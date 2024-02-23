Ирак - между молотом и наковальней, - Антон Веселов

13:56 23.02.2024 23.02.2024 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



На фоне американского санкционного давления и борьбы с Ираном набирает влияние Китай



Назвать современный Ирак суверенным и независимым можно лишь с большой натяжкой, хотя формально там наличествуют все символы и атрибуты государственности. На практике территория страны превратилась в арену противоборства внешних сил, отстаивающих собственные интересы и не особо считаются с мнением иракских властей и тем более - населения страны.



Среди десятков примеров необходимо выделить несколько, которые наиболее ясно показывают незавидное положение правителей Багдада. 15 января иранский "Корпус стражей Исламской революции" (КСИР) совершил ракетную атаку американской военной базы в г. Эрбиле (административный центр курдской автономии). Ирак в знак протеста отозвал посла из Тегерана, потребовал официальных извинений и заявил о намерении подать жалобу на "иранскую агрессию" в СБ ООН. И что было дальше?



Иран извиняться не стал, но посол Н. Абдель Мохсен Абделла тихо вернулся в Тегеран – и никаких обращений в ООН! Как признал член комитета по безопасности и обороне иракского парламента С. Юсеф, "мы с самого начала знали, что жалоба не будет подана, поскольку Иран оказывал давление на арабские шиитские партии в правящей коалиции".



2 февраля ВС США нанесли ракетные удары по более чем 85 объектам в Ираке и Сирии, в результате чего погибли по меньшей мере 13 человек в Сирии и 16 в Ираке. Среди убитых – руководитель тыловых служб "народного ополчения" Аббас ад-Дараджи. Как заявил Пентагон, это ответ на гибель трех американских военнослужащих на базе в Иордании в результате атаки беспилотника, осуществленной 28 января поддерживаемой Ираном группой иракских ополченцев. Вечером 7 февраля американцы нанесли новый удар, на этот раз по автомобилю в багдадском районе Русафа, в результате которого были убиты два высокопоставленных руководителя шиитской группировки "Кятаиб Хезболла", включая Абу Бакра ас-Саиди, который отвечал за "зарубежные операции исламского сопротивления".



В МИД Ирака был вызван временный поверенный США в Багдаде Дэвид Беркер, которому вручили ноту протеста. "Ирак подтвердил свой отказ в том, чтобы позволить своей территории стать полем для сведения счетов между воюющими государствами. Наша страна не является подходящим местом для демонстрации силы между противниками. Правительство Ирака приложит все усилия, чтобы защитить территорию страны, наши города и жизни наших мирных жителей и сил безопасности всех видов", – отметили в МИД. Представитель премьер-министра генерал-майор Яхья Расул резко осудил действия США, федеральное правительство охарактеризовало эти нападения как "явные убийства", а премьер объявил трехдневный траур по погибшим офицерам КСИР и "ополченцам".



Одновременно министр иностранных дел Фуад Хусейн признал влияние Ирана в Ираке, но охарактеризовал отношения между странами как "постоянные переговоры". Глава МИД подчеркнул, что продолжающиеся провокации со стороны ополченцев, связанных с Ираном, могут вовлечь Ирак в более широкий конфликт, и что иракцы все активнее бросают вызов влиянию этих ополчений, что сигнализирует о новом моменте в иракской политике. Такая "поливалентность" не произвела на Вашингтон никакого эффекта и там задействовали проверенный прием – вдобавок к политическому давлению нарастили экономическое, для верности.



Иракские авуары в США превышают 100 миллиардов долларов, расчеты за нефть также производятся в основном в американской валюте, и Вашингтон не ограничивает себя в методах и способах "убеждения". Так, Министерство финансов США ввело санкции в отношении иракского банка "Аль-Худа", обвинив его в содействовии финансированию "иностранных террористических организаций", в том числе КСИР, и связанных с Ираном группировок иракских ополченцев. Кроме того, банк якобы предоставлял доступ к финансовой системе США субъектам, известным использованием поддельной документации, фальшивых депозитов и фальшивой валюты. Владелец и президент совета директоров банка Хамад аль-Мусави был персонально обвинен в "операциях по отмыванию денег и подделке документов для осуществления крупных денежных переводов из Ирака".



Заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон провел в Багдаде переговоры, итогом которых стало решение федерального правительства Ирака запретить восьми местным коммерческим банкам участвовать в операциях с долларами. Помимо "Аль-Худа", в опубликованном Центробанком Ирака списке значатся такие, как "Международный инвестиционный банк Ахсур", "Инвестиционный банк Ирака", "Коммерческий банк Хаммурапи", "Исламский банк инвестиций и финансов Аль-Джануб" и другие. Запрещенные банки теперь исключены из участия в ежедневных долларовых аукционах ЦБ, центрального банка, что, по мнению США, является "мерой по защите финансовых систем от преступной, коррупционной и террористической деятельности", а также борьбе с контрабандой валюты в Иран.



