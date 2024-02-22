 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 24.02.2024
00:08  Москва останется крупным поставщиком оружия для Дели, - В.Скосырев
Пятница, 23.02.2024
18:25  Еще одно землетрясение в ЦА - в Афгане и Таджикистане (4,6 баллов)
17:28  Мыши съели "экологичные" западные танки на Украине, - новая отмазка от Figaro
14:04  Второе землетрясение за день произошло в Алматы
13:56  Ирак - между молотом и наковальней, - Антон Веселов
13:44  Польские фермеры противостоят транснациональным агроходингам, - НГ
13:39  В Узбекистане еще 4 аэропорта передадут в частное управление и модернизируют

13:35  Россию, де-факто, окончательно исключили из МОК. Но она... тупо платит все членские взносы
13:33  В Туркменистане с блиц-визитом побывал вице-президент ОАЭ шейх Мансур
13:31  Задержан замдиректора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Куля
13:29  США. Никки Хейли (единственная конкурентка Трампа) проигрывает, но не сдается
13:25  Китайский Центробанк ставят в пример российскому
13:21  Личины диктатуры в Латинской Америке, - Сергей Кожемякин
13:19  Забастовка в Мангистау: Безработные потребовали трудоустроить их вместо увольняемых работников West Oil
13:18  "Работа в пижамах". Плюсы и минусы фриланса в Таджикистане
13:15  "Показываем на весь мир". "Играм будущего" пророчат миллиарды просмотров
13:10  Медведев предложил запретить возвращение выдворенных за преступления мигрантов в Россию
13:03  Таджикские писатели А.Холикзода и А.Рустам посажены на 6,5 и 4,5 года за неправильную книгу
12:54  "Наш человек". Путин глумится над Блинкеным, - Фуад Сафаров
12:20  Авдеевка - маленький городок огромного стратегического значения, -"Javan"
12:14  Шок от афтершоков. Алма-Ату замучил тряс земли
11:13  Израиль обнародовал свой план умиротворения палестинцев
10:36  Бишкек. ГКНБ разгромил ОПГ экс-депутата Жолдошбаева
10:26  Байден встретился с женой и дочерью Навального. И никого не перепутал!
09:41  Космическая истерия Америки: дымовая завеса переговоров, - ФСК
08:43  Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ
01:24  России не нужен дипломатический шведский стол, - Геворг Мирзаян
00:45  Вице-президентом Трампа может стать "сторонница Путина"
00:35  В некоторых районах Туркменистана воду включают на три часа в сутки
00:30  Зерновая схватка укро-польских нанайских девочек, - Р.Ищенко
00:26  Мирзиеев утвердил изменение полномочий парламента Узбекистана
00:23  Поворот истории. Двойной удар по глобалистам, - Александр Дугин
00:10  Отдать нельзя оставить: что будет с Джулианом Ассанжем
00:01  Украина как символ, мем и пугало, - Ирина Алкснис
Четверг, 22.02.2024
21:21  Да будет свет! Русские взяли Авдеевку, - Александр Проханов
19:51  Дорога в никуда... Москва и Ташкент собираются строить Трансафганскую "железку", - В.Панфилова
18:21  Байден назвал Путина "сумасшедшим сукиным сыном". Песков оправдывается
17:43  США и Турция усиливают военное присутствие в Сомали, - НГ
17:35  ЦРУ трансформируется, но не туда...Системные ошибки разведсообщества США, - Л.Савин
17:33  США ведут в Казахстане биологическую войну против животных, - ФСК
13:30  Киргизия идет к катастрофе, копируя практику дерусификации
12:19  Шахский мат: почему ухудшились отношения Ирана и Армении, - Игорь Кармазин
12:18  Абду-ль-Кадир Бадауни - автор "тайной" истории падишаха Акбара, - П.Густерин
12:14  Война Миров. Навальный, Стрелков, Кагарлицкий и Набиуллина, - Владислав Юрицын
12:12  В Таджикистане продлили срок легализации денег и имущества еще на год
12:10  Госаппарат готовит печальный финал президенту Токаеву, - Петр Своик и Рахим Ошакбаев
12:05  Президент Кыргызстана легализовал свое имущество на $20 млн
12:03  ГКНБ Киргизии задержал замминистра труда Улана Чаначева
11:53  Таджик Рустам Ятимов подорожал до 1,2 млн евро: он самый дорогой вратарь в ЦентрАзии
10:32  Новым Генсеком НАТО станет голландец Рютте
09:39  США прикрыли Израиль с двух фронтов, - Э.Байназаров
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Москва останется крупным поставщиком оружия для Дели, - В.Скосырев
00:08 24.02.2024

22.02.2024

Вашингтон не заставит Индию повернуться спиной к России
Владимир Скосырев

Высокогорный ландшафт не мешает индийским военным нести службу в Гималаях.
В Гималаях, в селении Чушул-Молдо на китайской стороне линии контроля между КНР и Индией, состоялась встреча старших офицеров двух держав. Пекин сообщил, что стороны договорились сохранять мирную обстановку в регионе до тех пор, пока не будет достигнуто согласие по границе. Для США и их союзников, которые раздувают индийско-китайские противоречия, чтобы перетянуть Дели в свой лагерь, конструктивный характер встречи – неприятная новость. И это подтверждает интервью главы МИД Индии, который сказал, что Дели сохранит дружеские отношения с Москвой вопреки нажиму Запада.

