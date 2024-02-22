Почему открыть банковский счет в Казахстане станет труднее с 24 февраля

07:08 24.02.2024

С 2024 года в Казахстане начинают действовать новые правила для иностранцев при получении ИИН и ряда других важных документов, например, ВНЖ. Что нужно знать при въезде в республику, разбирались "РБК Инвестиции"



С 24 февраля 2024 года оформление ИИН нерезидентами Казахстана возможно только при личном обращении для идентификации личности. Соответствующий закон республики Казахстан № 50-VIII был принят 23 декабря 2023 года и вступает в силу через 60 дней с момента официального опубликования.



До 2024 года ИИН (аналог российского ИНН) возможно было оформить двумя способами:



в ЦОН (Центр обслуживания населения) Казахстана лично или через доверенное лицо;

в посольстве республики Казахстан в России.



Если раньше были возможности удаленно открыть ИИН в Казахстане через представителя по доверенностям (для получения нужна была нотариальная доверенность, заверенные нотариальные сканы и заявление), то с 24 февраля для получения ИИН иностранцу необходимо будет лично явиться в регистрирующий госорган Казахстана, пояснила суть нововведения финансовый консультант Александра Вальд.



С 1 января закончилось действие пилотного проекта по предоставлению ИИН в России, и на 2024 год его не продлили, сообщили корреспонденту "РБК Инвестиции" по телефону горячей линии консульства в Москве.



Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, которая генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов.



ИИН оформляется один раз на всю жизнь для всех государственных и финансовых операций: позволяет оформить сим-карту у казахстанского оператора связи, открывать банковские счета и карты, обращаться в госорганы.



Кроме того, с 1 января 2024 года иностранцы, в том числе и россияне, должны будут пройти дактилоскопическую регистрацию, сообщает медиа-центр органов внутренних дел Республики Казахстан. По закону прохождение процедуры стало обязательным для лиц, достигших 16-летнего возраста, при оформлении таких документов, как, например, разрешение на постоянное или временное проживание, вида на жительство в Казахстане.



Дактилоскопическая информация - это биометрические данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и (или) ладоней рук человека, позволяющие установить его личность (отпечатки пальцев и ладоней).



Дактилоскопическая регистрация производится в подразделениях миграционной службы по месту пребывания. Согласно статьи 443-1 Кодекса об административных правонарушениях Казахстана, отказ от прохождения дактилоскопической регистрации влечет административную ответственность в виде выдворения из страны.



В ноябре 2023 года в Казахстане на общественное обсуждение был вынесен проект постановления Нацбанка, согласно которому банки не могут оформлять россиянам карты Visa и Mastercard без разрешения на временное пребывание (РВП) в стране или вида на жительство (ВНЖ). Но данное требование в итоге не вступило в силу, а сам проект сейчас находится в архиве госпортала Казахстана.