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Еще одно землетрясение в ЦА - в Афгане и Таджикистане (4,6 баллов)
18:25 23.02.2024

В Таджикистане 23 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщается на сайте Geological Survey.

Эпицентр располагался в 41 км на северо-востоке афганской провинции Кундуз.

Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.

Землетрясение также затронуло Узбекистан. Оно произошло в 10:28 по местному времени.

Источник - centralasia.media
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