Флот бывшей владычицы морей дышит на ладан

24.02.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Три недели понадобилось Министерству обороны Великобритании, чтобы через СМИ признать провал тестового пуска баллистической ракеты Trident-II (D5) стратегической атомной подводной лодкой (АПЛ) HMS Vanguard, который состоялся 30 января 2024 года у восточного побережья США.



Сообщается, что ракета вышла из пусковой шахты ракетоносца, после чего вследствие отказа двигателей первой ступени упала в море в считаных метрах от подлодки. На борту подлодки находились министр обороны Грант Шэппс и первый лорд Адмиралтейства адмирал сэр Бен Ки.







Министерство обороны Великобритании заявило, что "во время учений 30 января у побережья Флориды "произошла аномалия", но средства ядерного сдерживания остаются "эффективными"".



HMS Vanguard находился под водой во время запуска и, возможно, поэтому "не был поражен 44-футовой ракетой, когда она падала обратно в Атлантику", – пишет The Sun.



"Сразу же началось безумное расследование, чтобы выяснить, что пошло не так, и было поручено найти сверхсекретную ракету со дна моря в Порт-Канаверал, Флорида", – иронизирует британский таблоид.



Непонятно, на чем основана уверенность британских морских лордов в том, что "…если бы стрельба велась в условиях реального патрулирования, а не в условиях испытаний, она была бы успешной".



Причиной провального испытания может быть либо ошибка при программировании полетного задания, введенного в бортовую систему управления ракеты, либо неисправность двигательной установки, либо накладки в ходе ремонта систем ракетного комплекса подводной лодки.



Видимо, это до сих пор и выясняют в ходе "безумного расследования" в базе Кингс-Бей, куда вернулась незадачливая АПЛ после неудачного ракетного пуска.



Это было уже второе подряд неудачное испытание с 2016 года, когда британская стратегическая АПЛ HMS Vengeance в ночь с 20 на 21 июня произвела неудачный тестовый пуск ракеты Trident-II. После выхода из шахты подводной лодки и запуска стартового двигателя ракета начала отработку полетного задания, но направилась не в Южную Атлантику, а в сторону континентальной части Соединенных Штатов, после чего самоликвидировалась.



Тем не менее Министерство обороны Соединенного Королевства тогда признало проведенные испытания успешными, и уже в июле прямо от берегов Флориды HMS Vengeance ушла на боевое патрулирование.



По данным британских СМИ, "чудовищная ошибка" вызвала панику в правительстве Великобритании. В Минобороны не стали отрицать, что ракета сбилась с курса, но сам запуск назвали успешным.



Британские стратегические АПЛ проводят долгие годы на ремонте в сухих доках. Так, HMS Vanguard вошла в состав Королевского флота в августе 1993 года и провела 9 лет на ремонте. Какого качества этот ремонт, свидетельствует разразившийся в феврале 2023 года скандал вокруг сломанных болтов на трубах ядерного реактора АПЛ, головки которых были срезаны после чрезмерной затяжки, а рабочие оборонной фирмы Babcock приклеили головки болтов обратно, вместо того чтобы полностью заменить болты. По счастливой случайности это было обнаружено незадолго до активации реактора.



19 ноября 2023 года АПЛ Vanguard с экипажем из 140 человек и с ядерными ракетами Trident-II чуть не затонула в Атлантике из-за неисправности глубиномера.



"Серьезная неисправность на атомной подводной лодке Королевского флота погрузила военный корабль в "опасную зону", едва не раздавив насмерть 140 членов экипажа. Худшую катастрофу Королевского флота со времен Второй мировой войны удалось предотвратить в последнюю минуту. Такая катастрофа спровоцировала бы кошмарную спасательную операцию по возвращению сверхсекретного корабля и его ядерного реактора, которую пришлось бы проводить до того, как русские доберутся до места происшествия", – пишет британская газета The Sun.



HMS Vengeance вошла в состав британских ВМС в 1999 году и провела в ремонте четыре года. Еще одна стратегическая АПЛ HMS Vigilant вошла в состав флота в 1996 году и также ремонтировалась в течение четырех лет.



Четвертая британская стратегическая АПЛ HMS Victorious обошлась без длительных ремонтов, но в ноябре 2022 года на ней вспыхнул пожар из-за неисправности электрооборудования, который едва не привел к гибели подлодки.



В последние годы стало очевидно, что британский военно-морской флот дышит на ладан. Так, два новейших авианосца HMS Queen Elizabeth и HMS Prince of Wales являются не столько гордостью, сколько головной болью британских ВМС.



Авианосец HMS Queen Elizabeth не смог принять участие в недавних учениях НАТО Steadfast Defender 2024 ("Стойкий защитник–2024"). У флагмана британских ВМС прямо перед выходом в море был обнаружен дефект в муфте гребного вала правого борта.



Вместо Queen Elizabeth на учения отправился авианосец Prince of Wales, имеющий крайне скандальную репутацию. Его преследовали поломки и аварии с самого момента его ввода в строй.



В августе 2022 года Prince of Wales сломался у острова Уайт, когда он покидал Портсмут для испытаний в США. Водолазы обнаружили, что 33-тонный гребной винт правого борта вышел из строя, а удерживающая его муфта сломалась. Авианосец был доставлен на буксире на верфь в Росайт, где он был построен, для ремонта в сухом доке. Год назад были обнаружены те же самые проблемы у гребного вала левого борта. В итоге "огромный авианосец теперь проводит больше времени в сухом доке, чем в море", сокрушается британский военный портал Forces.net.



