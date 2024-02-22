Таджикистан | Надежда на возрождение, или Вымирающий таджикский город-призрак Шураб

16:44 24.02.2024 Надежда на возрождение, или вымирающий город-призрак Шураб



Алия Хамидуллина, Asia-Plus



Некогда многотысячный Шураб потерял почти две трети своего интернационального населения







Шураб – небольшой поселок на севере Таджикистана, вся жизнь которого в союзные времена была завязана на работе угольной шахты. После развала СССР шахта пришла в упадок, а вместе с ней стал постепенно вымирать и сам ранее процветающий Шураб. Его пытались реанимировать в разные годы уже независимой страны, но дальше слов дело не доходило. В 2021 году у безнадежного, казалось бы, поселка забрезжила надежда на будущее.



Каждые полчаса с базарной площади Исфары до Шураба ездят маршрутные такси. Также добраться до поселка можно на обычном такси, лихо сторговавшись в цене - очереди из желающих ехать в ту сторону особо и нет.



Водитель по имени Абдухалок на стареньком "Жигули" оказался жителем Шураба. Переживания за судьбу поселка чувствовались в каждом слове таксиста, который, казалось, давно хотел выговориться о наболевшем. Еще не доехав до места, мы поняли, что особых перемен здесь не произошло.



Детский дом: оставят или закроют



Въехав в шахтерский город, статус которого Шураб имел до 2005 года, нас встречают ветхие покосившиеся хрущевки, которые сейчас активно сносят в крупных таджикских городах взамен новостройкам.



В центре поселка на фоне угрюмых многоэтажек заметно выделяется двухэтажное здание с отремонтированным светлым фасадом. Такой подарок детскому дому, который буквально рушился под ногами сирот, сделали местные бизнесмены.



Ремонтные работы в самом разгаре: будет обновленный туалет, канализационная система и котельная. А еще строится новый резервуар для запаса воды и бетонное ограждение, которого раньше попросту не было.



Обновленное здание детского дома в Шурабе, где проживают порядка 20 детей-сирот



"Нам очень повезло, что в позапрошлом году в Исфаре открылась международная школа. Теперь наши дети получают там хорошее образование. Им предоставили транспорт, школьную форму и школьные принадлежности, а также хорошее питание в течение дня", - рассказывает директор детского дома Бифотима Давлатова, которая вот уже второй десяток лет отдает свою любовь осиротевшим детям Шураба.



Детский дом № 1 в Шурабе был построен уже после развала СССР, в 1995 году. Вероятно, такая необходимость возникла после упадка города, приведшего к массовой безработице, миграции, нищете, голоду и пьянству.



Сейчас в детском доме проживают чуть более 20 детей-сирот разных возрастов, самому младшему из которых три года. Маленький Сунатулло, словно Филиппок из известного советского фильма, тоже посещает школу, правда, пока лишь для того, чтобы скоротать время.



Бифотима рассказала, что детский дом власти планируют расформировать и реконструировать в Дом культуры, а детей направить в школу-интернат в Бустоне (бывший Чкаловск). Но пока окончательного решения по данному вопросу нет, а дети надеются, что этого все же не случится.



Долгожданная вода



На улицах Шураба мы упорно пытаемся отыскать глазами хоть одного местного жителя. Некогда многотысячный городок к нынешним годам потерял почти две трети своего интернационального населения.



Сейчас, по сообщению местных властей, в поселке проживают около 3 тысяч жителей, часть из них периодически уезжает в миграцию.



Плановые многоэтажки, оставшиеся в наследство от городской инфраструктуры, без элементарных жизненных условий оказались для жителей постсоюзного Шураба больше обузой, чем благом цивилизации. В многоквартирных домах, превратившихся в бетонные коробки, обитают сегодня по паре тройке семей.



В последние годы жизненные условия шурабцев немного улучшились. Постоянное электроснабжение появилось тут несколько лет назад. А в 2021 году удалось хоть частично, но решить главную проблему - нехватку питьевой воды. До этого людям приходилось ее покупать, выстраиваясь с ведрами у водовозов.



На эту проблему обратил внимание Эмомали Рахмон в ходе одной из своих поездок в Согдийскую область, и уже вскоре водоснабжение, наконец, начали восстанавливать. Для этого был возрожден водозабор "Чоркишлак - Шураб" и проложен трубопровод протяженностью 11 км.



По словам жителей, вода поступает по распределению два раза в неделю по паре часов в день. Этого хватает, чтобы заполнить все имеющиеся дома емкости. На этажи воду продолжают таскать, как и прежде, поскольку подвести ее к квартирам возможно лишь с заменой внутридомовых труб. В каждом частном доме и учреждении для этих целей имеется свой хауз (хранилище для воды).



"Пока не ко всем домам подвели трубопровод, работы еще не закончены. Уверен, что скорое решение приграничных вопросов позволит восстановить другой трубопровод, по которому еще с советских времен в Шураб поступала вода из водозабора "Ворух". Будет вода, начнут возвращаться и люди, жизнь в поселке наладится", - поделился своим оптимистичным видением председатель поселка Абдурафик Аброров, назначенный на эту должность в июне прошлого года.



