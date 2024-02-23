В Ташкенте 23 февраля возложили цветы к Вечному огню - видео

23:44 24.02.2024

Торжественная церемония прошла в честь Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов







В Ташкенте в мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, представители Беларуси, Индии, Китая, Россотрудничества и Торгпредства РФ в РУз, ветераны вооруженных сил, активисты культурных центров.



Напомним, в России 23 февраля широко отмечают День защитника Отечества в память о воинской славе.



Сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. В своем обращении Путин отметил, что "в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира."