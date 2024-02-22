 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 24.02.2024
16:53  В Китай дали имена новому поколению космических кораблей для полетов на Луну - "Мэнчжоу" и посадочному модулю - "Лань Юэ"
16:48  Полумягкое прилунение Одиссея. США вернулись на Луну спустя 52 года, только боком
16:44  Надежда на возрождение, или Вымирающий таджикский город-призрак Шураб
16:14  Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
14:17  Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
13:26  Блок "восточное НАТО" страшится союза Путин-Ким, - ФСК
12:56  Накрылось Карачаганаком. Газ в ЦентрАзии неожиданно закончился...

12:54  Казахстанские компании попали в новые санкционные списки Запада: в Минторговли раскрыли детали
12:48  Москва созывает 3-й Палестинский саммит, - "Al Hadath"
12:19  МОТ: Правительство Туркменистана "не принимает меры для ликвидации детского и принудительного труда при сборе хлопка"
11:36  Бандеровцы бросили в атаку "Абрамсы". Пытаются остановить русский накат, - СП
10:54  Унификация наций. Строится очередная Вавилонская башня – европейская, - Анна Николаева
10:53  В Италии повышается уровень гибридной войны против России, - Элизео Бертолази
09:20  Ростислав Ищенко: Победить Запад не проблема, проблема - что с ним потом делать
09:14  Американский "майдан": кого выведет на улицы Сорос, если победит Трамп, - Малек Дудаков
07:08  Почему открыть банковский счет в Казахстане станет труднее с 24 февраля
00:08  Москва останется крупным поставщиком оружия для Дели, - В.Скосырев
Пятница, 23.02.2024
18:25  Еще одно землетрясение в ЦА - в Афгане и Таджикистане (4,6 баллов)
17:28  Мыши съели "экологичные" западные танки на Украине, - новая отмазка от Figaro
14:04  Второе землетрясение за день произошло в Алматы
13:56  Ирак - между молотом и наковальней, - Антон Веселов
13:44  Польские фермеры противостоят транснациональным агроходингам, - НГ
13:39  В Узбекистане еще 4 аэропорта передадут в частное управление и модернизируют
13:35  Россию, де-факто, окончательно исключили из МОК. Но она... тупо платит все членские взносы
13:33  В Туркменистане с блиц-визитом побывал вице-президент ОАЭ шейх Мансур
13:31  Задержан замдиректора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Куля
13:29  США. Никки Хейли (единственная конкурентка Трампа) проигрывает, но не сдается
13:25  Китайский Центробанк ставят в пример российскому
13:21  Личины диктатуры в Латинской Америке, - Сергей Кожемякин
13:19  Забастовка в Мангистау: Безработные потребовали трудоустроить их вместо увольняемых работников West Oil
13:18  "Работа в пижамах". Плюсы и минусы фриланса в Таджикистане
13:15  "Показываем на весь мир". "Играм будущего" пророчат миллиарды просмотров
13:10  Медведев предложил запретить возвращение выдворенных за преступления мигрантов в Россию
13:03  Таджикские писатели А.Холикзода и А.Рустам посажены на 6,5 и 4,5 года за неправильную книгу
12:54  "Наш человек". Путин глумится над Блинкеным, - Фуад Сафаров
12:20  Авдеевка - маленький городок огромного стратегического значения, -"Javan"
12:14  Шок от афтершоков. Алма-Ату замучил тряс земли
11:13  Израиль обнародовал свой план умиротворения палестинцев
10:36  Бишкек. ГКНБ разгромил ОПГ экс-депутата Жолдошбаева
10:26  Байден встретился с женой и дочерью Навального. И никого не перепутал!
09:41  Космическая истерия Америки: дымовая завеса переговоров, - ФСК
08:43  Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ
01:24  России не нужен дипломатический шведский стол, - Геворг Мирзаян
00:45  Вице-президентом Трампа может стать "сторонница Путина"
00:35  В некоторых районах Туркменистана воду включают на три часа в сутки
00:30  Зерновая схватка укро-польских нанайских девочек, - Р.Ищенко
00:26  Мирзиеев утвердил изменение полномочий парламента Узбекистана
00:23  Поворот истории. Двойной удар по глобалистам, - Александр Дугин
00:10  Отдать нельзя оставить: что будет с Джулианом Ассанжем
00:01  Украина как символ, мем и пугало, - Ирина Алкснис
Четверг, 22.02.2024
21:21  Да будет свет! Русские взяли Авдеевку, - Александр Проханов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
14:17 24.02.2024

В Москве на 81-м году жизни умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, сообщил источник "Ъ" в Верховном суде. Вячеслав Лебедев занимал должность председателя с 26 декабря 1991 года, до этого с 1989 года был председателем ВС РСФСР.

Источник "Ъ" в Верховном суде сообщил, что причиной смерти стала долгая и продолжительная болезнь. По данным "Ъ", речь идет об онкологии. По словам источника, Вячеслав Лебедев умер в больнице 23 февраля в 23:45. "Был настоящим бойцом. Сражался до конца. Участвовал в работе Верховного суда буквально до последнего дня",- сказал источник "Ъ". Источник отметил, что именно Вячеслав Лебедев создал современную судебную систему России, в которой судьи получили "полноценную независимость в принятии своих решений".

Руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов подтвердил "Ъ" информацию о смерти Вячеслава Лебедева. Обязанности председателя Верховного суда временно возложены на первого заместителя Петра Серкова. Вскоре квалификационная коллегия объявит конкурс на освободившееся место. С 2001 года председатель ВС РФ избирается на конкурсной основе.

6 февраля Вячеслав Лебедев встречался с президентом Владимиром Путиным и докладывал ему о законопроектах, направленных в том числе на гуманизацию уголовного права.

Чем известен Вячеслав Лебедев

Вячеслав Лебедев - судья, юрист, ученый-правовед, доктор юридических наук, профессор, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", заслуженный юрист РФ, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

В 1999 году Вячеслав Лебедев по представлению президента Бориса Ельцина был назначен председателем Верховного суда на неограниченный срок. В 2001 году были приняты поправки, согласно которым полномочия председателя ограничивались шестью годами. В 2007 и в 2012 годах Вячеслава Лебедева переназначили на должность.

В 2013 году Вячеслав Лебедев достиг предельно допустимого возраста для судей - 70 лет, - но Владимир Путин отменил возрастной ценз в отношении председателя ВС РФ и его заместителей. В 2019 году Вячеслава Лебедева, чьи полномочия заканчивались в мае 2020 года, досрочно назначили на ту же должность на шестой срок.

Вячеслав Лебедев выступал за декриминализацию преступлений небольшой тяжести, высказывался против замены реальных сроков заключения штрафами для осужденных по коррупционным статьям. Был сторонником расширения компетенции суда присяжных.

Анастасия Ларина, Николай Сергеев

Источник - коммерсант
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708773420


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по снижению административной нагрузки на бизнес рассматривают сенаторы
- Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по усовершенствованию системы здравоохранения
- Горизонт планирования
- Определен инвестор для строительства МЦПК "Центральная Азия"
- Кадровые перестановки
- Ненаучная фантастика про удвоение ВВП
- Министр иностранных дел Казахстана принял Заместителя министра иностранных дел Таиланда
- Состоялось пленарное заседание Верховного Суда
- Возврат займа ЕНПФ на обновление парка ЖД-вагонов гарантируется государством - Минтранспорта
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  