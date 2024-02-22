В Китай дали имена новому поколению космических кораблей для полетов на Луну - "Мэнчжоу" и посадочному модулю - "Лань Юэ"

16:53 24.02.2024

Китайские космические корабли для полетов на Луну будут названы "Мэнчжоу"



Пекин, 24 февраля /Синьхуа/ -- Китайские космические корабли нового поколения, предназначенные для пилотируемых миссий по исследованию Луны, будут названы "Мэнчжоу" /"Челн мечты"/. Об этом в субботу сообщила Канцелярия программы пилотируемой космонавтики Китая /CMSA/.



Это название свидетельствует о том, что пилотируемые миссии по исследованию поверхности Луны отражают мечту китайского народа и знаменуют начало нового пути освоения космоса, уточнили в вышеупомянутом ведомстве.



При этом лунный посадочный модуль будет носить название "Ланьюэ" / "достать Луну с неба"/, заимствованное из стихотворения Мао Цзэдуна и символизирующее уверенность китайского народа в исследовании Вселенной и реализации посадки на Луну.



Указанные названия были выбраны из почти 2 000 предложений, поступивших от общественности.



Согласно плану, первая посадка китайских космонавтов на поверхность Луны состоится до 2030 года. В рамках пилотируемой миссии к единственному спутнику Земли запустят две ракеты-носителя, при помощи которых будут выведены на окололунную орбиту космический корабль и посадочный модуль. После произведения сближения и стыковки двух космических аппаратов космонавты выйдут из корабля в посадочный модуль.



В настоящее время космические корабли "Мэнчжоу", посадочные модули "Ланьюэ" и ракеты-носители "Чанчжэн-10" /"Великий поход-10"/ находятся на стадии разработки, добавили в ведомстве.