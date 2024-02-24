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Москва созывает 3-й Палестинский саммит, - "Al Hadath"
12:48 24.02.2024

Al Hadath
Ирак
24 февраля 2024
Надеюсь, что межпалестинская встреча в Москве пройдет под председательством президента Махмуда Аббаса

В конце февраля в Москве состоится третья межпалестинская встреча, в которой примут участие представители всех палестинских политических организаций, сообщает Al Hadath. Автор статьи благодарен России за ее инициативу. Нужно положить конец расколу Палестины, и Москва всегда это подчеркивала, отмечается в материале.

В последние годы российское руководство дважды выступало с инициативой пригласить лидеров палестинских организаций или их представителей, чтобы положить конец расколу Палестины и восстановить палестинское национальное единство. Москва всегда подчеркивает первостепенную важность этой задачи, поскольку именно раскол препятствует международным усилиям друзей палестинского народа, стремящимся прекратить его страдания и создать независимое государство.

На международных форумах, двусторонних встречах и в различных комитетах при обсуждении путей достижения справедливого политического урегулирования палестинской проблемы российские представители часто слышали заезженный аргумент об "отсутствии единого палестинского руководства, представляющего весь народ". Этот предлог используют те, кто не желает справедливого решения нашего дела. Это готовый повод препятствовать всем усилиям друзей палестинского народа. Например, Соединенные Штаты заморозили работу "Ближневосточного квартета" по палестинскому урегулированию, в состав которого также входит Россия, Европейский союз и Организация Объединенных Наций. Предлог они придумали следующий: якобы "нет серьезной партии, которая представляла бы всех палестинцев".

Недавно появились слухи о том, что причиной провала последней встречи почти два года назад был ХАМАС, но это совершенно не так. Я не хочу вдаваться в подробности и скажу лишь, что Бог простит нас за то, что было раньше. Давайте смотреть в будущее, а не обмениваться обвинениями.

Сегодня мы стали свидетелями третьей попытки российских властей пригласить все палестинские организации на встречу, которая состоится в конце февраля в Москве. Я уверен, что ее участники примут во внимание сложность и запутанность нынешней ситуации и серьезность исторического момента. Я также убежден, что на встрече объявят о восстановлении национального единства и формировании единого палестинского руководства в память о всех наших мучениках, особенно детях и женщинах, и ради поддержки всех наших братьев в израильских тюрьмах. Я не хочу пускаться в рассуждения о его названии, структуре или формате, но я уверен, что лидеры собравшихся организаций смогут найти формулу и механизмы, необходимые в нынешних обстоятельствах. На их стороне беспрецедентная международная поддержка нашего народа и нашего дела. Геноцид, которому мы сегодня подвергаемся, физическая ликвидация, насильственное перемещение и ежедневное разрушение инфраструктуры вызывают сопереживание.

Я прошу всех палестинских лидеров и деятелей обратить внимание на важность этого события, прекратить обмен обвинениями и не перекладывать ответственность друг на друга. Лучше вернитесь к причинам и обстоятельствам раскола, который пережил наш народ и от которого пострадал национально-освободительный процесс. Я уверен, что в последние годы предпринимались различные усилия, будь то в секторе Газа или на Западном берегу, но цель всех этих попыток одна – освобождение Палестины и защита аль-Кудс аш-Шарифа. Я также надеюсь, что межпалестинская встреча совпадет с визитом президента Палестины Махмуда Аббаса в Москву, который сейчас организуется. (Визит Махмуда Аббаса в Россию не связан с проведение межпалестинской встречи, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов – прим. ИноСМИ.)

Мне задавали много вопросов по поводу "заявления России о признании палестинского государства" и того, что такой шаг может означать для поощрения его международного признания. Я подчеркиваю, что Россия практически признала наше государство, подняв палестинское представительство в Москве до уровня посольства. Осталось только добиться ухода Израиля со всех оккупированных им территорий, создать свои институты и установить суверенитет. Но повышение уровня представительства в ООН с члена-наблюдателя до полноправного члена очень важно для Палестины. Принцип признания – это взаимное двустороннее желание государств признать друг друга без какого-либо принуждения. По этой причине необходимо немедленно положить конец палестинскому расколу и воспользоваться инициативой, которую Россия вновь предлагает нам.

В заключение хочу сказать, что мы стоим на пороге фактического создания палестинского государства, и любое промедление в восстановлении национального единства будет препятствовать и задерживать его формирование. Все в мире сейчас понимают, что единственный способ разрешить ближневосточный кризис и прекратить эскалацию, – это создание независимого палестинского государства. Все также понимают, что вопрос Иерусалима касается не только палестинцев, он затрагивает жизни трех миллиардов людей: мусульман, христиан и представителей других религий, – и что наш народ жертвует своей жизнью в качестве козла отпущения.
Мы надеемся, что очень скоро Генеральная Ассамблея ООН проголосует за предоставление Палестине полноправного членства в Организации Объединенных Наций.

Автор статьи: Рами Аль-Шаер (رامي الشاعر), писатель и политолог

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708768080


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