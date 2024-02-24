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Угледарский "балкон" готов обрушиться: РосАрмия давит бандеровцев, - СП
00:47 25.02.2024

Угдедарский "балкон" готов обрушиться: "Генерал Неудача" Теплинский не успевает затыкать дыры в обороне ВСУ
Армия России имеет территориальные успехи практически везде на Южно-Донецком участке фронта
Александр Ситников

В сводке нашего Минобороны о ходе проведения специальной военной операции (за период с 17 по 23 февраля 2024 г.) сообщается об успехах ВС РФ на Южно-Донецком направлении.

Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ, 102-й, 108-й, 127-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Новодонецкое, Старомайорское, Урожайное Донецкой Народной Республики, а также Червоное, Приютное и Луговское Запорожской области.

Также отражены четыре "мясных штурма" пiдроздiлiв 58-й ОМБр в районах населенных пунктов Новодонецкое и Шевченко (Донецкой Народной Республики). Потери укровермахта составили до 1195 военнослужащих, шесть танков, шесть боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии.

Вражеские милитари-блогеры, комментируя ожесточенные бои на Времьевском выступе (Старомайорское, Урожайное), считают, что ВС РФ пробуют на "зубок" группировку "Таврия", находящуюся на так называемом угледарском "балконе", с которого захисники незалежностi хотели прорваться летом прошлого года сначала в Волноваху, а потом в Мариуполь. В районе Приютного укровояк удалось выбить из балок Грушеватая и Куцая.

Бандеровская "телега" обратила внимание, что армия России наступает не только на юге "балкона", но и на севере - в районе Новомихайловки. Причем и там, и там развернулись самые настоящие сражения с отчаянными контратаками. По приказу Сырского "херои" бросили значительные силы, чтобы вернуть Победу (6 км на север от Новомихайловки) и даже взяли в окрестностях села пару посадок.

"Российские подразделения удерживают село, но на очень узком по фронту участке, что может создать проблемы. Правда, севернее ВС РФ несколько продвинулись к Георгиевке. Но это не решает вопрос закрепления в Победе", - говорится в "оперативке" проекта WarGonzo (по состоянию на утро 24 февраля).

Как стало известно, нашим бойцам удалось-таки закрепиться в Победе. Сейчас важно отразить психические атаки врага и перегруппировать силы для дальнейшего наступления российских подразделений по дороге на Константиновку с последующим заходом в тыл украинскому гарнизону в Угледаре. Тут-то и пригодится давление на ВСУ со стороны Старомайорского, так как для окружения укровермахта на "балконе" нужно еще перерезать дорогу из Великой Новоселки.

На армейском чате захисников незалежностi также идет бурное обсуждение прорыва наших штурмовиков в Красногоровку (2 км на север от Марьинки). Оказывается, сражение за этот городок (в 2 раза меньше Авдеевки) может окончательно обрушить Восточный вал и сделать бессмысленной дальнейшую оборону всего Южно-Донецкого фронта, включая Угледар. Судя по всему, у штабистов Сырского на всю катушку закипают мозги в поисках ответа на вопрос "что делать?"

Перед генералом ВСУ Тарнавским и его подчиненными возникла нехорошая дилемма: либо продолжать давление на Победу, либо перебросить силы в Красногоровку, в том числе в ущерб обороне Новомихайловки. Имеющиеся у него бронетанковые части "генерал Неудача" использует как пожарную команду, бросая туда, где трещит и драпает укровермахт.

Заблокированный в РФ портал Defense Express, за которым торчат уши Пентагона, прогнозирует с нашей стороны тактику "тысячи порезов". Эксперт этого издания Згурец в интервью Зе-ТВ заявил, что возможны штурмы русской армии в самых неожиданных местах. Внешне это покажется хаотичными действиями, но в конце концов окажутся частью целостного плана, как это было в Авдеевке.

И в самом деле, давление армии России нарастает везде на Южно-Донецком фронте. По данным "Военной хроники", идут "бои в районе Красногоровки и Невельском. После работы нашей артиллерии и бомбардировки ВКС позиций противника, враг был выбит из посадок и водохранилища к юго-западу от Невельского… Вчера был мощный прилет полуторатонной бомбы по „Красногоровскому огнеупорному заводу", где сидит противник".

Чтобы никто в этом не сомневался, Зеленский обещает новое наступление на восток
Это тактический успех, скорее всего, не только позволил улучшить положение ВС РФ на участке, но и вполне укладывается в стратегию нашего командования по растяжке поредевших сил врага, тем более командованию "Таврии" нужно еще стабилизировать ЛБС под Авдеевкой, в Новомихайловке и Работино.

В Сети появилось видео захода первых штурмовых групп 155 гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в Новомихайловку. Новости о результативной работе наших передовых отрядов в Новомихайловке постит русская "телега". В частности, при поддержке наших БТР-82А и танков Т-72 русские бойцы продвинулись до полкилометра вглубь позиций противника. Сейчас идет продвижение по улице Тимирязева в западном направлении. По другой информации, эта территория уже очищена от врага.

Такое впечатление, что на угледарском "балконе" начинают распускаться "сразу два цветка Попасной" - один на Времьевском участке, другой - на линии Красногоровка-Новомихайловка. Самостийная армия опасается держать оборону в полях, и цепляется за населенные пункты, а наши давят на разных направлениях, вынуждая укровермахт совершать ошибки с переброской резервов.

Что касается перспектив с горизонтом до лета, то, по прогнозам адекватной укро-"телеги", причем с большой долей вероятности, ВСУ уйдут из Парасковеевки и Новомихайловки. Далее ожидается захват Константиновки с параллельным движением ВС РФ в сторону Курахово. А на юге армия России подойдет к Пречистовке. После чего обрушение угледарского "балкона" станет делом времени.

24/02/24

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708811220


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