Унификация наций. Строится очередная Вавилонская башня – европейская, - Анна Николаева

10:54 24.02.2024 Унификация наций

Строится очередная Вавилонская башня – европейская

Анна Николаева

20.02.2024



Фронтовые сводки из горячих точек оставили практически незамеченной информацию о принятии Европейским парламентом 17 января 2024 г. декларации о "Европейском историческом сознании". А зря.



На самом деле эта декларация, на первый взгляд, кажется отрывком из Оруэлла. Судите сами.



Фундаментальная цель этой декларации – "общая европейская историческая память", которая согласно резолюции, основывается не только на "европейских ценностях", но и якобы на " европейской совести". Уже от этой выдуманной псевдо-моральной категории повеяло эпохой колониализма – ее евроатлантические авторы открыто заявляют о своем превосходстве и не допускают наличие совести "африканской", "азиатской" или какой-либо еще. Интересно, как обстоит дело с многочисленными эмигрантами из стран Ближнего Востока, Африки и Азии, наводнившими Европу и ставшими гражданами европейских государств – удостоены ли они наличием "европейской совести"?



Господа выражают крайнюю озабоченность тем, что разнообразное и часто противоречивое изложение истории государств, "несовместимость между памятью Западной и Восточной Европы" затрудняют рассмотрение истории и являются потенциально опасным. Как же предлагается решить эту проблему?



Авторы резолюции выступают за "честное" и "ответственное отношение к истории", которое понимают весьма своеобразно. По их мнению, это означает не просто приоритет мировой истории над национальной, а наднациональное понимание истории с "акцентом на общие европейские ценности".



В духе времени авторы резолюции бьют тревогу в связи "с отсутствием достаточно мультикультурного и учитывающего половые различия подхода (!) при преподавании истории", "вопиющими фактами маргинализации женщин (!)" Видимо, можно ожидать в скором времени появления отдельных учебников истории для лиц мужского пола, женского и всех видов не определившихся в этом вопросе.



"Ответственные" историки, согласно резолюции, должны давать "честную оценку" "политике ЕС в прошлом", которая должна подтверждать "легитимность европейского проекта". Их задача – борьба со "стереотипами" и " священными коровами национальной истории". Все сакральное в национальной истории любого народа должно быть стерто общим "европейским историческим сознанием" – никаких национальных героев, поворотных событий, судьбоносных побед и поражений. Их изучение и включение в учебники истории – "безответственно" и "нечестно".



Резолюция призывает "актуализировать учебные программы" с целью "переноса акцента с национальной истории на европейскую мировую историю", к " наднациональному историческому сознанию". При этом преподавателям истории вменяется в обязанность учить своих учеников "не что, а как", передавать не знания, а "компетенции", то есть не анализу развития исторического процесса на основе изучения фактов, а подходу к оценке любых фактов и событий с точки зрения их соответствия "единому европейскому сознанию".



Таким образом, наднациональный подход к освещению истории объявляется честным и ответственным, национальный же – нечестным и безответственным. Заметим, что ПОКА последний не объявлен преступлением, подпадающим под Уголовный кодекс, но, как говорится, лиха беда начало!



Резолюция Европарламента от 17 января стала предметом обсуждения в авторской программе израильского журналиста А. Вальдмана "Нейтральная зона", первой гостьей которого была Е. Кондратьева-Сальгеро, журналистка, живущая во Франции. Она заявила, что суть резолюции "не сложнее пареной репы": она в духе "культуры woke", левацком радикальном мировоззрении, проповедующем фашистские методы всеобщего равноправия. Цель резолюции – чтобы белые европейцы "с молоком школьной столовой впитали необходимость краснеть и каяться за все устроенное их предками на протяжении мрачных веков". Журналистка провела параллель с декоммунизацией и деколонизацией, отметила также, что евроатлантисты действуют по лекалам бандеровцев.



Думается, что содержание и цели резолюции европарламента от 17 января значительно шире, чем обслуживание идеи "woke", а считать ее суть "не сложнее пареной репы" значит не видеть огромную опасность и для мировой истории, и для всего человечества.



Об этом в студии А. Вальдмана говорила болгарский историк Дарина Григорова, которая подчеркнула, что речь идет об открыто декларируемой цели формирования унифицированной европейской исторической памяти, что имеет экзистенциальное значение.



Резолюция предусматривает разработку "пособия ЕС " по преподаванию европейской истории наподобие "Краткого курса истории ВКП (б)" который будет подготовлен под руководством присных Сороса, Шваба и иже с ними. Как когда-то большевики-интернационалисты требовали изложения всех исторических событий с точки зрения интересов победы мировой революции и диктатуры пролетариата, так и нынешние "борцы за демократию" – глобалисты объявляют войну национальной истории, которая учит любви к своему Отечеству, что является краеугольным камнем государственного будущего, поскольку дает понимание смыслов жизни того или иного народа и государства.



Характер любой страны создается историческими событиями прошлого и настоящего, религиозными убеждениями, которые формируют определенные национальные качества. Незнание их обрекает народ на повторение ошибок прошлого, неспособность противостоять новым вызовам.



В 1918 г. народный комиссар просвещения А.Луначарский в своих лекциях на педагогических курсах о преподавании истории призывал отказаться от принятого в дореволюционной России воспитания народа на изучении героического прошлого, любви к Родине, национальной гордости, прямо называл все это "проклятием человечества", поскольку "мешает народам слиться в единую человеческую семью". Идею коммунизма, в соответствии с марксистско-ленинской идеологией, он рассматривал как квазирелигию, абсолютно непогрешимую, а пролетариат как коллективного мессию. Луначарский не догадался использовать термин "интернациональная совесть", но открыто говорил, что всемирная история должна быть как некая Вавилонская башня, наподобие той, что задумали построить нынешние глобалисты.



Как Луначарский, так и нынешние творцы идеи "европейского исторического сознания" восхищаются и следуют завету Ницше, который считал, что историческое образование должно быть в распоряжении власти и высшей силы, а не объектом самостоятельного творчества. Самостоятельное творчество евроатлантисты объявляют опасным! На наших глазах, похоже, начинает сбываться пророчество А.И. Солженицына о том, что сошедшая с коммунистических рельс Россия будет с изумлением наблюдать, как Запад будет принимать марксизм и коммунизм в их все более чудовищных формах. В гримасах "борцов за демократию и политкорректность" все явственнее проступает призрак ГУЛАГа.



Коллективный Запад открыто провозгласил своей целью борьбу за унификацию человека, насаждение транснационального сознания путем уничтожения национальной памяти народов и превращения истории в квазирелигию.



Для формирования "европейского исторического сознания" резолюция предусматривает создание "Дома европейской истории" – не путать с партийным домом! Цель его – определение и "защита мест демократической памяти". Недемократическая память, понятно, защите не подлежит. Таковой резолюция называет национальную историю и прежде всего "русский исторический ревизионизм" – нашу национальную историю, которая авторов резолюции не устраивает, как говорили раньше, "целиком и полностью".



В отношении же России культивируется чувство открытой вражды и русофобии. И это неудивительно. Россия самим фактом своего существования напоминает о великой Победе, а значит и о жалкой роли прихвостней Гитлера, которыми были многие из тех, кто сегодня рассуждает о " европейской совести".



Суверенная Россия, опирающаяся на традиционные ценности, хранящая веру своих предков, не оставляет никаких шансов уничтожить свою идентичность, национальную и историческую память. Источник - столетие

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