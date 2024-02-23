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Россия скоро будет слушать китайскую поп-музыку вместо американской и корейской
18:01 24.02.2024

Китайские айдолы захватывают интернет

Дмитрий Капустин

Весь мир пока еще сходит с ума по корейским поп-группам типа BTS или Blackpink. Однако очень скоро их задвинут в дальний угол китайские группы, которые стремительно завоевывают мировой шоу-бизнес. Они выступают там, где есть большие китайские диаспоры: в Австралии (Сидней и Мельбурн). Канаде (Ванкувер, Торонто), и, конечно, в США (Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Сан-Диего, Нью-Йорк).

Называется такой стиль неблагозвучно для русского ухода - мандопоп, это сокращение от "мандаринский диалект китайского языка". Да, большинство китайских певцов поют на китайском. В отличие от тех же южнокорейцев, которые почти всегда поют на английском - чем и объясняется феномен их международной популярности.

Китайским же исполнителям вполне хватает и рынка тех, кто говорит на китайском (а это, кстати, более 1,4 млрд человек).

В России китайский поп, к сожалению, пока не сильно прижился. Но, похоже, это дело времени. Ведь китайская музыкальная индустрия переживает бурное развитие в последние годы. Появились мощные продюсерские центры, которые выпускают айдол-группы.

Айдолы - это юные кумиры (обычно не старше 20 лет), которых тщательно отбирают продюсеры, придумывая им строго отведенные роли. Айдолов продвигают через сопутствующие товары, чтобы они поддерживают свой имидж и эмоциональную связь с поклонниками. Так работает шоу-бизнес во многих азиатских странах: Южной Корее, Японии, а теперь и в Китае.

На китайском телевидении появились шоу, такие как Idol Producer и Produce 101 China, по отбору участников новых групп. Они дали начало новой эре в индустрии. Появилась, например, группа SNH48, в которой более 70 постоянных участниц. "Ласковый май" и "Мираж", которые ездили по Советскому Союзу десятками составов, отдыхают. Хотя, возможно, китайские продюсеры чему-то научились именно у Андрея Разина и Андрея Литягина.

От SNH48 отпочковались несколько родственных проектов, и теперь в общей сложности в них уже более двухсот участниц. Конечно, запомнить их всех в лицо нереально. Да это и не требуется: для девчонок главное - петь однообразные попсовые песни и чаще общаться с фанатами.

Кстати, в Китае фанера не приветствуется: участники айдол-групп должны петь вживую, уметь танцевать, а желательно еще и быть моделями. При этом они связаны жесткими контрактами: так, участницы SNH48 могут общаться с фанатами только через специальное приложение.

Все права на творческие имена и имидж певиц принадлежат продюсерским компаниям, конечно. Уходишь из группы - и ты уже никто. Хотя есть и исключения. Рэпер и певец Чжан Исин, который официально признан самым продаваемым поп-артистом в Китае. Начинал карьеру он в Южной Корее как раз в айдол-группе EXO, а потом отправился в успешное свободное плавание.

Или вот Цай Сюйкунь тоже выбрался из-под власти продюсеров (пел сразу в двух айдол-группах). А теперь выступает соло и входит в топ-10 самых продаваемых певцов на китайском языке.

Есть и другие примеры бешеной популярности. Зажегшиеся еще в девяностые годы, задолго до эры продюсеров, звезды тоже сияют по-прежнему ярко. Среди них, например, тайваньский певец Джей Чоу или Линь Цзюньцзе из Сингапура.

Джей Чоу - вообще интернациональный феномен, он поет на китайском языке, и является живым свидетельством государственного принципа "единой страны". Другой тайваньский (а точнее даже, американский) артист Ван Лихом тоже активно выступает в материковом Китае. Новогодний гала-концерт на Национальном телевидении Китая (что-то типа российского "Голубого огонька" или "Песни года") ежегодно включает несколько выступлений тайваньских певцов, чтобы "напомнить о китайской самобытности народов Тайваня". Стоит ли говорить, что все тайваньские певцы поют исключительно на китайском.

Джей Чоу - представитель нового китайского стиля чжунгуо фэн (переводится просто как "китайская музыка"). При этом традиционные мотивы Китая тесно переплетаются с западными. В тексты песен вплетают кроме любовной банальщины еще и патриотические мотивы: любовь к Китаю, его истории, природе. Вспоминают китайские мифы и сказки и даже детские песенки.

Выходит, даже такие непривычные стили, как R&B или, скажем, соул, вовсе не признаются "инородными" и "вредоносными" в Китае. Наоборот, государство успешно использует их для международной культурной интеграции.

А вот как работает раскрутка по-китайски.

В ноябре 2021 года уже знакомый нам Чжан Исин, который раньше пел на английском" выпустил новый сингл на мандаринском диалекте под названием "Одинокий воин".

Песня стала суперхитом не только среди обычных поклонников мандопопа, но и мега-хитом среди детей. Одним из ключевых факторов, способствующих популярности песни, стали короткие видеоролики, созданные пользователями приложения DouYin. Дети монтировали "Одинокого воина" как фон для своих видеороликов, а также придумывали разные танцевальные челленджи. И никакие продюсерские центры не понадобились, все сделал Интернет.

Интересно то, что сам певец не принимал участие ни в одном промоушене, за исключением одного онлайн-выступления через 10 месяцев после релиза. Слава, как говорится, нашла героя вопреки его воле.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708786860


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