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|В Китай дали имена новому поколению космических кораблей для полетов на Луну - "Мэнчжоу" и посадочному модулю - "Лань Юэ"
16:53 24.02.2024
Китайские космические корабли для полетов на Луну будут названы "Мэнчжоу"
Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ -- Китайские космические корабли нового поколения, предназначенные для пилотируемых миссий по исследованию Луны, будут названы "Мэнчжоу" /"Челн мечты"/. Об этом в субботу сообщила Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSA/.
Это название свидетельствует о том, что пилотируемые миссии по исследованию поверхности Луны отражают мечту китайского народа и знаменуют начало нового пути освоения космоса, уточнили в вышеупомянутом ведомстве.
При этом лунный посадочный модуль будет носить название "Ланьюэ" / "достать Луну с неба"/, заимствованное из стихотворения Мао Цзэдуна и символизирующее уверенность китайского народа в исследовании Вселенной и реализации посадки на Луну.
Указанные названия были выбраны из почти 2 000 предложений, поступивших от общественности.
Согласно плану, первая посадка китайских космонавтов на поверхность Луны состоится до 2030 года. В рамках пилотируемой миссии к единственному спутнику Земли запустят две ракеты-носителя, при помощи которых будут выведены на окололунную орбиту космический корабль и посадочный модуль. После произведения сближения и стыковки двух космических аппаратов космонавты выйдут из корабля в посадочный модуль.
В настоящее время космические корабли "Мэнчжоу", посадочные модули "Ланьюэ" и ракеты-носители "Чанчжэн-10" /"Великий поход-10"/ находятся на стадии разработки, добавили в ведомстве.