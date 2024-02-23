 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 25.02.2024
01:45  Россияне передали управление крупнейшим газохранилищем Узбекистана подставной "прокладке" из Гонконга
01:24  Мехтеран XXI века: новый "турецкий марш" на Балканах, - Дм.Нефедов
01:15  Флот бывшей владычицы морей дышит на ладан
00:52  Дух будущей конфронтации по Сэмюэлю Хантингтону. В окружении цивилизаций, - Марат Бисенгалиев
00:47  Угледарский "балкон" готов обрушиться: РосАрмия давит бандеровцев, - СП
00:08  Нахлебники? Способность Европы содержать украинских беженцев стремительно тает, - ФСК
Суббота, 24.02.2024
23:44  В Ташкенте 23 февраля возложили цветы к Вечному огню - видео

21:42  Проверка голоса: как в Белоруссии пройдут парламентские выборы
18:02  Мавлюда Юсупова возглавила Международный исследовательский институт "Шелковый путь" в Самарканде
18:01  Россия скоро будет слушать китайскую поп-музыку вместо американской и корейской
16:53  В Китае дали имена новому поколению космических кораблей для полетов на Луну - "Мэнчжоу" и посадочному модулю - "Ланьюэ"
16:48  Полумягкое прилунение Одиссея. США вернулись на Луну спустя 52 года, только боком
16:44  Надежда на возрождение, или Вымирающий таджикский город-призрак Шураб
16:14  Владимир Ружанский: Россия, Китай и мировая революция
14:17  Умер председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев
13:26  Блок "восточное НАТО" страшится союза Путин-Ким, - ФСК
12:56  Накрылось Карачаганаком. Газ в ЦентрАзии неожиданно закончился...
12:54  Казахстанские компании попали в новые санкционные списки Запада: в Минторговли раскрыли детали
12:48  Москва созывает 3-й Палестинский саммит, - "Al Hadath"
12:19  МОТ: Правительство Туркменистана "не принимает меры для ликвидации детского и принудительного труда при сборе хлопка"
11:36  Бандеровцы бросили в атаку "Абрамсы". Пытаются остановить русский накат, - СП
10:54  Унификация наций. Строится очередная Вавилонская башня – европейская, - Анна Николаева
10:53  В Италии повышается уровень гибридной войны против России, - Элизео Бертолази
09:20  Ростислав Ищенко: Победить Запад не проблема, проблема - что с ним потом делать
09:14  Американский "майдан": кого выведет на улицы Сорос, если победит Трамп, - Малек Дудаков
07:08  Почему открыть банковский счет в Казахстане станет труднее с 24 февраля
00:08  Москва останется крупным поставщиком оружия для Дели, - В.Скосырев
Пятница, 23.02.2024
18:25  Еще одно землетрясение в ЦА - в Афгане и Таджикистане (4,6 баллов)
17:28  Мыши съели "экологичные" западные танки на Украине, - новая отмазка от Figaro
14:04  Второе землетрясение за день произошло в Алматы
13:56  Ирак - между молотом и наковальней, - Антон Веселов
13:44  Польские фермеры противостоят транснациональным агроходингам, - НГ
13:39  В Узбекистане еще 4 аэропорта передадут в частное управление и модернизируют
13:35  Россию, де-факто, окончательно исключили из МОК. Но она... тупо платит все членские взносы
13:33  В Туркменистане с блиц-визитом побывал вице-президент ОАЭ шейх Мансур
13:31  Задержан замдиректора Дирекции по управлению фондом развития Иссык-Куля
13:29  США. Никки Хейли (единственная конкурентка Трампа) проигрывает, но не сдается
13:25  Китайский Центробанк ставят в пример российскому
13:21  Личины диктатуры в Латинской Америке, - Сергей Кожемякин
13:19  Забастовка в Мангистау: Безработные потребовали трудоустроить их вместо увольняемых работников West Oil
13:18  "Работа в пижамах". Плюсы и минусы фриланса в Таджикистане
13:15  "Показываем на весь мир". "Играм будущего" пророчат миллиарды просмотров
13:10  Медведев предложил запретить возвращение выдворенных за преступления мигрантов в Россию
13:03  Таджикские писатели А.Холикзода и А.Рустам посажены на 6,5 и 4,5 года за неправильную книгу
12:54  "Наш человек". Путин глумится над Блинкеным, - Фуад Сафаров
12:20  Авдеевка - маленький городок огромного стратегического значения, -"Javan"
12:14  Шок от афтершоков. Алма-Ату замучил тряс земли
11:13  "Arbeit macht frei" Израиль обнародовал свой план умиротворения палестинцев
10:36  Бишкек. ГКНБ разгромил ОПГ экс-депутата Жолдошбаева
10:26  Байден встретился с женой и дочерью Навального. И никого не перепутал!
09:41  Космическая истерия Америки: дымовая завеса переговоров, - ФСК
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Россияне передали управление крупнейшим газохранилищем Узбекистана подставной "прокладке" из Гонконга
01:45 25.02.2024

У крупнейшего газохранилища в Узбекистане "Газли" сменился учредитель. Что известно о проекте?

Российский "Форус" передал контрольную долю (60%) в СП Gazli Gas Storage компании Daxon Holdings из Гонконга, о которой в интернете практически нет информации. Она будет управлять крупнейшим газохранилищем Узбекистана "Газли", т. е. иметь влияние на энергетический баланс хранения газа в стране.

У совместного предприятия Gazli Gas Storage, которое владеет крупнейшим подземным хранилищем газа в Узбекистане "Газли", сменился учредитель. Это следует из постановления правительства о мерах по реализации инвестиционной программы на первый квартал 2024 года, обратила внимание "Газета.uz".

