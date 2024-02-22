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Казахстанские компании попали в новые санкционные списки Запада: в Минторговли раскрыли детали
12:54 24.02.2024

Казахстанские компании попали в санкционные списки: в Минторговли раскрыли детали
Накануне, 23 февраля 2024 года, стало известно, что казахстанские компании попали в санкционные списки. На это отреагировали в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана, сообщает Zakon.kz.
По данным ведомства, в санкционные списки ряда западных стран попали ТОО "Elem Group" и ТОО "Da Group 22".

"Согласно 13-му пакету санкционных ограничений, опубликованному Европейской комиссией 23 февраля 2024 года, ТОО "Elem Group" включено в "санкционный" перечень. Кроме того, ТОО "Elem Group", а также ТОО "Da Group 22" включены в санкционные списки США. Отмечаем, что о намерениях западных стран в отношении указанных компаний нам было известно заблаговременно в рамках конструктивного диалога по вопросу санкций с внешними партнерами, заинтересованность в продолжении которого неоднократно подчеркивалась казахстанской стороной", – рассказали корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе МТИ РК.

В Минторговли подчеркнули, что компании, начиная с мая и июня прошлого года, соответственно не осуществляют импортную и экспортную деятельность. Более того, в настоящее время ТОО "Elem Group" находится в процессе ликвидации.

"В целом, еще раз заявляем, что казахстанская сторона не применяет каких-либо санкций и ограничений в торговле с Россией, однако стремится не допустить использования своей территории для обхода санкций стран Запада с тем, чтобы избежать наложения санкций на казахстанские компании".
Пресс-служба МТИ РК
Еще 20 декабря 2023 года занимавший пост министра нацэкономики РК Алибек Куантыров сообщил, что компания Elem Group не находится под санкциями, просто в отношении нее введены определенные ограничения Минторговли США. Он также заявил, нет ни одной казахстанской компании под санкциями.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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