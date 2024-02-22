Второе землетрясение за день произошло в Алматы

14:04 23.02.2024

Сегодня, 23 февраля 2024 года, в Алматы зафиксировано второе землетрясение. Ощутимость составила два балла, сообщает Zakon.kz.

Афтершок зарегистрирован в 16:33.



"Эпицентр расположен в 258 км на юго-восток от Алматы на территории Китая – афтершок. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало".

Сеть сейсмических станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК



Министерство по чрезвычайным ситуациям настоятельно рекомендует казахстанцам сохранять спокойствие и не поддаваться панике.



"Обстановка стабильная", – подчеркнули в ведомстве.



Анастасия Московчук