В Узбекистане еще 4 аэропорта передадут в частное управление и модернизируют

13:39 23.02.2024

Также в текущем году количество авиарейсов планируют увеличить на 20%. Вместо старых самолетов с высоким расходом топлива республика закупит современные экономичные воздушные суда.

ТАШКЕНТ, 23 фев - Sputnik. Аэропорты Бухары, Намангана, Ургенча и Андижана передадут в частное управление и модернизируют. Это предусмотрено мерами по трансформации государственных предприятий в сфере авиации, с презентацией которых ознакомился Шавкат Мирзиеев, сообщает пресс-служба президента.



В стратегии Узбекистана до 2030 года планируется увеличить количество авиаперевозок в четыре раза. Для этого годовые темпы роста в отрасли должны составлять не менее 20%. Это требует системной работы в области инфраструктуры, управления, цен и качества.



Как отмечалось, в настоящее время цены на авиабилеты в республике относительно высоки. Количество как внутренних, так и международных рейсов недостаточно для удовлетворения имеющегося спроса. Основная часть полетов по-прежнему приходится на аэропорты Ташкента и Самарканда. Возможности аэропортов по обслуживанию воздушных судов и пассажиров ограничены, дополнительные услуги составляют всего лишь 7%от их общего дохода. Транзитный потенциал аэропортов Ташкента, Навои и Намангана не используют в полной мере.



В связи с этим, главе республике представили планы на 2024 год по ускорению процессов трансформации в акционерных обществах "Uzbekistan Airways" и "Uzbekistan Airports", расширению сервиса и увеличению доходов.

"В частности, начнется процесс получения международного кредитного рейтинга для национальной авиакомпании и ее выхода на IPO. Аэропорты Бухары, Намангана, Ургенча и Андижана будут переданы в частное управление и модернизированы. В текущем году количество рейсов планируется увеличить на 20%", - говорится в сообщении.



Вместе с тем, предусмотрены меры по сокращению расходов в отрасли на 20%. Будут проданы старые самолеты с высоким расходом топлива и закуплены современные экономичные воздушные суда. Существенно снизить расход топлива позволит выбор оптимальных маршрутов полетов по 72 направлениям. Неиспользуемые и нерентабельные активы выставят на продажу.



Мирзиеев поручил ответственным лицам утвердить программу сокращения расходов, повысить конкурентоспособность услуг, ускорить проекты частного партнерства.

Кроме того, он подчеркнул необходимость увеличения дополнительных услуг в аэропортах, развития техобслуживания самолетов в аэропорту Навои и полного использования его потенциала.

Также речь шла о привлечении иностранных квалифицированных специалистов в государственные авиакомпании и повышении качества подготовки кадров.