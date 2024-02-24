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Блок "восточное НАТО" страшится союза Путин-Ким, - ФСК
13:26 24.02.2024

24.02.2024 | АНАТОЛИЙ КОШКИН

Блок "восточное НАТО" страшится добрососедства России и КНДР

В последнее время США, Япония и Южная Корея под водительством Вашингтона все чаще проводят различного рода "совещания и консультации", а также совместные военные маневры, отвечая на якобы "агрессивную риторику и провокации Пхеньяна", который лишь предупреждает сколоченный из этих стран "восточный НАТО" от замыслов уничтожить "ненавистный северокорейский режим Кимов". Бряцание оружием у границ северокорейского государства стало все более частым и активным в связи с серьезными опасениями Вашингтона, Токио и Сеула по поводу укрепления добрососедства и сотрудничества между РФ и КНДР, которое объявлено… "угрозой миру".

Воспользовавшись встречей министров иностранных дел Группы двадцати в Рио-де-Жанейро, 22 февраля глава внешнеполитического ведомства Республики Корея Чо Тхэ Ель, его японская коллега Еко Камикава и госсекретарь США Энтони Блинкен на трехсторонней встрече назвали сотрудничество КНДР и России "угрозой миру и стабильности не только на Корейском полуострове, но и на планете", - отмечается в тексте сообщения южнокорейского МИД.

Представители трех стран также заявили о необходимости денуклеаризации Корейского полуострова. Они договорились об укреплении трехстороннего сотрудничества в ответ на разработку Пхеньяном ракетно-ядерной программы. "Министры трех государств обменялись мнениями о ключевых региональных и глобальных проблемах, в том числе о ситуации на Украине и о нестабильности на Ближнем Востоке", – проинформировали в Сеуле.

При этом в заявлениях правительств и СМИ трех стран продолжают муссировать слухи о якобы массовых поставках в Россию северокорейских боеприпасов, которые чуть ли уже не используются в ходе СВО на территории бывшей УССР. В связи с этим в МИД РФ неоднократно отмечали, что обвинения со стороны Запада в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь. Хотя на фоне огромных поставок киевскому режиму американского и южнокорейского оружия и используемой для продолжения войны японской "гуманитарной помощи" оправдано военно-техническое сотрудничество России с любой из дружественных стран мира.

Однако согласие нынешнего проамериканского президента Южной Кореи сближаться с Японией для совместной военной конфронтации с КНДР, КНР и Россией не устраняет глубоких, уходящих в историю противоречий между корейским народом и сынами "нации Ямато" из Страны восходящего солнца, превратившими в первой половине XX века Корейский полуостров в свою колонию. Во время министерской встречи "двадцатки" МИД Республики Корея заявил японскому правительству официальный протест по поводу провокационных мероприятий в префектуре Симанэ, посвященным притязаниям Токио на южнокорейские острова Токто, именуемые японцами Такэсима.

"Правительство протестует против повторяющихся несправедливых территориальных притязаний Японии на острова Токто, в том числе (проявляющихся) в участии высокопоставленных представителей центрального правительства в мероприятии в честь так называемого "дня Токто" в префектуре Симанэ и его проведении. Еще раз настоятельно призываем отказаться от этого мероприятия", – заявил официальный представитель министерства иностранных дел Республики Корея Лим Су Сок. "Токто очевидно являются частью территории Республики Корея исторически, географически и в соответствии с международным правом. Японии следует прекратить несправедливые претензии на Токто и смиренно признать историческую реальность", - сказал дипломат.

Во время встречи со своей японской коллегой на полях встречи G20 в Бразилии южнокорейский министр иностранных дел Чо Тхэ Ель также выразил протест по этому поводу. Помимо этого, стороны обозначили свои позиции по вопросу принудительного труда во времена японского господства над полуостровом. Ранее южнокорейская жертва получила компенсацию от японской компании за счет залога, внесенного в суд в Южной Корее в ходе разбирательств, сообщает ТАСС.

И о панических заявлениях представителей "восточного НАТО", переполошившихся в связи с подарком Президентом РФ Владимиром Путиным лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиля AURUS российского производства. Явно раздосадованные таким ярким жестом дружбы и расположения между руководителями двух государств-соседей в Вашингтоне и Сеуле попытались неуклюже обвинить Москву в "нарушении санкционного режима в отношении КНДР", запрещающего-де поставлять в эту страну транспортные средства, да еще класса "люкс". Уж не опасаются ли американцы и их вассалы того, что Ким Чен Ын будет демонстративно принимать на этом автомобиле из России столь пугающие недругов КНДР военные парады? Хотя, на наш взгляд, абсурдные "упреки" Вашингтона и Сеула лишь лишний раз убеждают в целесообразности в принципиально новой обстановке отбросить навязанные России "санкции" в отношении дружественных нам стран и развивать всесторонние связи сотрудничества со всеми государствами и народами, проявляющими к этому желание и волю.

Источник - fondsk.ru
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