Gazli Gas Storage была учреждена в октябре 2018 года. Договоренность была достигнута в том году в мае "Узбекнефтегазом" и российской компанией "Форус" (зарегистрирована в 2017 году) в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Форус", владевший контрольной долей в 60% (40% были у "Узбекнефтегаза" и "Узтрансгаза"), передал долю Daxon Holdings Limited, которая зарегистрирована в Гонконге в июле 2019 года, однако в интернете о ней практически нет информации. В частности, нет данных о профиле компании, учредителях и опыте в нефтегазовой сфере. Компании с похожими названиями можно найти в Кипре и Великобритании.

О проекте Gazli Gas Storage

Газохранилище "Газли" находится в самом центре газотранспортной системы Узбекистана на пересечении трубопроводов, идущих в Казахстан, Туркменистан, Россию и Китай.

Главный инженер СП Gazli Gas Storage Мухаммад Саидазимов ранее сообщал, что на первом этапе проекта - с 2020 года до конца 2025 года - за счет разведки месторождений намечено расширить объем хранения газа в хранилище "Газли" вдвое - с 3 до 6 млрд кубометров.

На втором этапе путем доработки и расширения газохранилища вместимость планировалось увеличить до 10 млрд кубометров. Общая стоимость проекта оценивалась в 850 млн долларов.

Согласно инвестиционной программе, стоимость первого этапа проекта оценивается в 558 млн долларов, из которых 268,7 млн долларов - прямые иностранные инвестиции и кредиты. В рамках проекта также планируется провести дополнительные геологоразведочные работы на газовых и нефтяных месторождениях "Газли" по использованию их на завершающем этапе. Планируется добывать дополнительно 1,1 млрд кубометров газа и 114 тысяч тонн нефти в год.

Ожидается, что к 2025 году налоговые отчисления в бюджет достигнут 60 млрд сумов в год при доходе в 580 млрд сумов. Производственная мощность проекта будет варьироваться в районе 28−30 миллионов кубометров газа в сутки.

Вопросы по проекту

В 2017 году Шавкат Мирзиеев поручал "Узбекнефтегазу" подготовить предложение по увеличению объема газохранилища более чем в 3 раза - с 3 до 10 миллиардов кубических метров. Общая стоимость проекта тогда оценивалась в 1 млрд долларов.

В докладе "О состоянии нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан", который подготовила рабочая группа, созданная по инициативе президента в ноябре 2019 года (есть у "Газеты.uz", подлинность документа редакции подтвердил один из авторов), говорится, что в технико-экономическом обосновании проекта не пояснялась необходимость увеличения объемов ПХГ "Газли". Текущая емкость хранилища еще до начала работ была загружена лишь на 55%, отмечается в документе. Там также сообщается, что в стране наблюдаются дефицит и падение добычи газа.

В докладе критически упоминалась компания "Форус": "Происхождение АО „Форус", его деятельность и сумма уставного фонда (10 тысяч рублей, или 155 долларов) являются сомнительными, отсутствует финансовая активность с момента основания (за два года движение средств - 3000 рублей, или 46 долларов), опыта в реализации подобных проектов не имеет. АО „Форус" планирует получение кредита на сумму 850 млн долларов под обязательства СП Gazli Gas Storage вместо привлечения прямых иностранных инвестиций".

Кроме того, указывалось, что финансовые показатели проекта являются крайне неудовлетворительными (RR - 5%), отрицательный NPV и высокие капитальные затраты требуют тщательного изучения и обоснования затрат.

"Путем завладения данным активом АО „Форус" будет иметь влияние на энергетический баланс хранения природного газа страны путем самостоятельного определения компаний для закачки природного газа и тарифа на оказываемые услуги", - предупреждали авторы доклада.

В августе 2023 года центр "Досье" в расследовании сообщил, что одним из совладельцев "Форуса" мог быть Иван Егоров - деловой партнер бизнесмена Геннадия Тимченко (в марте 2022 года попал под санкции Евросоюза, его называют "другом президента России Владимира Путина"). Журналисты предположили, что проект по развитию газового месторождения мог финансироваться таким образом: Gazli Gas Storage получает деньги от "Форуса", "Форус" - от Егорова, а тот - от компании "Веста", которую финансируют структуры, близкие к Тимченко.

"Газета.uz" направила запрос в "Узтрансгаз" прокомментировать смену учредителя в СП, но пока не получила ответ.

С 7 октября прошлого года Узбекистан по договору, заключенному компанией UzGasTrade с "Газпромом", начал получать российский газ через Казахстан. Соглашение предусматривает поставку 2,8 млрд кубометров в год (до 9 млн кубометров с сутки).

Согласно инвестпрограмме на первый квартал 2024 года, власти Узбекистана намерены за 500 млн долларов модернизировать магистральную газовую систему для увеличения объемов импорта газа "с севера". Объем же поставок планируется увеличить до 32 млн кубометров газа в сутки.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1708814700


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Закон по снижению административной нагрузки на бизнес рассматривают сенаторы
- Тамара Дуйсенова дала ряд поручений по усовершенствованию системы здравоохранения
- Горизонт планирования
- Определен инвестор для строительства МЦПК "Центральная Азия"
- Кадровые перестановки
- Ненаучная фантастика про удвоение ВВП
- Министр иностранных дел Казахстана принял Заместителя министра иностранных дел Таиланда
- Состоялось пленарное заседание Верховного Суда
- Возврат займа ЕНПФ на обновление парка ЖД-вагонов гарантируется государством - Минтранспорта
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  