Как видно из репортажа South China Morning Post, которая ссылается на сведения как из Пекина, так и из Дели, переговоры прошли на уровне командиров корпусов. Согласно МИД Индии, целью встречи было добиться полного разъединения войск в районе Восточный Ладакх. А МИД Китая заявил, что командиры согласились искать взаимно приемлемые решения в ближайшее время. Китай назвал переговоры позитивными, глубокими и конструктивными. А Индия указала, что они прошли в дружеской и сердечной атмосфере.

Но недаром еще знаменитый французский политик наполеоновской эпохи Талейран-Перигор говорил, что язык дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Ведь спор касается линии, протянувшейся на 3,2 тыс. км в Гималаях. А главное, он привел в 1962 году к войне. С тех пор вдоль линии фактического контроля неоднократно вспыхивали стычки. Впрочем, их последствия смягчало то, что огнестрельное оружие не применялось.

Тем не менее в июне 2020 года в долине Галван произошло столкновение, в результате которого погибло по меньшей мере 20 индийских солдат и четверо китайских. После этого инцидента обе стороны стали регулярно проводить в тех местах маневры, наращивали численность своих группировок и возводили укрепления. Отсюда ясно, что до реального примирения Дели и Пекину еще далеко.

Это на руку США и их союзникам, которые используют пограничный конфликт, чтобы превратить Индию в участника антикитайского и антироссийского альянса. Не случайно США стали посылать свои воинские подразделения в Индию для совместных маневров с ней именно в те штаты, которые близки по расстоянию к зонам потенциального конфликта между индийцами и китайцами. А на море регулярный характер приобрели совместные военно-морские учения Индии с США, Японией, Австралией. Таким образом Вашингтон рассчитывает придать QUAD – четырехстороннему диалогу по безопасности между Индией, США, Японией и Австралией – характер военного союза.

Как влияют эти шаги на политику Дели по отношению к Москве и Киеву? Свет на этот вопроc проливает интервью министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара германской газете Handelsblatt. Интервьюер упрекнул Индию за то, что она не помогает попыткам заставить Россию вывести войска с Украины. Более того, Индия недавно согласилась закупить больше оружия у России.

Министр отпарировал: действительно, запасы российских вооружений в Индии большие. Но ведь Запад раньше предпочитал вооружать Пакистан, а не Индию. Однако ситуация изменилась. Теперь Индия закупает оружие в США, России, Франции, Израиле. Тем не менее Дели основывает свои отношения с Москвой на собственном опыте. Россия никогда не наносила ущерб интересам Индии.

"У нас стабильные и всегда очень дружественные отношения с Россией. Наши отношения с Россией основаны на этом фундаменте", – сказал Джайшанкар.

Интервью совпало с новым подтверждением прочности военно-технических связей Индии с Россией. Как передал ТАСС, российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace в начале марта подпишет контракт с Министерством обороны Индии на поставку более 200 сверхзвуковых крылатых ракет увеличенной дальности BrahMos. Они предназначены для индийских ВМС. Ракеты поступят на вооружение четырех новейших эсминцев класса Visakhapatnam, а также семи фрегатов типа 17А.

Дели становится все боле влиятельным игроком на Индийском океане. Не случайно он направил свои военные корабли на помощь торговым судам, подвергшимся атакам хуситов в Аравийском и Красном морях. Дели также недоволен тем, что свое присутствие в Индийском океане наращивает Китай. Свидетельство тому – заход в четверг в главный город государства Мальдивские острова китайского научно-исследовательского судна. Как передало агентство Reuters, индийские официальные лица считают, что эти суда изучают воды океана для того, чтобы в дальнейшем там могли "рыскать" надводные корабли ВМС и подлодки Китая.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708722480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по снижению административной нагрузки на бизнес рассматривают сенаторы
- Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по усовершенствованию системы здравоохранения
- Горизонт планирования
- Определен инвестор для строительства МЦПК "Центральная Азия"
- Кадровые перестановки
- Ненаучная фантастика про удвоение ВВП
- Министр иностранных дел Казахстана принял Заместителя министра иностранных дел Таиланда
- Состоялось пленарное заседание Верховного Суда
- Возврат займа ЕНПФ на обновление парка ЖД-вагонов гарантируется государством - Минтранспорта
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  