Нахлебники? Способность Европы содержать украинских беженцев стремительно тает, - ФСК

00:08 25.02.2024 24.02.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ



Халявной жизни на всем готовом может прийти конец



Не секрет, что после начала СВО в Европу хлынул поток украинских беженцев. Согласно последним данным, в странах Евросоюза осело около 4-5 миллионов бывших жителей "Незалежной". Причем, как позже выяснилось, в значительной мере это были вовсе не обездоленные "жертвы российской агрессии", бежавшие от ужасов войны, а вполне себе обеспеченные граждане, приехавшие в ЕС на своих весьма дорогих автомобилях.



И тем не менее сердобольная Европа встретила их как родных и постаралась обеспечить всем необходимым. Особенно в этом плане преуспела Германия, которая и в прежние годы отличалась весьма продвинутой социальной системой.



Как некоторое время назад писала газета Bild, постаравшаяся найти причину столь низкого по сравнению со странами-соседями процента трудоустроенных в ФРГ украинцев, если в Германии взрослые украинцы получают социальное пособие в размере 563 евро, а дети в зависимости от возраста – от 357 до 471 евро, плюс покрытие расходов на аренду жилья, оплату большей части коммунальных услуг и прочих потребностей, то, скажем, в Чехии забота о вновь прибывших ограничивается 200 евро экстренной помощи и оплатой проживания в общежитии на строго ограниченный период времени, а в Польше – единовременной выплатой в 660 евро и детским пособием 110 евро в месяц. На этом все.



Проще говоря, украинский беженец может сколь угодно долгое время жить в Германии практически на халяву, имея достаточно средств на вполне сносный образ жизни. Стоит ли после этого удивляться, что, по данным германского ведомства по трудоустройству Arbeitsamt, только каждый четвертый украинец устроился на работу?



И даже эта статистика имеет тенденцию к уменьшению. Так, за 2023 год в среднем на работу вышли 1,2% украинских женщин и 2,4% украинских мужчин. Притом что в Дании, Чехии и Польше эти цифра гораздо выше – 78%, 66% и 65% соответственно, в Швеции и Великобритании – 56%, а в Нидерландах – 50%.



Важно подчеркнуть, что среди стран с наибольшим количеством украинских беженцев первое место занимает Польша, а второе, незначительно отставая, как раз ФРГ. Согласно результатам соцопроса, проведенного намедни польским изданием Rzeczpospolita, на данный момент в стране проживает около 1 млн украинцев, большинство из которых женщины.



"Средний возраст украинок – 44 года, 83% имеют высшее образование, 53% приехали с детьми. 50% женщин трудоустроены: 63% работают в Польше, 23% – дистанционно на Украине, 8% – в других странах; только 30% работает по специальности. Польский язык знают 45%, понимают польский, но не разговаривают на нем – 20%. 47% детей посещают польские школы, 8% учатся онлайн только в украинских школах, 27% учатся и в Польше, и на Украине, 18% нигде не учатся", – говорится в опубликованной в газете статье.



Глядя на сверхлояльное отношение немецких властей к украинцам, "под них" начали "работать" мигранты из других стран. Как пишет журнал Focus, в федеральной земле Баден-Вюртемберг недавно выяснилось, что значительное количество украинцев "фальшивые" и имеют паспорта Румынии, Венгрии и других небогатых стран ЕС. Все они приехали в Германию ради денег и жилья.



"Мошенничество привлекло внимание потому, что некоторые из этих предполагаемых военных беженцев даже не говорят по-украински. Министерство юстиции и миграции Баден-Вюртемберга также подтвердило это по запросу издания: "Иммиграционным властям были представлены люди, которые могли общаться только на венгерском языке и могли предъявить только недавно выданные украинские паспорта"", – отмечает издание.



На данный момент из Баден-Вюртемберга поступило около 1380 сообщений о случаях, требующих повторного рассмотрения.



Впрочем, что касается украинцев "истинных", то продолжать называть их беженцами в корне неверно. По информации той же Rzeczpospolita, более 50% уехавших в Польшу украинских граждан не хотят возвращаться домой. В Германии этот процент и того выше. То есть, по сути, эти люди уже не беженцы, а мигранты, планирующие остаться в странах пребывания навсегда.



Вот как в беседе с корреспондентом швейцарской Neue Zürcher Zeitung объяснил причины своего отказа ехать домой 35-летний гражданин Украины:



"Моя позиция такова: я не хочу умирать за Украину… Моя девушка сказала, что, если я вернусь на Украину, то она отрежет мне ногу. Она тоже украинка. Она боится. Мы все не романтики, когда речь идет о военном конфликте", – рассказал мужчина, назвавшийся Витольдом, отметив, что большинство его знакомых на передовой воюют не из-за патриотический побуждений, а фронт – это последнее место, где бы он хотел оказаться.



Что ж, этого человека можно понять. Другое дело, что европейские СМИ с явным изумлением узнают, что истинной причиной нежелания украинцев возвращаться домой является вовсе не пресловутая "русская угроза", а политика поддерживаемых Западом киевских властей.



Впрочем, как бы там ни было, весьма вероятно, что в самое ближайшее время Европа начнет избавляться от на самом деле непрошенных гостей. И дело даже не в том, что европейского гуманизма хватило лишь на пару лет (это даже много), а в том, что объективные показатели европейской экономики значительно сужают возможности европейцев помогать "пришельцам" с Украины, особенно с учетом того, что те еще и не хотят зарабатывать сами.



Как пишет австрийская Der Standard, в Европе набирает ход рецессия, последствия которой проявятся в течение нескольких ближайших лет.



"По мнению экономистов, главным ударом по экономике Еврозоны стал колоссальный рост цен на энергоносители после того, как разразился военный конфликт в Украине. Особенно пострадала Германия, чей громадный промышленный сектор использовал дешевый российский газ. И вряд ли стоит ожидать, что в ближайшей перспективе доступность ресурсов для промышленности значительно улучшится. Рецессия, как отмечают эксперты, сейчас более вероятна, чем стагнация, и продлиться она может долгое время. Последствия будут крайне серьезными, в первую очередь это рост безработицы",



– подчеркивает издание.



В конце прошлого года Еврокомиссия опубликовала экономический прогноз, говорящий о том, что уже в 2024-м в Италии, Франции и Польше дефицит бюджета достигнет отметки в 5,5% ВВП, объем внутреннего валового продукта в Германии сократился на 0,3%, затем, в самом обозримом будущем, экономический кризис в ФРГ гарантированно перекинется и на соседнюю Австрию.



И несмотря на то, что все деньги германского (дефицитного, кстати) бюджета "съели" вовсе не украинские беженцы, а военные расходы и финансирование киевского режима, ответственность за который с недавних пор США "изящно" спихнули на европейских партнеров, первыми под удар попадут именно социальные программы, в том числе и те, за счет которых финансируется безбедное содержание почти уже бывших украинцев.



Так или иначе европейской идиллии украинских беженцев наступает конец. И все бы ничего, но стараниями той самой Европы случилось так, что возвращаться им, даже при большом желании, в общем-то некуда. И если подходить к проблеме украинского кризиса по Гамбургскому счету, то все эти люди – вовсе не нахлебники, а жертвы европейского милитаризма и неоколониальной политики глобалистских западных элит. А раз так, то Европа не платит за украинцев, она возвращает им долги, расплачиваясь за собственные преступления. Источник - fondsk.ru

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