По словам отставного капитана британского ВМФ Тома Шарпа, выравнивание валов – "надежно отработанный" элемент, а их смещение – "элементарная ошибка". "Я удивлен, что это смещение не заметили во время сборки или затем в море, когда все стало еще хуже", – сказал Шарп. Он предположил, что авианосец во время постройки и при выходе в море испытывали не так строго, как головной корабль HMS Queen Elizabeth.



После того как недавно вышел из строя гребной вал и у Queen Elizabeth, стало очевидно, что культура производства на верфях бывшей владычицы морей упала ниже плинтуса.



Очевидна также профнепригодность института представителей заказчика (военной приемки) в Королевском флоте. В передовых военных державах существуют жесткие регламенты испытания военпредами боевых кораблей (да и любой другой военной техники) перед их вводом в строй. Если британские военпреды их не соблюдают, то боевая ценность военных кораблей Соединенного Королевства подлежит большому сомнению.



В конце января этого года Великобритания не смогла отправить свои авианосцы для участия в операции Prosperity Guardian в Красном море, причем причина этого вовсе не в технических неисправностях. Как сообщила газета The Daily Telegraph, ВМС королевства не смогли полностью укомплектовать экипаж вспомогательного судна Fort Victoriа, без которого авианосцы не могут отправиться в дальний поход.



Британские СМИ уже неоднократно сообщали, что флот и вооруженные силы Его Величества в целом испытывают острый кадровый голод. Экипаж Fort Victoriа, сочетающего функции танкера и грузового судна, должен составлять около сотни человек, но сейчас он существенно меньше. По данным газеты, из-за этого судно до сих пор находится в доке Ливерпуля. Британские парламентарии забросали Минобороны Великобритании возмущенными вопросами, как такое могло быть, но внятного ответа так и не получили.



В Красном море все же находились британские эсминцы, но нанести удар по наземным объектам хуситов не смогли, так как они не оснащены соответствующим ракетным вооружением. Единственное оружие на эсминцах, которое может вести огонь по другим кораблям или суше, – артиллерийские орудия в носовой части, пишет The Telegraph.



По словам контр-адмирала Криса Пэрри, такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС "идти нога в ногу" с российскими и китайскими военно-морскими силами. По его мнению, следует добиться ситуации, при которой российские или китайские военные, заметив британский корабль, говорили: ""Вот черт, это британцы!", но пока у них нет причин для беспокойства".



"Вы не возьмете с собой нож на перестрелку, и на данный момент у нас ножи, а у них пистолеты", - подчеркнул Пэрри.



Британский военно-морской флот, на протяжении столетий господствовавший на морях и океанах, сегодня представляет собой жалкое зрелище. Адмирал Алан Уэст резко отозвался о состоянии британского флота, назвав его "до жалости слабым" (pathetically weak), пишет Daily Mail. По мнению адмирала, из-за скудных бюджетов, кадровых проблем и отсутствия грамотного планирования ВМС Соединенного Королевства не в состоянии выполнять свои задачи.



"У нас до жалости мало кораблей, – сетует Уэст. – У нас не хватает кораблей ни в наших территориальных водах, ни в исключительной экономической зоне, ни для обеспечения совместно с нашими союзниками безопасности морских торговых путей".



Daily Mail отмечает, что из 12 имеющихся у британских ВМС фрегатов типа 23 в 2022 году три корабля вообще не выходили в море, а еще один покидал порт базирования всего на 21 день. Кроме того, из шести британских эсминцев типа 45 один весь год простоял на ремонте в доке, а еще один выходил в море лишь на 18 дней.



В начале января The Telegraph сообщила, что Великобритания выведет из эксплуатации фрегаты HMS Westminster и HMS Argyll из-за нехватки личного состава.



Телеканал Sky News сообщил, что в последние два года в Королевском флоте произошел "полный коллапс" с набором новобранцев, вызванный "идеальным штормом" негативных факторов, среди которых в числе прочего нехватка опытных кадровиков и непривлекательность морской службы из-за низких заработков.



5 января The Times сообщила, что из-за нехватки моряков могут быть списаны два универсальных десантных корабля HMS Bulwark и HMS Albion и что это означает "конец Королевской морской пехоты" (spell the end of the Royal Marines).



Военно-морской портал Navy Lookout признал, что потеря двух УДК серьезно снизит военный потенциал Великобритании, а корпусу Королевской морской пехоты придется отказаться от стратегии "штурмов пляжей" и ограничиться скромными оборонительными операциями.



"Королевский [военно-морской] флот, гордость Великобритании, которая когда-то доминировала на морях мира и поддерживала могущественную империю, сегодня переживает свои худшие часы", – отмечает эксперт испанского Королевского института международных и стратегических исследований Элькано (Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos) Феликс Артеага.



По мнению Артеаги, имеет место не просто "упадок Королевского флота". "Мы должны говорить о несоответствии имеющегося у Британии стремления быть великой мировой державой ее экономическим ресурсам".



В данном случае Артеага не прав. Британский лев уже снял с повестки лозунг "Правь, Британия морями!".



В 2018 году в Британии была разработана национальная кораблестроительная программа National Shipbuilding Strategy, предусматривающая строительство небольшого числа боевых кораблей, "строящихся по урезанному бюджету, чтобы укрепить пришедший в упадок флот".



Коллапс британского флота отражает общий коллапс британской экономики, деградацию которой уже невозможно остановить. Источник - Фонд стратегической культуры

