В Туркменистане с блиц-визитом побывал вице-президент ОАЭ шейх Мансур

13:33 23.02.2024

В Туркменистане с краткосрочным визитом побывал вице-президент ОАЭ



22 февраля Бердымухамедовы встретились с вице-президентом, заместителем Премьер-министра, министром по делам Аппарата президента ОАЭ шейхом Мансуром бин Зайед Аль Нахайяном.



Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов встречал высокого гостя в аэропорту Ашхабада, сообщает госинформагентство ТДХ.



Экс-президент заверил гостя, что "Туркменистан заинтересован во всестороннем углублении многоаспектного сотрудничества с государствами Ближнего Востока, прежде всего с ОАЭ".



В свою очередь вице-премьер отметил значимость январского визита председателя Халк Маслахаты Туркменистана в ОАЭ. "Договоренности, достигнутые в ходе проведенных тогда встреч и переговоров, дали новые импульсы туркмено-эмиратскому сотрудничеству", - отмечает ТДХ.



С президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым шейх обсудил "ключевые направления сотрудничества".



"Регулярные встречи и переговоры дают возможность определить актуальные векторы сотрудничества с расчетом на долгосрочную перспективу, выработку совместных шагов для практической реализации достигнутых договоренностей", - подчеркивает издание.



Отметим, что визит был очень скоротечным. Для гостя из ОАЭ не было устроено пышных приемов ни в аэропорту, ни во дворце президента.



• 11-14 февраля проходил визит делегации Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым в ОАЭ. ТДХ сообщало, что делегация командирована в города Дубай и Абу-Даби "для дальнейшего совершенствования и модернизации города Аркадага", однако министр также обсудил в ОАЭ вопросы сотрудничества в газовой сфере, электроэнергетике, по возобновляемым источникам энергии, а также транспорта и логистики.



• В начале января ОАЭ посетил Гурбангулы Бердымухамедов, который пытался привлечь инвестиции в проекты освоения месторождений газа и диверсификации его экспорта, в развитие зеленой энергетики, а также в транспорт и логистику.