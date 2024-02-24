РосПВО сбили над Кубанью свой же борт ДРЛО - А-50

08:11 25.02.2024 "Израильский маневр" или "огонь по своим"? Как ВКС потеряли очередной А-50

Олег Кравцов. 24.02.2024



видео тут -

https://www.politnavigator.net/izrailskijj-manevr-ili-ogon-po-svoim-vks-poteryali-ocherednojj-a-50.html



Вчера российская армия понесла очень тяжелую потерю – в Краснодарском крае потерпел крушение самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.



Украинская сторона сразу же объявила о своей причастности, но большинство экспертов склонны считать, что имел место "огонь по своим" со стороны российской ПВО.



Вчера российская армия понесла очень тяжелую потерю – в Краснодарском крае потерпел крушение самолет...



Это уже второй такого типа самолет, потерянный Россией в этом году. "ПолитНавигатор" собрал мнения военных аналитиков и экспертов по этой теме.



"Тут выше давал посты коллег про сбитый А-50… Нет слов, конечно… Но когда первую версию "френдли фаер" сменяет вторая, типа, лучше – это, мол, вражеская ДРГ, зашедшая на территорию России, это сделала ракетами из ПЗРК, то, честно говоря, большие сомнения, что вторая версия лучше…



Как-то кажется, что наоборот… Это что, получается, они могут зайти на 300 км вглубь России и, например, около Москвы сбить любой самолет??? И тогда мы возвращаемся к версии один. И тогда… А потом кто-то удивляется, что народ требует Сталина. Не надо удивляться", – пишет аналитик Юрий Баранчик.



На "дружественный огонь" указывает и волонтер Владимир Романов.



"Снова А-50, снова тот же район. Противник снова ни при чем. Пуски были из района Мариуполя",



В свою очередь военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что ВСУ применили "израильский маневр".



"Итак, вчера около 20.00 над Кубанью был сбит российский самолет ДРЛО А-50У. Буквально сразу украинская сторона (через свои источники) заявила, что это "дело рук" их системы ПВО, которая якобы ракетой ЗРК С-200 смогла достать наш самолет. Официальные российские власти до сих пор молчат. Я же, по своим каналам выяснив ситуацию, сделал вывод, что сбили самолет "дружественным огнем", – отмечает Подоляка.



Далее он обрисовал, как, по его мнению, был потерян самолет.



"Украинское командование разработало операцию-провокацию с использованием переделанной из ЗРК С-200 в управляемую ракеты "земля-земля". Рассчитав траекторию полета А-50У (а он ходит обычно по одной и той же восьмерке на протяжении нескольких часов), они выпустили ракету приманку в сторону самолета. Далее, постарались ее подвести как можно ближе к борту, изображая атаку зенитной ракетой.



Именно поэтому А-50У выпускал тепловые ловушки, которые видны на видео. Наши ПВОшники, пытаясь перехватить цель и спасти А-50У, одной ракетой зацепили и собственный борт, который и разбился при падении.



По сути, противник повторил схему провокации, которую когда-то применили израильские ВВС в отношении нашего самолета управления Ил-20 в сентябре 2018 года, на который они своим маневром навели ракету сирийского ЗРК С-200.



Таким образом, обе версии (и украинская, и та, которая была вчера высказана околовоенными блогерами в целом верны). И с этим надо что-то срочно делать, чтобы предотвратить еще одно повторение трагедии. Первое, что просится на ум, траектория полетов А-50У должна быть непредсказуема для противника. Возможно, что-то можно придумать еще (но для других идей у меня недостаточно информации), – резюмирует Подоляка.



Не сдерживает резких слов в адрес российской ПВО Алексей Васильев, автор тг-канала "Русский инженер"



"Хохлы как могли, старались испортить нам праздник, но у них ничего не получилось. Поэтому мы решили испортить его самостоятельно, с**ка. Чем думают расчеты, зная о планируемых маршрутах, имея системы опознавания свой-чужой, наблюдая параметры цели, которые ну никакой совой на глобус не натягиваются как крылатая ракета хохлов – я не знаю.



Причем это уже, вероятно, второй подряд сбитый А-50У. При том, что их было гораздо меньше десяти изначально, а старые А-50, после консервации, маловероятно что будут с комплектным БРЭО. И поэтому не смогут как-то сильно помочь", – подчеркивает эксперт.



Он уверен, что речь идет о разгильдяйстве со стороны расчетов ПВО.



"Теперь с еще большей остротой встал вопрос быстрого создания эрзаца самолета ДРЛО, на имеющихся решениях, о чем я уже ранее писал. Потому что кроме территории укры, ДРЛО необходимо еще в других частях страны, а в случае еще одной потери… промолчу.



И да. Стоит помнить, что пиар, когда дело дошло до драки, уже не работает. Ни салюты, ни портреты не дадут победу. Ее выцарапывают до последнего момента, прикладывая все возможные и невозможные усилия", – добавил Васильев.



На проблему дефицита этого типа самолетов обращает внимание и военкор Роман Сапоньков:



"Помимо цены в 31 млрд. надо помнить, что у нас осталось всего 2 А-50. Т.е. с начала года свои же ПВО сбили половину всего парка самолетов ДЛРО. И с производством новых некоторые проблемы".



Политолог Игорь Скурлатов требует наказания для виновных в потере самолета, "невзирая на чины".



"Понятно, что на войне всегда есть потери. Но второй за месяц дорогостоящий летательный аппарат-разведчик, сбитый "дружественным огнем" в купе с потерей кораблей ЧФ – это многовато. Не салюты надо пулять, а крепить надежность наших вооруженных сил. И, конечно, стратегически наступать, освобождая Одессу с Киевом, чтоб не было подобных инцидентов, как справедливо призвал намедни Д. Медведев", – пишет Скурлатов в своем паблике.



Военкор Герман Куликовский (тг-канал "Старше Эды") сомневается, что А-50 можно сбить по ошибке.



"Если это работа нашего ПВО, то накажут кого-то, сделают какие-то выводы или будет рассказ про Пэтриот и американских наемников-наводчиков? Напомню, что скоро у хохла на боевое дежурство заступят Ф-16, как раз под них, крайне удачно для противника, зачищается небо от российских самолетов ДРЛО", – убежден Куликовский.



Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин делает несколько предварительных выводов.



"1. Причины произошедшего еще устанавливается. На данный момент, помимо ошибки ПВО с дружественным огнем, есть еще ряд версий того, что произошло.



2. Экипаж погиб. Мир праху. Это были высококлассные профессионалы, которых будет не хватать.



3. Потерь среди других самолетов не было – и Ил-22, и все истребители, находившиеся в воздухе, вернулись на базу.



4. Сама потеря А-50 ощутима – таких самолетов не очень много в силу сложности и высокой технологичности производства. Такие машины надо беречь.



5. После каждой такой потери принято говорить что-то в духе "Надеюсь, выводы из данной ситуации будут сделаны". Потому что если не делать выводов, ситуация будет повторяться, ведя к утрате ценных специалистов и дорогостоящей матчасти безотносительно того, от действий противника (а это в первую очередь США и НАТО) или же собственных ошибок.



6. Разумеется, враг будет стремиться по максимуму использовать ситуацию в своих целях, дабы как-то прикрыться от Авдеевской катастрофы и нарастающих проблем на фронте (для этого в ближайшие дни и будут предприниматься попытки терактов и обстрелов приграничных регионов и Крыма)", – пишет Рожин. Источник - politnavigator.net

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