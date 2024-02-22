Задержан замдиректора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Куля

13:31 23.02.2024

Назгуль Абдыразакова



Задержаны заместитель директора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Кульской области К.Р.А. и начальник отдела У.Т.У. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



