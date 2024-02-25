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Хмурое утро. Жители Алма-Аты почувствовали землетрясение магнитудой 3,0
06:25 25.02.2024

25 февраля 2024,
Подземный толчок магнитудой 3,0 был зафиксирован в Алма-Ате после землетрясения в Китае. Об этом 25 февраля сообщила Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция МЧС Казахстана на своем сайте.

"25 февраля в 10:14:58 (07:14:58 мск) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 261 км на юго-восток от Алма-Аты на территории Китая", - говорится в сообщении.

Магнитуда в эпицентре составила 5,9, землетрясение произошло на глубине 10 км. Ощущаемость в Алма-Ате составила 3,0.

Национальный центр данных о землетрясениях КНР также подтвердил, что произошло землетрясение магнитудой 5,8 в уезде Акчи Синьцзян-Уйгурского автономного района возле границы с Киргизией.

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Ранее, 17 февраля, землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали на Камчатке в 174 км от поселка Усть-Камчатск. Жители близлежащих городов и поселков землетрясения не ощутили. Разрушений не было.

Источник - Известия
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