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Проверка голоса: как в Белоруссии пройдут парламентские выборы
21:42 24.02.2024

Лукашенко заявил, что Запад прорабатывает варианты госпереворота

Игорь Кармазин

В Белоруссии 25 февраля пройдет единый день голосования, граждане выберут новый состав парламента и местных советов. Выборы станут первыми после политического кризиса, разразившегося в стране в 2020 году. Нынешняя кампания проходит на тревожном фоне. По словам президента Лукашенко, Запад по-прежнему вынашивает планы насильственной смены власти. Подробности - в материале "Известий".

Что известно о выборах

В Белоруссии 25 февраля пройдет единый день голосования, граждане выберут 110 депутатов Палаты представителей, а также депутатов местных советов. В качестве международных наблюдателей аккредитовано 240 человек. При этом представителей ОБСЕ не пригласили. В МИД страны объяснили, что в организации доминируют представители западных стран, которые руководствуются двойными стандартами, а внутри самой организации "нарастает враждебность и остракизм".

Эти выборы станут первой кампанией после политического кризиса, разразившегося в 2020 году. Кроме того, голосование станет первым после изменения избирательного законодательства. Согласно принятым год назад поправкам, в стране отменен минимальный порог явки и запрещено фотографировать бюллетени. Введены также дополнительные требования к кандидатам, запрещено в том числе иметь второе гражданство. Кроме того, ЦИК упразднил участки для голосования за рубежом.

С 20 февраля избирательные участки открыты для досрочного голосования. Согласно данным ЦИК, за первые два дня на участки пришли более миллиона граждан, то есть явка уже составила 14,6%. Сообщается, что большую активность демонстрирует молодежь. "Интересный случай произошел в Могилеве, где в участковую избирательную комиссию обратился парень, которому 18 лет исполнится только завтра, а ему не терпелось проголосовать сегодня. Члены комиссии такое рвение оценили, но пригласили молодого человека прийти в день рождения", - говорится в сообщении ЦИК.

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Какая обстановка в Белоруссии

Нынешние выборы проходят на тревожном внешнеполитическом фоне. В конце января страны НАТО начали крупнейшие за последние десятилетия военные учения Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник – 2024"). Маневры продлятся до конца мая, в них примут участие 90 тыс. военнослужащих. Часть учений пройдет в Прибалтике и Польше, то есть в непосредственной близости от Белоруссии.

Белорусские силовики также отмечают, что в нынешнем году возросла активность натовской разведки. Министр обороны Виктор Хренин подчеркивал, что ежесуточно фиксируется от пяти до семи вылетов самолетов-разведчиков и беспилотников. В свою очередь, замкомандующего войсками ПВО Леонид Давидович сообщал, что число полетов по сравнению с декабрем увеличилось вдвое.

Президент Александр Лукашенко говорил о серьезном контингенте НАТО. По его словам, на приграничной территории размещено 32 тыс. военнослужащих западных стран, больше тысячи единиц бронетехники, 160 артсистем и минометов и 235 самолетов и вертолетов. "Прогнозы неутешительные. Аппетиты и активность коллективного Запада будут только нарастать. Вашингтон и его союзники продолжат расширять НАТО. Ситуация для них более чем благоприятная", - подчеркивал Лукашенко в ходе совещания по нацбезопасности.

Сложной остается и ситуация на границе с Украиной. 15 февраля власти Белоруссии ввели режим контртеррористической операции в Лельчицком районе Гомельской области. Позже выяснилось, что здесь обнаружили и задержали двух граждан Украины. Согласно сообщению КГБ, мужчины по указанию СБУ собирались устроить теракты, для этого имели при себе четыре мешка со взрывчаткой. Лукашенко позже отметил, что данный случай далеко не единичный, такие эпизоды происходят "два-три раза в неделю".

Министр обороны Виктор Хренин сообщал, что Украина сосредоточила на границе с Белоруссией группировку в размере 112–114 тыс. военнослужащих, при этом непосредственно для охраны границы ВСУ используют только 17 тыс. человек. По словам министра, серьезной остается угроза со стороны украинских диверсионных групп.

Наконец, в Минске сообщают, что не снижает активности белорусская оппозиция. По словам Лукашенко, "беглые" и их зарубежные кураторы прорабатывают три основных сценария захвата власти. "Первый - организация госпереворота непосредственно в период нынешней электоральной кампании. Это для них самый желанный, но и самый маловероятный вариант", - отмечал белорусский лидер.

Согласно второму сценарию, нынешняя кампания будет репетицией перед президентскими выборами, которые намечены на 2025 год. "Это основной вариант, на него брошены силы и ресурсы, активирован процесс поиска новых точек кипения в обществе, способных спровоцировать новую волну протеста", - отмечал Лукашенко. По его словам, третий сценарий предполагает игру вдолгую, активное использование инструментов "мягкой силы" с целью "влезть в умы и души людей".

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Что говорят эксперты

Старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов отмечет, что нынешние выборы в Белоруссии станут первыми после политического кризиса 2020 года, а также первыми, которые пройдут в формате единого дня голосования.

- К нынешним выборам серьезно обновилась партийная система. Раньше в стране насчитывалось 15 политобъединений, сейчас произошло укрупнение, осталось только четыре. В Белоруссии партии всегда были слабыми. Возможно, в этот раз они улучшат свой результат и получат больше мандатов. Впрочем, оппозиции в западном смысле слова в стране все равно нет, все партии выступают в поддержку президента Лукашенко, программы отличаются только деталями, - подчеркивает он.

Белорусский политолог Алексей Дзермант признает, что обстановка вокруг страны тревожная.

- Главное, чтобы голосование прошло в спокойном режиме, без диверсий и терактов. На данный момент мы видим, что власти с этой задачей справляются. В целом нынешние выборы открывают новый политический цикл. Сейчас будет сформирована нижняя палата парламента и местные советы. Потом многие депутаты примут участие в первом заседании Всебелорусского народного собрания, которое должно пройти весной. Через год состоятся новые президентские выборы, - говорит собеседник.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708800120


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