В холле небольшого здания поселковой администрации на всю стену распечатан генплан Шураба, где помимо списка имеющихся объектов можно увидеть и проекты, запланированные к строительству: главная площадь с флагштоком, современные частные и многоэтажные дома. Правда, когда все это будет реализовано - не указано.



На одном энтузиазме



Из-за многолетнего отсутствия воды в поселке практически не осталось деревьев. И без того ветренная местность, лишившаяся зеленых насаждений, то и дело заполняется клубами пыли и летающими целлофановыми пакетами.



Место, где располагался городской парк, которым так гордились шурабцы, и вовсе не найти без подсказки местных жителей: на первый взгляд – это обычное пастбище для скота.



От городского парка остались лишь остатки входных ворот



В Шурабе, как и в других "русских" островках Таджикистана, в советские времена наличествовали кинотеатр, стадион, а ассортимент известного на всю область универмага соперничал с московским.



Сейчас лишь полустертые вывески на этих объектах напоминают о том, что когда-то тут была совсем другая жизнь.



Стадион в Шурабе



На возвышенности, словно маяк, - глыба из красного кирпича. Недостроенный Дом культуры мог бы стать одним из красивейших объектов страны. Даже в руинах, разрисованных нецензурщиной, можно разгадать уникальную задумку архитектора – крутящуюся сцену.



Закончить строительство Дома культуры не позволил развал Союза



Единственным островком культуры и творчества, который поддерживается лишь силами энтузиастов, является действующая школа искусств, созданная на базе бывшей музыкальной школы. Вот уже много лет школой руководит ее бывшая выпускница Ирина Логунова.



Небольшое одноэтажное здание, в прошлые годы предназначенное для органов гражданской обороны и милиции, уже много лет нуждается в ремонте. Добиться поддержки местных властей не получается, поэтому неунывающая Ирина своими силами ежегодно пытается отремонтировать без конца протекающую крышу.



Педагоги в школе искусств в Шурабе



Сейчас в школе обучаются около 180 детей, практически столько же, как и в период расцвета Шураба. Успехами своих учеников в виде распечатанных фотографий Ирина продолжает дополнять массивный фотоальбом, который ведется аж с открытия музшколы, с 1964 года.



"Можно долго перечислять, в чем нуждается сегодня наша школа. Мебель, инвентарь, библиотека не обновлялись, наверное, со дня ее создания. Но важнее всего – крыша. Вот смотрите, это последствия последних дождей", - Ирина указывает на стену, покрытую желтыми разводами.



Мебель и инвентарь в музшколе не менялись со дня ее создания



В Шурабе действуют две общеобразовательные школы – с русским и таджикским языками обучения. Раньше тут была и кыргызская школа, но после приграничных конфликтов, когда кыргызы начали массово покидать поселок, ее пришлось закрыть.



Продолжает работать и больница, хотя врачей в ней катастрофически не хватает. В случае серьезных заболеваний или родов жителям нужно добираться до Исфары. Там же шурабцы закупаются продовольствием, поскольку своего базара или крупного магазина в поселке нет.



Перспективная, но нуждающаяся



Но главной артелью Шураба, благодаря которой в советские годы он считался одним из развитых промышленных городов, остается угольная шахта.



Шахта в Шурабе считается одной из глубоких в стране



Именно сюда, в 50-е годы прошлого столетия сразу после учебы был направлен на работу первый президент Таджикистана Каххор Махкамов, впоследствии возглавивший шахту.



В самом глубоком в стране полукилометровом руднике продолжают добывать самый качественный уголь в стране – бурый, правда, объемами в разы меньше.



По словам администрации шахты, уголь сегодня вырабатывается на глубине 210 м, остальная часть затоплена. В среднем, шурабская шахта ежемесячно дает чуть более 100 тонн угля, тогда как в советские годы только за смену получали столько же.



Уголь идет в основном на обеспечение нужд населения и социальных объектов: больниц, школ, бюджетных организаций.



Перспективы у шахты огромные, но без инвестиционных вложений никак обойтись.



"На отметке 810 метров шахтного ствола высотой в 1200 м есть готовые залежи в 1,5 млн тонн угля, угленосный горизонт в 740 метров имеет пласт в 6,5 млн тонн. Вот тут нам и нужны вложения. Готовый инвестиционный проект мы предложили в Минпром, его одобрили", - рассказал Хусейн Зоиров, заместитель главного инженера по технике безопасности шахты.



По его словам, нынешний трудовой штат вместе с наземными сотрудниками составляет 435 человек. В советские годы тут трудились более 3 тыс. рабочих.



Шурабские шахтеры



"Нам нужны внутренние инвестиции, ведь уголь – богатство нашей страны. Иностранцы приходят со своими условиями, пытаясь малыми затратами извлечь больше выгоды. Нынешний молодой руководитель шахты поставил перед собой амбициозные цели, будем надеяться, что мы еще побьем рекорды по добыче угля", - оптимистично заметил помощник гендиректора шахты Собир Рустамов.



Амбициозные цели ставил перед собой и Окил Окилов, прошлый премьер-министр Таджикистана.



Еще в 2011 году он поручил соответствующим министерствам и ведомствам страны разработать правительственную программу "О социально-экономическом развитии Шураба на 2011-2015 годы", которая подразумевала полное возрождение шахтерского городка.



Ренессанса, увы, пока так и не произошло… Источник - Азия-Плюс

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