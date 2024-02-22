|18:25 Еще одно землетрясение в ЦА - в Афгане и Таджикистане (4,6 баллов)
17:28 Мыши съели "экологичные" западные танки на Украине, - новая отмазка от Figaro
14:04 Второе землетрясение за день произошло в Алматы
13:56 Ирак - между молотом и наковальней, - Антон Веселов
13:44 Польские фермеры противостоят транснациональным агроходингам, - НГ
13:39 В Узбекистане еще 4 аэропорта передадут в частное управление и модернизируют
13:35 Россию, де-факто, окончательно исключили из МОК. Но она... тупо платит все членские взносы
13:33 В Туркменистане с блиц-визитом побывал вице-президент ОАЭ шейх Мансур
13:31 Задержан замдиректора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Куля
13:29 США. Никки Хейли (единственная конкурентка Трампа) проигрывает, но не сдается
13:25 Китайский Центробанк ставят в пример российскому
13:21 Личины диктатуры в Латинской Америке, - Сергей Кожемякин
13:19 Забастовка в Мангистау: Безработные потребовали трудоустроить их вместо увольняемых работников West Oil
13:18 "Работа в пижамах". Плюсы и минусы фриланса в Таджикистане
13:15 "Показываем на весь мир". "Играм будущего" пророчат миллиарды просмотров
13:10 Медведев предложил запретить возвращение выдворенных за преступления мигрантов в Россию
13:03 Таджикские писатели А.Холикзода и А.Рустам посажены на 6,5 и 4,5 года за неправильную книгу
12:54 "Наш человек". Путин глумится над Блинкеным, - Фуад Сафаров
12:20 Авдеевка - маленький городок огромного стратегического значения, -"Javan"
12:14 Шок от афтершоков. Алма-Ату замучил тряс земли
11:13 Израиль обнародовал свой план умиротворения палестинцев
10:36 Бишкек. ГКНБ разгромил ОПГ экс-депутата Жолдошбаева
10:26 Байден встретился с женой и дочерью Навального. И никого не перепутал!
09:41 Космическая истерия Америки: дымовая завеса переговоров, - ФСК
08:43 Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ
01:24 России не нужен дипломатический шведский стол, - Геворг Мирзаян
00:45 Вице-президентом Трампа может стать "сторонница Путина"
00:35 В некоторых районах Туркменистана воду включают на три часа в сутки
00:30 Зерновая схватка укро-польских нанайских девочек, - Р.Ищенко
00:26 Мирзиеев утвердил изменение полномочий парламента Узбекистана
00:23 Поворот истории. Двойной удар по глобалистам, - Александр Дугин
00:10 Отдать нельзя оставить: что будет с Джулианом Ассанжем
00:01 Украина как символ, мем и пугало, - Ирина Алкснис
|21:21 Да будет свет! Русские взяли Авдеевку, - Александр Проханов
19:51 Дорога в никуда... Москва и Ташкент собираются строить Трансафганскую "железку", - В.Панфилова
18:21 Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Песков оправдывается
17:43 США и Турция усиливают военное присутствие в Сомали, - НГ
17:35 ЦРУ трансформируется, но не туда...Системные ошибки разведсообщества США, - Л.Савин
17:33 США ведут в Казахстане биологическую войну против животных, - ФСК
13:30 Киргизия идет к катастрофе, копируя практику дерусификации
12:19 Шахский мат: почему ухудшились отношения Ирана и Армении, - Игорь Кармазин
12:18 Абду-ль-Кадир Бадауни - автор "тайной" истории падишаха Акбара, - П.Густерин
12:14 Война Миров. Навальный, Стрелков, Кагарлицкий и Набиуллина, - Владислав Юрицын
12:12 В Таджикистане продлили срок легализации денег и имущества еще на год
12:10 Госаппарат готовит печальный финал президенту Токаеву, - Петр Своик и Рахим Ошакбаев
12:05 Президент Кыргызстана легализовал свое имущество на $20 млн
12:03 ГКНБ Киргизии задержал замминистра труда Улана Чаначева
11:53 Таджик Рустам Ятимов подорожал до 1,2 млн евро: он самый дорогой вратарь в ЦентрАзии
10:32 Новым Генсеком НАТО станет голландец Рютте
09:39 США прикрыли Израиль с двух фронтов, - Э.Байназаров
08:54 Информационная война - единственный настоящий козырь в рукаве США в Европе, - Марек Галась
|Второе землетрясение за день произошло в Алматы
14:04 23.02.2024
Сегодня, 23 февраля 2024 года, в Алматы зафиксировано второе землетрясение. Ощутимость составила два балла, сообщает Zakon.kz.
Афтершок зарегистрирован в 16:33.
"Эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало".
Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК
Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует казахстанцам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
"Обстановка стабильная", – подчеркнули в ведомстве.
Анастасия Московчук