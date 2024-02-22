Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев

14:17 24.02.2024

В Москве на 81-м году жизни умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщил источник "Ъ" в Верховном суде. Вячеслав Лебедев занимал должность председателя с 26 декабря 1991 года, до этого с 1989 года был председателем ВС РСФСР.



Источник "Ъ" в Верховном суде сообщил, что причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь. По данным "Ъ", речь идет об онкологии. По словам источника, Вячеслав Лебедев умер в больнице 23 февраля в 23:45. "Был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня",- сказал источник "Ъ". Источник отметил, что именно Вячеслав Лебедев создал современную судебную систему России, в которой судьи получили "полноценную независимость в принятии своих решений".



Руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов подтвердил "Ъ" информацию о смерти Вячеслава Лебедева. Обязанности председателя Верховного суда временно возложены на первого заместителя Петра Серкова. Вскоре квалификационная коллегия объявит конкурс на освободившееся место. С 2001 года председатель ВС РФ избирается на конкурсной основе.



6 февраля Вячеслав Лебедев встречался с президентом Владимиром Путиным и докладывал ему о законопроектах, направленных в том числе на гуманизацию уголовного права.



Чем известен Вячеслав Лебедев



Вячеслав Лебедев - судья, юрист, ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", заслуженный юрист РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного.



В 1999 году Вячеслав Лебедев по представлению президента Бориса Ельцина был назначен председателем Верховного суда на неограниченный срок. В 2001 году были приняты поправки, согласно которым полномочия председателя ограничивались шестью годами. В 2007 и в 2012 годах Вячеслава Лебедева переназначили на должность.



В 2013 году Вячеслав Лебедев достиг предельно допустимого возраста для судей - 70 лет, - но Владимир Путин отменил возрастной ценз в отношении председателя ВС РФ и его заместителей. В 2019 году Вячеслава Лебедева, чьи полномочия заканчивались в мае 2020 года, досрочно назначили на ту же должность на шестой срок.



Вячеслав Лебедев выступал за декриминализацию преступлений небольшой тяжести, высказывался против замены реальных сроков заключения штрафами для осужденных по коррупционным статьям. Был сторонником расширения компетенции суда присяжных.



Анастасия Ларина, Николай Сергеев