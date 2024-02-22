Еще одно землетрясение в ЦА - в Афгане и Таджикистане (4,6 баллов)

18:25 23.02.2024

В Таджикистане 23 февраля произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщается на сайте Geological Survey.



Эпицентр располагался в 41 км на северо-востоке афганской провинции Кундуз.



Очаг залегал на глубине 10 километров. Информации о разрушениях и жертвах не поступало.



Землетрясение также затронуло Узбекистан. Оно произошло в 10:28 по местному времени.