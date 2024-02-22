Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция

16:14 24.02.2024 Владимир Ружанский.

Миграцию мексиканцев в США американцы называют незаконной. Но эта миграция не может быть незаконной по определению, поскольку мексиканцы возвращаются на свои исконные земли, которые были отторгнуты у них в результате американской агрессии.



Проще говоря, миграцию мексиканцев в южные штаты США следует считать репатриацией. Тем более что мексиканский народ никогда не терял связь со своей исторической родиной и всегда стремился к возвращению на земли предков. Более того, мексиканцев следует считать более автохтонным населением южных штатов США, нежели англосаксов, которые появились на этих землях гораздо позднее.



И если правительство США не желает признавать данных фактов, то право мексиканцев на репатриацию в США следует признать России, Китаю, Ирану, ЮАР и всему прогрессивному человечеству.



Ну а теперь - о главном. Сейчас, в противостоянии России и НАТО, хорошо бы задействовать латиноамериканский континент, не говоря уже о Ближнем Востоке и Африке. Хотя бы в качестве противовеса натовским ракетам и беспилотникам непосредственно у российской границы. Вы держите под прицелом нас, а мы - вас.



За время существования СССР по всему миру были созданы мощные политические и общественные движения, являвшиеся своего рода рычагами, посредством которых можно было поддерживать баланс сил в мире. Проще говоря, не допустить Третьей мировой войны. Да, идеологической основой этих движений были идеи социализма.



И разумеется, ситуация сейчас совсем другая. Потому что если еще в 70-е годы прошлого века линия фронта между СССР и Западом проходила во Вьетнаме, на Ближнем Востоке и в Средиземноморье, то сегодня, во-первых, нет СССР. Во-вторых, его преемница Россия лишилась не только почти всех своих союзников, но даже с большинством бывших советских республик у нее установились весьма сложные или даже откровенно враждебные отношения. Наконец, в-третьих, и это - итог, к концу февраля 2022 года линия фронта между Россией и НАТО проходит фактически по линии легендарной Курской дуги.



Во многом сложившаяся ситуация обусловлена отказом как от советской идеологии, так и от завоеваний СССР. И сегодня мы с уверенностью можем говорить о том, что отказ от советской идеологии и завоеваний социализма был безусловно выгоден российским компрадорам, не говоря уже о его западных патронах, но Россию это отбросило как минимум на сто лет назад, ко временам Гражданской войны.



А между тем идеалы социализма и марксистская идеология в целом популярны и сегодня. И не только в Латинской Америке. Они популярны во всем мире. Более того, проблемы неравенства, несправедливого распределения доходов, стремительно усиливающаяся под видом ультралиберальных реформ диктатура ТНК ощущается сегодня практически по всему миру и выражается в небывалом обогащении меньшинства и падении уровня жизни тех, кого еще лет двадцать назад относили к т. н. среднему классу - благополучному слою общества, который сегодня повсеместно стремительно истощается.



Вот это стремительно растущее неравенство в мире может легко уничтожить противников России и Китая. Жадность международной олигархии подобна разлитому по всему периметру бензину, и достаточно поднести спичку…



Но только кто будет подносить эту спичку? Российские компрадоры? Они способны использовать антиколониальные устремления стран Африки в своей конкурентной борьбе с французскими олигархами… Но не более того. На более сильный ход, на который в свое время решились большевики, объявив войну эксплуатации человека человеком, войну колониализму и предложив в качестве альтернативы колониальной системе интернационализм, нынешние российские элиты не способны в принципе. Вместо этого они муссируют тему ГУЛАГа, сталинских репрессий и вообще сокрушаются о том, как плохо жилось в советское время мечтавшим стать олигархами, а вместо этого остававшихся партийными чиновниками, спекулянтами и ворами. С тех пор этот контингент получил в свое распоряжение практически неограниченные финансовые возможности, но по сути эти люди не изменились. Ганнибалов и Троцких среди них точно нет.



Да и не в этом главная проблема. Главная проблема заключается в том, что, в отличие от США или современного Китая, в России не капиталисты работают на государство, а наоборот. И до тех пор, пока капитал в России не будет поставлен на службу государству, Россия будет вечно отставать, терять и проигрывать.



Главный парадокс для многих в современной России заключается в том, что победа России в нынешнем противостоянии с Западом зависит от возвращения к советским принципам. Не только в международных отношениях, но также в образовании, науке, экономике. В кадровой политике, наконец. В годы т. н. перестройки, а фактически - демонтажа советской системы только ленивый не критиковал советскую, т. н. командно-административную систему и не молился "невидимой руке рынка". Эти либеральные пропагандисты, то ли по невежеству, то ли по злому умыслу, никогда не упоминали о том, как при командно-административной системе во времена Сталина крупный иностранный капитал получал сверхприбыли в СССР, выступая в роли подрядчика у Советского государства. Такая же система действует в КНР, где местные олигархи работают на государство. И точно по такому же принципу работает и американская экономика. Ну а там, где запускают невидимую руку рынка в карманы страны и общества, в конце концов вынуждены жить с протянутой рукой.



Сказанное выше не означает, что нужно тупо цитировать старые лозунги и тянуть концепции XIX и начала XX веков в наше время. Еще Ленин говорил, что марксизм не является догмой. И не только говорил, но и весьма умело приспосабливал марксизм к быстро меняющейся ситуации в России и в мире.



Что мешает нам делать сегодня то же самое? Времена поменялись, но главные проблемы - неравенство и несправедливость, остались. Народы мира уже давно созрели для антиколониальной борьбы и социальной революции. Проблема только в руководстве.



Для России и Китая поднять мир от Латинской Америки до Бангладеш на социальную революцию - это реальный шанс победить в смертельной схватке с Западом.



Владимир Ружанский Источник - eadaily.com

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