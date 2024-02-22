Польские фермеры противостоят транснациональным агроходингам, - НГ

13:44 23.02.2024 22.02.2024



Дуда поддержал предложение Зеленского встретиться на границе для разрешения ситуации с зерновым экспортом

Наталья Приходко



Президент Польши Анджей Дуда позитивно отреагировал на предложение украинского коллеги Владимира Зеленского – до 24 февраля провести встречу руководителей двух стран и урегулировать проблему с блокированием вывоза украинской сельхозпродукции польскими фермерами. Вопрос обостряется тем, что фактически традиционным небольшим фермерским хозяйствам Польши приходится противостоять крупным зарубежным агрохолдингам, контролирующим 40% агроэкспорта из Украины. Глобальный капитал оказывает давление на Варшаву, но просто открыть границу для украинской продукции и проигнорировать интересы собственных аграриев там не могут, указали эксперты.



Не дожидаясь официальных подтверждений по проведению встречи представителей Варшавы и Киева для урегулирования проблемы с блокированием украинского агроэкспорта польскими фермерами, вице-спикер Верховной рады Украины Елена Кондратюк сообщила в четверг в соцсетях о готовности поучаствовать в переговорах также по парламентской линии. Присоединиться к диалогу можно было бы в рамках Парламентской ассамблеи Украина–Польша и на уровне профильных комитетов, уточнила Кондратюк. И выразила убеждение, что только откровенный и конструктивный разговор позволит найти взаимовыгодное решение вопроса.



Проблема обострилась в связи с решением Брюсселя о продлении льготного беспошлинного режима для украинского экспорта до лета 2025 года. В связи с этим правительство Польши предложило исполнительной власти ЕС решить вопрос посредством введения региональных квот на ряд украинских товаров. А с 9 февраля и сами польские фермеры, чьи интересы пострадали из-за наплыва более дешевой сельхозпродукции из соседней страны, начали блокировать пограничные пункты пропуска. Заявленная на 20 февраля полная блокада также сопровождалась инцидентами с высыпанием украинского зерна на землю. На следующий день Владимир Зеленский в специальном обращении призвал польских президента Анджея Дуду и премьер-министра Дональда Туска встретиться на границе, чтобы разблокировать движения украинских грузов. "Прошу тебя, Дональд, господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей, господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность", – подчеркнул Зеленский. А также предложил представителям Еврокомиссии присоединиться к решению вопроса, подразумевающего сохранение единства Евросоюза. И, в свою очередь, заверил, что готов участвовать в предполагаемой встрече – вместе с представителями правительства, в том числе руководителями аграрного и транспортного секторов, а также министром обороны, поскольку пограничная блокада сказывается и на оружейных поставках. В завершение украинский лидер повторил, что в создавшейся ситуации значительно больше политики, чем экономики.



Как заявил в четверг журналистам госсекретарь канцелярии президента Польши Анджей Дера, глава польского государства поддержал предложение о встрече на правительственном уровне, так как "это единственный способ решить проблему". "Наши фермеры борются за средства к существованию. Украинский народ борется за средства к существованию", – сказал Дера. По его словам, для разрешения фатальной для обеих сторон ситуации также требуется диалог с руководством ЕС. Притом что протесты фермеров сегодня продолжаются по всей Европе. Но не нужно забывать, что все происходящее на украинском направлении является следствием масштабного военного конфликта с РФ, указал Дера. И попутно сославшись на соображения о безопасности, отметил, что было бы лучше провести предполагаемую встречу не на границе, а, например, в Варшаве, Люблине или Жешуве.



Между тем с выводом госсекретаря президентской канцелярии о том, что и возникшие проблемы с блокировкой границы обусловлены исключительно специальной военной операцией (СВО) РФ, начатой в феврале 2022 года, можно поспорить. В этом убеждает и опубликованное накануне в киевских СМИ сообщение, что блокадные меры польской стороны также ударили по крупным иностранным компаниям, контролирующим 40% экспорта сельхозпродукции из Украины. В частности, крупнейшим экспортером украинского зерна (7% от общей суммы экспорта) была названа зарегистрированная в Нидерландах компания Louis Dreyfus. Также до 5% приходится на американского поставщика сельхозпродукции Cargill и на американскую корпорацию Archer Daniels Midland, наряду с украинской агрокомпанией "Нибулон". Еще в одну украинскую группу компаний "Агропросперис" (4%), которая занимается производством зерновых и масличных культур, инвестирует американская транснациональная инвестиционная группа NCH Capital. Кроме того, экспорт украинского зерна осуществлял один из крупнейших трейдеров агропродукции – китайская компания Cofco International (3%). И еще 3% среди общего объема зернового экспорта в 2022–2023 годах контролировала агропромышленная компания Viterra (Швейцария), перечислили журналисты.



Понятно, что крупные игроки использовали в собственных интересах не только предоставленный Брюсселем Киеву льготный беспошлинный режим, но и слабость контрольных мер со стороны украинских госинститутов в условиях продолжающихся боевых действий. Но, видимо, не только это. Украинские СМИ рассказали, что польская сторона также обвинила украинскую агрокомпанию МХП, которая получила более 890 млн долл. кредитов от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и перенасытила местный рынок куриным мясом. Правда, исполнительный директор МХП Джон Рич с претензиями по подрыву соответствующего бизнеса не согласился. Он отметил, что продукция его компании лишь заняла определенную долю на рынке. А также добавил, что если ЕС возобновит ограничения на импорт украинской курятины, то МХП переориентирует свою продукцию на страны Ближнего Востока. Очевидно, что без боя уступать свои позиции крупные корпорации не станут.



Транснациональные корпорации оказывают на Варшаву сильное давление, подтвердил "НГ" политолог Андрей Суздальцев. В том числе поэтому, с учетом предсказуемых протестов со стороны Киева, заинтересованного в сотрудничестве с ними, вполне рациональная идея по введению региональных квот на чувствительные виды сельхозпродукции, видимо, в итоге будет заблокирована. Но в то же время польские власти понимают, что просто разрешить открыть рынок и тем самым проигнорировать интересы собственных фермеров они не смогут. Одним из компромиссных вариантов, вероятно, могло бы стать уже использовавшееся ранее предоставление компенсаций для польских фермеров в том случае, если Варшаве не придется выплачивать их из собственного бюджета. При этом все детали для польской стороны, уже изрядно пострадавшей от наплыва дешевой и некачественной украинской продукции, необходимо решить сразу. Ведь не будешь всякий раз вновь и вновь блокировать границы, заметил Суздальцев.



Следует отметить, что в текущих обстоятельствах в Киеве заинтересованы в оперативном урегулировании "блокадного вопроса" из-за запланированной на 24–25 февраля серии мероприятий по случаю второй годовщины начала СВО, которая, как ожидается, будет ознаменована также прибытием зарубежных визитеров. Но по состоянию на четверг, как информировал в ходе телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, польские фермеры продолжили блокировать движение грузового транспорта на шести пограничных пропускных пунктах. Источник - НГ

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