коммерсант

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