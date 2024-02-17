Полумягкое прилунение Одиссея. США вернулись на Луну спустя 52 года, только боком

16:48 24.02.2024 США вернулись на Луну спустя 52 года: частный модуль Nova-C вышел на связь с поверхности спутника



Американский модуль Nova-C завалился на бок при посадке на Луну - это мешает связи с Землей



Глава Intuitive Machines показывает вероятное положение спускаемого модуля на поверхности Луны. Источник изображения: NASA



Посадочный модуль Nova-C компании Intuitive Machines стал первым за 52 года созданным в США аппаратом, опустившимся на Луну. Это исторический момент для компании и страны. Одновременно с этим Intuitive Machines стала первой частной компанией, совершившей посадку на Луну, а также первой, кто опустился на поверхность так близко к южному полюсу спутника.



Спуск на поверхность прошел с некоторым осложнением. Прилунение пришлось задержать на один виток вокруг Луны. Созданные компанией лидары спускаемого аппарата показали некорректную работу. Пришлось загружать программную заплатку и воспользоваться доплеровскими лидарами NASA. Касание поверхности ожидалось в 02:23 по московскому времени 23 февраля. Сигнал с поверхности Луны наземные станции слежения уловили только через 15 минут после этого.



Модуль Nova-C по прозвищу "Одиссей" опустился в районе кратера Малаперт А. Он находится на удалении около 300 км от южного полюса спутника. Так далеко на юг еще никто не прилунялся. Предыдущий рекорд побили индусы в августе 2023 года, опустив модуль и луноход за 600 км от полюса.



Миссия IM-1 компании Intuitive Machines стала второй с начала 2024 года попыткой частной компании из США опуститься на Луну. Модуль Peregrine компании Astrobotic получил повреждение сразу после выхода в космос и был сожжен в атмосфере Земли. Миссия Intuitive Machines стала успешной. Модуль был отправлен в космос 15 февраля и после двух маневров коррекции траектории вышел на круговую орбиту Луны 21 февраля. Сутки спустя начался спуск на поверхность, который завершился полным успехом, как объявили в NASA.



На борту спускаемого аппарата 12 полезных нагрузок: по шесть NASA и гражданских. Нагрузки NASA включают экспериментальные системы навигации - лазерные отражатели и маяк, которые помогут в дальнейшем спускаться на поверхность другим космическим аппаратам, а также ряд других приборов. Гражданская нагрузка представлена скульптурой Луны, образцом термоткани, отделяемой камерой и камерами для проекта лунной обсерватории.



Проект спускаемого модуля реализован в рамках программы NASA CLPS (Commercial Lunar Payload Services) по привлечению в космос частных компаний. Это снижает нагрузку на федеральный бюджет и вливает свежую кровь в сферу освоения космического пространства. Не все идет гладко - неудач более чем достаточно (и не только у американцев - свои модули за прошедший год успели разбить Россия и Япония), однако дело понемногу идет вперед и результат есть.



Возвращаясь к модулю Intuitive Machines, добавим, что он не рассчитан на низкие температуры лунной ночи. Оборудование модуля проработает примерно 14 земных суток и навсегда уйдет в спящий режим.



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Состояние первого за более чем 50 лет спустившегося на Луну американского модуля Nova-C понемногу проясняется. Как заявил глава компании-разработчика аппарата, по всей видимости, модуль лежит на боку обоими антеннами связи вниз. Одна из двух солнечных батарей обращена в сторону от солнца, но вторая, похоже, способна вырабатывать энергию. К такому положению дел мог привести ряд оплошностей, совершенных в процессе финальной сборки модуля.



Уже на подлете к Луне внезапно выяснилось, что лазерный дальномер, который должен был стать основным инструментом в процессе спуска на поверхность, поставлен на предохранитель. Лазер был отключен на земле по соображениям безопасности, поскольку нес угрозу для зрения монтажников. На завершающем этапе его непреднамеренно забыли включить.



Программным методом дальномер включить оказалось нельзя. Пришлось срочно писать код для подключения к системе определения дальности экспериментальных лидаров NASA. Они не должны были использоваться в процессе приземления, но именно эти датчики позволили модулю мягко опуститься на поверхность и остаться в целом состоянии.



Первое сообщение о вертикальном спуске модуля на Луну базировалось на данных телеметрии в процессе приземления и не имеет ничего общего с реальным положением модуля на Луне. Как предположили в компании, вероятно одна из шести опор посадочного модуля зацепилась за камень и он опрокинулся.



Тем не менее, все указывает на то, что спускаемый аппарат "стабилен вблизи предполагаемого места посадки", недалеко от кратера под названием Малаперт А в районе южного полюса Луны, сказал глава Intuitive Machines журналистам. Связь с аппаратом есть, он принимает команды, и операторы пытаются извлечь из него первые фотографии с бортовых камер. Также компания уточнила, что пять из шести научных приборов на борту свободны для работы и их научной миссии, похоже, ничего не угрожает. Также это касается коммерческой полезной нагрузки.



К счастью, аккумуляторы модуля были полностью заряжены во время касания поверхности Луны и они еще долго будут поддерживать работу бортового оборудования.



Модуль Nova-C компании Intuitive Machines был запущен в космос 15 февраля 2024 года. Вечером 22 февраля он вышел на круговую орбиту Луны и 23 февраля совершил посадку на поверхность спутника. Это стало первым за более чем 50 лет прилунением модуля, собранного в США. Также это стало первой посадкой на Луну модуля частной компании и наиболее близким к южному полюсу Луны спуском автоматической станции.



Геннадий Детинич



Справка ЦА.

Прилунение:

- жесткая посадка - попадание на лунную поверхность с достаточно высокой скоростью, которая приводит к разрушению его конструкций и систем, и при которой исключается возможность его дальнейшего функционирования;

- мягкая посадка - прилунение с достаточно малой скоростью, необходимой для сохранения целостности аппарата и его приборов;

- полумягкая посадка - прилунение Модуль Nova-C компании Intuitive Machines (США) 23 февраля 2024 г. Источник - 3dnews.ru

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