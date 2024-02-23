Мавлюда Юсупова возглавила Международный исследовательский институт "Шелковый путь" в Самарканде

18:02 24.02.2024

Профессор, доктор архитектуры Мавлюда Юсупова назначена директором Международного исследовательского института "Шелковый путь" при Международном университете туризма и культурного наследия "Шелковый путь" в Самарканде.



