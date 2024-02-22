Москва останется крупным поставщиком оружия для Дели, - В.Скосырев

00:08 24.02.2024

22.02.2024



Вашингтон не заставит Индию повернуться спиной к России

Владимир Скосырев



Высокогорный ландшафт не мешает индийским военным нести службу в Гималаях.

В Гималаях, в селении Чушул-Молдо на китайской стороне линии контроля между КНР и Индией, состоялась встреча старших офицеров двух держав. Пекин сообщил, что стороны договорились сохранять мирную обстановку в регионе до тех пор, пока не будет достигнуто согласие по границе. Для США и их союзников, которые раздувают индийско-китайские противоречия, чтобы перетянуть Дели в свой лагерь, конструктивный характер встречи – неприятная новость. И это подтверждает интервью главы МИД Индии, который сказал, что Дели сохранит дружеские отношения с Москвой вопреки нажиму Запада.



Как видно из репортажа South China Morning Post, которая ссылается на сведения как из Пекина, так и из Дели, переговоры прошли на уровне командиров корпусов. Согласно МИД Индии, целью встречи было добиться полного разъединения войск в районе Восточный Ладакх. А МИД Китая заявил, что командиры согласились искать взаимно приемлемые решения в ближайшее время. Китай назвал переговоры позитивными, глубокими и конструктивными. А Индия указала, что они прошли в дружеской и сердечной атмосфере.



Но недаром еще знаменитый французский политик наполеоновской эпохи Талейран-Перигор говорил, что язык дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Ведь спор касается линии, протянувшейся на 3,2 тыс. км в Гималаях. А главное, он привел в 1962 году к войне. С тех пор вдоль линии фактического контроля неоднократно вспыхивали стычки. Впрочем, их последствия смягчало то, что огнестрельное оружие не применялось.



Тем не менее в июне 2020 года в долине Галван произошло столкновение, в результате которого погибло по меньшей мере 20 индийских солдат и четверо китайских. После этого инцидента обе стороны стали регулярно проводить в тех местах маневры, наращивали численность своих группировок и возводили укрепления. Отсюда ясно, что до реального примирения Дели и Пекину еще далеко.



Это на руку США и их союзникам, которые используют пограничный конфликт, чтобы превратить Индию в участника антикитайского и антироссийского альянса. Не случайно США стали посылать свои воинские подразделения в Индию для совместных маневров с ней именно в те штаты, которые близки по расстоянию к зонам потенциального конфликта между индийцами и китайцами. А на море регулярный характер приобрели совместные военно-морские учения Индии с США, Японией, Австралией. Таким образом Вашингтон рассчитывает придать QUAD – четырехстороннему диалогу по безопасности между Индией, США, Японией и Австралией – характер военного союза.



Как влияют эти шаги на политику Дели по отношению к Москве и Киеву? Свет на этот вопроc проливает интервью министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара германской газете Handelsblatt. Интервьюер упрекнул Индию за то, что она не помогает попыткам заставить Россию вывести войска с Украины. Более того, Индия недавно согласилась закупить больше оружия у России.



Министр отпарировал: действительно, запасы российских вооружений в Индии большие. Но ведь Запад раньше предпочитал вооружать Пакистан, а не Индию. Однако ситуация изменилась. Теперь Индия закупает оружие в США, России, Франции, Израиле. Тем не менее Дели основывает свои отношения с Москвой на собственном опыте. Россия никогда не наносила ущерб интересам Индии.



"У нас стабильные и всегда очень дружественные отношения с Россией. Наши отношения с Россией основаны на этом фундаменте", – сказал Джайшанкар.



Интервью совпало с новым подтверждением прочности военно-технических связей Индии с Россией. Как передал ТАСС, российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace в начале марта подпишет контракт с Министерством обороны Индии на поставку более 200 сверхзвуковых крылатых ракет увеличенной дальности BrahMos. Они предназначены для индийских ВМС. Ракеты поступят на вооружение четырех новейших эсминцев класса Visakhapatnam, а также семи фрегатов типа 17А.



Дели становится все боле влиятельным игроком на Индийском океане. Не случайно он направил свои военные корабли на помощь торговым судам, подвергшимся атакам хуситов в Аравийском и Красном морях. Дели также недоволен тем, что свое присутствие в Индийском океане наращивает Китай. Свидетельство тому – заход в четверг в главный город государства Мальдивские острова китайского научно-исследовательского судна. Как передало агентство Reuters, индийские официальные лица считают, что эти суда изучают воды океана для того, чтобы в дальнейшем там могли "рыскать" надводные корабли ВМС и подлодки Китая.