В Италии повышается уровень гибридной войны против России, - Элизео Бертолази

10:53 24.02.2024 Украинский синдром

В Италии повышается уровень гибридной войны против России

Элизео Бертолази, Милан

21.02.2024



В этой войне Италия играет свою роль, не только поставляя оружие Киеву, но и используя инструмент дискриминации России и русских, то есть русофобии. Этот политический выбор, конечно, не выбор "снизу", итальянского народа.



Русофобия в Италии набирает обороты во всех сферах: от политики до СМИ, до самых разнообразных форм культурной дискриминации всего, что связано с Россией.



Еще на слуху нашумевшие случаи русофобии сразу после начала Спецоперации на Украине, когда в марте 2022-го дирижер Валерий Гергиев, который после приглашения мэра Милана на гастроли отказался дистанцироваться от действий России, был удален из театра "Ла Скала". Та же участь в "Ла Скала" постигла сопрано Анну Нетребко. В прошлом году был отменен запланированный концерт "Королева Рахманинова" в театре "Ла Фениче" в Венеции пианистки Валентины Лисицы. Та же участь постигла и пианиста Дениса Мацуева, у которого были отменены запланированные концерты в городе Брешии и Бергамо. Но самый парадоксальный эпизод случился, когда в начале марта 2022 года в Миланском университете "Бикокка" был отменен курс, посвященный… Достоевскому.



Однако дискриминация, цензура и русофобия обычно затрагивали мероприятия, посвященные России, имеющие большой медийный и художественный резонанс, и редко затрагивали более мелкие инициативы.



Фактически до конца прошлого года без особых проблем, спокойно можно было проводить конференции, посвященные Донбассу, пагубному влиянию российских санкций на итальянскую экономику, презентации книг русских авторов, музыкальных спектаклей, посвященных традиционным русским костюмам и танцам т.д. С начала же года в Италии наблюдается рост уровня преследования всех инициатив, не только политических, но и просто культурных, связанных с Россией.



Ярость исходит теперь, прежде всего, со стороны украинской диаспоры в Италии, чьи запросы, похоже, пользуются особой привилегией со стороны итальянских властей. Украинская диаспора в Италии, кажется, возвысила себя до роли "контролера" соблюдения "украинской догмы".



Так, 4 января 2024 г. украинская община города Ровиго обратилась с просьбой отменить балет Чайковского "Спящая красавица", поскольку его исполнял коллектив российских артистов. Мэр города, сочувствующий украинцам, спектакль, однако, не отменил. И тут же последовал протест с их стороны с требованием "отказа от культурного сотрудничества с агрессором".



к берт..jpgЧерез несколько дней началось дело города Модены, медиарезонанс которого вышел далеко за пределы Италии. Дело в том, что 20 января были запланированы фотовыставка и конференция, посвященные реконструкции города Мариуполя: "Мариуполь – возрождение после войны", среди спикеров был Генеральный консул Российской Федерации в Милане Дмитрий Штодин. На этом мероприятии и я готовился выступить и показать свой фото-видео материал, который я снял в Мариуполе во время одной из моих поездок в Донбасс. Но произошел позорный скандал: чтобы отменить мероприятие, вместе с местным украинским сообществом даже активизировался посол Украины в Италии. Мэр города, изначально давший согласие на использование общественного зала для выставки, в итоге отменил мероприятие. В своей резолюции он подчеркнул, что инициатива "принимает черты демонстрации открытой поддержки вторжения России на Украину и, следовательно, входит в противоречие со статьей 3 муниципального статута, а также со статьей 11 итальянской Конституции: "Италия отвергает войну как инструмент преступления против свободы других народов".



Мэр, видно, забыл, что Италия поставляет оружие украинскому режиму, а также, что Конституция Итальянской Республики, точнее ст. 21 гласит: "Каждый имеет право свободно выражать свои мысли посредством речи, письма и любых других средств распространения".



Кроме того, отмечается активное вмешательство украинских дипломатических представительств во внутренние дела Италии. Это вмешательство направлено, прежде всего, на то, чтобы помешать итальянскому народу получать доступ к реальной информации.



