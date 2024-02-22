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Мыши съели "экологичные" западные танки на Украине, - новая отмазка от Figaro
17:28 23.02.2024

Мыши съели "экопровода" у западных боевых машин на Украине, пишут СМИ
Figaro: грызуны перегрызли провода на некоторых западных боевых машинах

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Современное западное вооружение, созданное с соблюдением экологических стандартов, оказалось непригодным в условиях военного конфликта на Украине, пишет газета Figaro.

"Некоторые оболочки электрических проводов были сделаны из кукурузного волокна. Украинские солдаты пострадали от неожиданных последствий. Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их", - рассказал газете французский военный.



Минобороны России 17 января сообщало, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, основу которых составляли французские наемники. Ведомство отметило, что уничтожены свыше 60 боевиков.

МИД Франции, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в рядах ВСУ, попытался откреститься от соотечественников в украинских подразделениях, назвав информацию об уничтожении десятков французских наемников в Харькове "грубой манипуляцией русских". Позже, однако, глава МИД Франции Стефан Сежурне подтвердил гибель на Украине двух французских "гуманитарных работников" и получение ранений еще троими.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж не может запретить французам ехать воевать на Украину. По его словам, "эти люди не имеют связи с французскими вооруженными силами, не носят французскую военную форму и не связаны с французскими военными институтами".

Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликт