Бандеровцы бросили в атаку "Абрамсы". Пытаются остановить русский накат, - СП

11:36 24.02.2024

Северное - наше: ВСУ ввели в бой "Абрамсы", чтобы спасти фронт от обрушения

Стало понятно, почему по ту линию фронта укровермахту советуют бежать до Карловского водохранилища

Александр Ситников

Северное – наше: ВСУ ввели в бой "Абрамсы", чтобы спасти фронт от обрушения



В сводке Минобороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 22 февраля 2024 г.), в числе прочих новостей рассказывается о ситуации на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 53-й ОМБр, 3-й ОДШБр, 107-й и 116-й бригад ОБрТРо в Орловке и Тоненьком. При этом отражены девять атак и контратак укровермахта в районах н.п. Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское.



Судя по всему, ЛБС проходит вблизи перечисленных сел западнее Авдеевки, причем большинство из них либо взяты нашими частями, либо находятся в процессе освобождения.



По данным "Военной хроники" (по состоянию на 23 февраля), "бои идут между Орловкой и Ласточкино в районе этого перекрестка посадок, где расположен опорник ВСУ - 48.16716, 37.67215.



Южнее наши атакуют в направлении поселка Северное - штурмовики ворвались в поселок, бои уже на улицах. Противник не сможет удерживать эти рубежи западнее Авдеевки долгое время - пока идут бои за них, западнее готовится основная линия обороны вдоль дорог и естественных водных преград". Есть и другая информация.



Так, Админ 105 полка ДНР сообщил, что Северное - наше. Дело не только в "тумане войны", но и динамике на этом участке. Скажем больше: противоречий в приведенных новостях нет. Когда русские штурмовики заходят на окраины небольшого населенного пункта, враг, как правило, уходит на другой край, опасаясь контактного боя. У противника ставка делается в основном на fpv-дроны и снайперские расчеты, поэтому ему и нужна серая зона.



Другими словами, если, к примеру, в Северном и впрямь идут бои, то, скорее всего, основные силы укровермахта покинули село, оставив в арьергарде небольшую группу захисников, задача которых состоит в том, чтобы напоследок "выпить еще чуток русской кровушки" и притормозить зачистку.



Эта информация согласуется со сводкой Института изучения войны (ISW), опубликованной 23 февраля. В разделе, посвященном боям под Авдеевкой, эксперты ISW привели ссылку на "Неофициального Безсонова", который пишет: "Бойцы легендарной 1-ой Славянской бригады взяли под контроль н.п.Северное, на Авдеевском направлении".



В целом, если суммировать разные украинские и западные источники, которые условно можно считать более-менее достоверными, то рисуется следующая картина: 22 февраля и утром 23 февраля российская армия усилила наступательные операции на авдеевском участке фронта, продвинувшись на несколько сотен метров к западу от коксохимического завода в направлении Орловки. Связано это с окончанием зачистки АКХЗ.



Кроме того, наши войска начали наступление к западу от микрорайона "Химик" и к северо-западу от Опытного, взяв под контроль большую часть лесополосы в этом районе, и вошли в Северное, тогда как ВСУ начали отход к новой линии обороны. Обычно по ту линию фронта негатив для Зе-команды публикуют с лагом в несколько дней.



Враг пытается вернуть утраченные позиции "мясными" штурмами, собрав все общевойсковые резервы

Отдельно сообщается, что захват Авдеевки произошел так стремительно, что укровермахт не успел подготовиться к обороне на линии Степовое-Ласточкино-Северное. Тем более, что враг был уверен - "фортеця" вообще не падет, поскольку в ней был создан самый мощный укрепрайон.



И в самом деле, сейчас появились подробности уличных боев в городе. Наше Минобороны опубликовало сюжет о зачистке Авдеевки от украинских националистов. По словам военнослужащих 55-й гвардейской бригады ЦВО, "огневые точки противника были практически в каждом доме. Рядом - сети окопов и укрытий, а среди домов - военная техника.



Теперь бойцы находят минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами и гранаты к подствольным гранатометам, оставленные ВСУ на позициях. Большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов импортного производства".



Можно не сомневаться, что обороной "фортецi" руководили натовцы, но и это не помогло "хероям". А в Ласточкино и Северном таких опорников и близко нет. Противник пытается сдержать наш натиск исключительно за счет "мяса", чтобы подготовить новую линию обороны по Балке Очеретино, реке Волчья и Карловскому водохранилищу.



Бросается в глаза, что Зе-боты переключились с конкретики о положении ВСУ под Авдеевкой на антикриз "пиррова победа". Дескать, русские понесли огромные потери, чуть ли не дивизию танков. Однако украинская "телега" уверена, что Банковая продолжает разгонять шаблонный нарратив о горах трупов орков в Авдеевке, хотя кадры многочисленных мертвых солдат с синими повязками на улицах "фортецi" говорят об обратном.



Более того, тамошние правдорубы видят несоответствие между бла-бла-бла Тарнавского, командующего "Таврии", о стабилизации фронта прямо сразу за Авдеевкой, и утверждением захисников незалежностi, что "Ласточкино и Северное - все, Тоненькому приготовиться".



На армейском чате 53-й ОМБр ВСУ сообщается, что русские наблюдатели с высоты АКХЗ и "9-го квартала" в этих селах видят все, вплоть до шевронов, поэтому отступать придется еще дальше, причем тех побратимов, которых бросили на "передок", фактически отправили на верную смерть.



Об истерике Тарнавского говорит тот факт, что в районе Бердычей в составе 47-й ОМБр зафиксирован американский "Абрамс", ввод в бой которого, как пишет украинская "телега", вызван тем, что "Леопарды" закончились. Известно, что янки были против участия своих машин на второстепенных участках, значит, и на севере Авдеевского театра боевых действий у ВСУ стало совсем плохо.