14 января украинская миланская община провела акцию протеста, чтобы сорвать в Милане презентацию книги Дарьи Дугиной "Эсхатологический оптимизм". Лично меня, как переводчика книги, пригласили выступить. Помню украинских демонстрантов на другой стороне улицы, а также полицию посередине, которая отделяла их от итальянской публики, которая хотела спокойно присутствовать на презентации.



Также под давлением местной украинской общины 23 января 2024 года в Римском университете "Ла Сапиенца" было отменено выступление пианиста Александра Романовского. Его обвинили в том, что он "пророссийский" и играл на руинах Мариуполя. Романовский уроженец Украины, но является гражданином Италии. Препятствовать выступлению гражданина Италии – опасный прецедент, каковы бы ни были его убеждения, он просто должен был играть на фортепиано. Такая реакция была абсолютно неадекватна. И это правовое государство, каким Италия себя числит!



27 января в городе Лукка была запланирована конференция под названием "К новому многополярному миру", на которой должен был выступить профессор Александр Дугин. Руководство отеля, которое изначально предоставило зал, напуганное шумом вокруг мероприятия, в результате отступило, и оно было отменено.



17 января в Милане в Театре "Сан Бабила" состоялось музыкальное шоу коллектива "Руссияна", посвященное традиционной русской музыке (в программе также были украинский, белорусский и молдавский балеты). У театра украинцы устроили шумную акцию протеста.



То же самое произошло в Милане 13 февраля возле зала, где показывали фильм "Свидетель". Фильм рассказывает историю бельгийского скрипача, который приехал на Украину с концертом и узнал о преступлениях, совершенных украинскими нацистами.



За последние недели этот фильм был показан во многих итальянских кинотеатрах. И каждый раз все происходило по одной и той же схеме: местная украинская община оперативно заявляет о своем протесте, обращается к местным муниципальным властям и просит осудить и не допустить мероприятие. И мэры откликаются на просьбы украинцев, например, как это произошло в итальянских городах Болонья, Флоренция, Витербо.



Если запланированные показы проводятся в частных помещениях, то украинская акция протеста происходит на улице. Сценарий всегда один и тот же: крики, оскорбления, украинский флаг на плечах, обвинения в адрес России, украинский гимн.



Обычно договор между украинскими протестующими и итальянскими властями заключается на почве "борьбы с фашизмом и защиты демократии". По их логике: русские и итальянцы, продвигающие русские культурные инициативы, – фашисты! А нацизм, ставший государственной идеологией на Украине, – это совершенно нормально! Таков результат попыток украинцев привезти свою "украинскую демократию" в Европу.



Невозможно поверить, что все это – импровизация, и не увидеть с начала 2024 года конкретной и весьма эффективной организационной работы для реализации столь масштабных и четких целей с украинской стороны.



Несмотря на огромную экономическую и военную помощь Запада Украине, знаменитое украинское контрнаступление провалилось, украинский фронт рушится под ударами Российских Вооруженных сил. Но это невозможно показать на Западе, и результат – рост уровня цензуры и искажения истины.



Мы видим яркий пример гибридной войны, где цель в данном случае: во-первых, посеять ненависть к России, русским, русской культуре; во-вторых, предотвратить возможность возникновения в Италии точек зрения, отличных от официальной, западной, которая, очевидно, идентична украинской версии событий, связанных с ее конфликтом с Россией.



Но если поведение украинцев предсказуемо, они действуют согласно своим интересам, то смириться итальянцам с реакцией со стороны властей на их прихоти – сложнее.



Проблема в итальянских политиках, которые позволяют себя запугать, а затем сдаются, вместо того, чтобы защищать и гарантировать итальянцам право на плюрализм и свободу выражения мнений. Возникают элементарные вопросы: Италия все еще является независимой страной? Италия все еще правовое государство? К сожалению, в Италии, как и на Западе в целом, мы наблюдаем этот тревожный дрейф отмены свободы мнений, украинский фактор – тому пример.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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