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В Ташкенте 23 февраля возложили цветы к Вечному огню - видео
23:44 24.02.2024

Торжественная церемония прошла в честь Дня защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов



В Ташкенте в мемориальном комплексе "Братские могилы" прошла церемония возложения цветов к Вечному огню, приуроченная ко Дню защитника Отечества, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В ней принял участие посол России в Узбекистане Олег Мальгинов, представители Беларуси, Индии, Китая, Россотрудничества и Торгпредства РФ в РУз, ветераны вооруженных сил, активисты культурных центров.

Напомним, в России 23 февраля широко отмечают День защитника Отечества в память о воинской славе.

Сегодня президент РФ Владимир Путин поздравил россиян и всех, кто прошел воинскую службу, с Днем защитника Отечества, отметив, что этот праздник давно стал народным и широко отмечается по всей стране. В своем обращении Путин отметил, что "в России всегда будут помнить, что именно советский народ отстоял свободу страны, всей Европы и всего мира."

Источник - Sputnik
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