22 января США ввели санкции в отношении 13 иракских физических и шести юридических лиц за связи с радикальным палестинским движением ХАМАС, шиитской группировкой "Кятаиб Хезболла" и КСИР. В черный список попала и авиакомпания Fly Baghdad за "оказание поддержки КСИР и его прокси-силам в Ираке, Сирии и Ливане". Упомянутый Б. Нельсон не ограничился американскими санкциями и поставил вопрос перед иракским руководством о принятии местных мер реагирования, что и было без промедления исполнено. "В соответствии с решением правительства и премьер-министра Мухаммеда ас-Судани авиакомпания Fly Baghdad прекращает выполнять авиарейсы до дальнейшего уведомления", – говорится в пресс-релизе авиаперевозчика. В Fly Baghdad также отметили, что, поскольку введение ограничительных мер привело к заморозке банковских счетов, авиакомпания "не может вернуть пассажирам средства за отмененные рейсы или перевести их на счета других авиаперевозчиков с целью обмена билетов". В этой связи авиакомпания обратилась к правительству Ирака с просьбой принять необходимые меры, чтобы доставить ее клиентов в пункты их назначения рейсами других компаний: как иракских, так и зарубежных.



В Ираке есть несколько авиакомпаний: Iraqi Airways, Fly Baghdad и Ur Airlines, а также Fly Erbil (с базированием в международном аэропорту Эрбиль, Иракский Курдистан). Багдад, к удовлетворению американской стороны, пошел дальше – с 3 февраля прекращено воздушное сообщение с РФ "из-за операционных проблем". Проблем не было даже в годы тяжелейшей ирано-иракской войны, когда "Аэрофлот" и Iraqi Airways выполняли по несколько рейсов в неделю между Багдадом и Москвой. Полеты между двумя столицами возобновились в октябре 2017 года после 13-летнего перерыва, вызванного дипломатическими и политическими проблемами. Тогда было подписано соглашение о воздушном транспорте, которое разрешало компании Iraqi Airways выполнять в Москву четыре рейса в неделю. Теперь результаты длительных переговоров в одночасье сведены к нулю.



В январе, после того как базы США стали объектами постоянных нападений иракских шиитских вооруженных группировок, а американцы стали отвечать на эти атаки ударами по иракской территории, премьер М. ас-Судани заявил, что Багдад серьезно настроен на вывод из страны иностранного военного контингента. 11 февраля состоялся очередной тур переговоров, чтобы установить график постепенного вывода "коалиционных сил" во главе с США. Этот шаг, по мнению многих экспертов, является ширмой и рассчитан на наивных людей. К примеру, сирийский аналитик Кямаль аль-Джуфа прямо говорит, что речь не идет о выводе войск США, но лишь изменении формата их присутствия с учетом потребностей американского военного контингента в Сирии. "В особенности учитывая, что Ирак является логистическим плацдармом для американских войск в Сирии", – подчеркнул он и добавил, что изменение формата присутствия ВС США в Ираке является частью общего процесса изменения их роли на Ближнем Востоке. При этом "ряд сторон" не заинтересованы в сокращении американского военного присутствия в регионе и призывают Вашингтон к тому, чтобы не только сохранить, но усилить его.



Действительно, помимо США и ИРИ, есть немало "заинтересованных" в развитии обстановки в Ираке. Это и Израиль, и страны Персидского залива и другие. Достаточно упомянуть Турцию, чей президент заявил: "За летние месяцы мы в значительной степени завершим укрепление наших позиций в районе операции "Коготь". Таким образом, у нас появится возможность принимать гораздо более эффективные меры против террористов". Под террористами Р. Эрдоган подразумевает запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана и связанные с ней организации. Решительность его очевидна: "Турция сделает все, чтобы не допустить создания террористического государства у своих южных границ. Мы продолжим уничтожать членов террористических организаций, где бы они ни находились. И мы будем разрушать их инфраструктуру". При этом президент подчеркнул, что "Турция, безусловно, уважает территориальную целостность Ирака".



Есть еще одна влиятельная держава, которая, не прибегая к силе, угрозам или громким заявлениям, набирает вес и влияние в Ираке и уже лидирует по инвестициям. 24 января в Эрбиле был открыт китайский визовый центр, в церемонии приняли участие посол КНР в Ираке, генеральный консул КНР, губернатор Эрбиля и другие правительственные чиновники. Для справки: в 2019 году Китай открыл первое в регионе отделение китайского языка в Университете Эрбиля. Сегодня в Ираке действуют сотни китайских компаний, работают десятки тысяч китайских граждан. И, в отличие от представителей любой другой страны, у них практически нет проблем. Источник - fondsk.ru

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