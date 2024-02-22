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МОТ: Правительство Туркменистана "не принимает меры для ликвидации детского и принудительного труда при сборе хлопка"
12:19 24.02.2024

Редакция
22 февраля 2024

В некоторых районах Байрамали воду включают на три часа в сутки
Комитет по применению стандартов Международной Организации Труда (МОТ) опубликовал доклад Комитета экспертов по применению конвенций и рекомендаций об использовании принудительного труда в странах мира.

В комментарии по ситуации в Туркменистане эксперты отметили, что приняли к сведению полученный в августе 2023 года отчет правительства страны, а также изучили доклад, составленный миссией МОТ по итогам визита в Туркменистан в октябре 2023 года.

Комитет отметил продолжающееся широкомасштабное использование принудительного труда во время хлопкоуборочных кампаний и неспособность правительства добиться значимого прогресса в этом вопросе, хотя замечания высказывались Комитетом в 2016 и в 2021 годах.

В докладе отмечается, что сборщики хлопка вынуждены работать в опасных и антисанитарных условиях. Люди работают на полях при температурах от -10 до +40 градусов, под воздействием опасных химикатов, не получая при этом средства защиты и медицинскую помощь. При этом они должны самостоятельно оплачивать питание и проезд.

Хотя детский труд не был напрямую организован государством, тем не менее используется, что обусловлено как бедностью, так и системой принудительного труда. На полях были замечены дети до 15 лет.

Члены побывавшей в Туркменистане миссии МОТ в 2023 году заметили прямые или косвенные свидетельства мобилизации работников госучреждений во всех посещенных регионах (Ахалский, Лебапский, Дашогузский и Марыйский велаяты), за исключением города Ашхабада.

Эксперты настоятельно призвали Туркменистан:

• полностью прекратить использовать принудительный труд работников частного сектора и госучреждений, а также студентов при уборке хлопка;

• отменить плановую систему при выращивании и сборе хлопка;

• преследовать и в судебном порядке привлекать к ответственности госслужащих, участвующих в принудительной мобилизации работников госсектора и детей для выращивания или сбора хлопка.

Вопрос принудительного участия граждан при сборе хлопка также поднимался во время отчета делегации Туркменистана 2 февраля в ООН, где рассматривался Шестой периодический доклад страны о выполнении положений Конвенции по ликвидации дискриминации в отношении женщин. Эксперты отмечали, что в Туркменистане многие женщины принуждаются государством к работе на ежегодном сборе хлопка. Их интересовало, когда государство искоренит эту жестокую форму трудовой эксплуатации?

"У нас активизируется работа с Международной организацией труда. Были проведены качественные обследования с посещением полей. Его самостоятельно проводили представители МОТ. Параллельно органами государственной статистики проводилось количественное исследование по использованию рабочей силы. Эти данные направлены в МОТ, и мы в конце февраля ждем миссию МОТ, с которой будем обговаривать дальнейшие наши действия", - ответила делегация Туркменистана.

Источник - Хроника Туркменистана
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