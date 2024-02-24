Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины берет новые высоты, - ФСК

08:17 25.02.2024 24.02.2024 | ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ



Зачем Анкара продолжает подпитывать оружием режим Зеленского?



Известие о недавнем первом полете турецкого истребителя TF-X KAAN не внушало бы опасений России, если бы не одно обстоятельство. Представители Киева заявили на днях о далекоидущих планах закупить эти самолеты 5-го поколения у Турции. Украинская и турецкая оборонки за последнее время настолько тесно переплелись, что Киев участвует даже в разработке двигателя для KAAN. Впрочем, это лишь эпизод их военно-технического сотрудничества. Ключевой вопрос в том, чего тем самым добивается Анкара.



Известно, что KAAN разрабатывается турками с 2017 г. в рамках программы "Национальный боевой самолет". Серийное производство истребителя планируется к 2028 г. В Анкаре ранее похвалялись, что по своим характеристикам KAAN превзойдет американский F-35 и в перспективе заменит состоящие на вооружении ВВС Турции истребители F-16 (Lockheed Martin Corporation).



Справедливости ради надо отметить, что военно-техническое сотрудничество Турции и Украины началось задолго до начала СВО. Еще в 2020 г. Анкара подписала с Киевом договор о военно-техническом сотрудничестве. И это не говоря уже об откровенной и в чем-то последовательной позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по крымской проблеме. От Порошенко до Зеленского турецкие власти называли возвращение Крыма в родную гавань аннексией. Президенту России Владимиру Путину такая линия турецких партнеров была понятна: в одном из своих заявлений на Валдайском форуме Путин подчеркнул, что не видит преград для двустороннего взаимодействия наших государств.



По некоторым данным, турки еще с 2014 года сделали многое для создания украинского флота и реанимации ее оборонки. "После событий 2014 году Турция и Украина обнаружили общие геополитические интересы в сфере безопасности на Черном море. Хотя Анкара не заняла ярко выраженной антироссийской позиции в регионе, вклад Турции в восстановление ВМС Украины, потерявшей большую часть своих платформ с потерей Крыма, говорит о многом" – так, по крайней мере, следует из материалов журнала Defense Journal, выпускаемом Атлантическим советом в Турции.



Таким образом, сотрудничеству Анкары и Киева в оборонке в 2024 году исполнится 10 лет. Далеко не случайно, что в начале февраля сего года генсек НАТО Йенс Столтенберг на заседании советников по нацбезопасности в Брюсселе поставил Турцию в пример, похвалив ее не только за помощь Киеву оружием и боеприпасами, но и за развитие в этой стране производственных мощностей.



В частности, речь шла и о планах всемирно известного производителя дронов Baykar Makina построить завод на Украине. Глава компании Халук Байрактар сообщил о начале процесса и даже уточнил некоторые детали. Так, объект планируют построить к февралю 2025 г., выпуская до 120 дронов в год (модели TB2 или TB3). Симптоматично, что господин Байрактар оказался не менее "последователен", чем его президент: обещав в сентябре 2023 г. инвестировать в три проекта на Украине примерно 100 млн долл., слово держит. Кроме того, турки построят центр обслуживания БПЛА и откроют главный офис компании на Украине.



Масла в огонь подлил и посол Украины в Анкаре Василий Боднар. По его словам, в перспективе стороны могут наладить экспорт выпускаемой продукции в третьи страны.



Российская позиция турецким партнерам на этот счет хорошо известна. В 2022 г. пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил: строительство завода по производству Bayraktar "подпадает под тему демилитаризации" и "лишь продлит страдания украинцев". По мнению Пескова, появление такого предприятия не помешает Москве достичь целей военной операции. Символично тем не менее, что перенесенному на более поздние сроки визиту Президента Путина предшествовало вышеупомянутое объявление турками о строительстве завода.



Так или иначе, Украина была и остается едва ли не главным раздражителем в отношениях России и Турции, а военная составляющая здесь постоянно напоминает о себе. Например, в виде кадров с турецкой боевой техникой в зоне конфликта – "лекарство" от солдатских бед Украины. Так комментирует автор националистического турецкого телеграм-канала "Турция – Эпоха Возрождения" кадры, на которых бронетранспортер KİRPİ ("Еж") вытаскивает из грязи американский грузовой фургон ХАМВИ. Действие происходит предположительно в зоне СВО. Указанные турецкие бронетранспортеры, и правда, активно используются ВСУ на поле боя, как, впрочем, и турецкие САУ FIRTINA ("Шторм").



Помимо строительства злополучного завода и открытия совместного производства на Украине, в 2019 г. турецкая Baykar Makina и госкомпания "Укрспецэкспорт" создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.



Показательно и то, что Украина собиралась использовать турецкие технологии при производстве дронов "Сокол 300" в КБ "Луч". "Сокол 300" – украинский проект ударного БПЛА, предназначенный для ведения разведки и нанесения ударов на оперативную и тактическую глубину противника. Проектом предусмотрена установка нескольких типов двигателей. Цели амбициозные. Вместе с тем обмен технологиями – дорога с двусторонним движением.



Так, турки заключили с Киевом контракты на поставку украинских двигателей для стратегических ударных беспилотников, например для Bayraktar Akıncı. Первая партия дронов "Акынджи" оснащена именно украинскими двигателями "Ивченко-Прогресс". Более того, завод-изготовитель будет использовать два разных двигателя украинского "Мотор Сич". Так, первые агрегаты летают с турбовентиляторными двигателями АИ-25ТЛТ. Следующие партии будут оснащены форсажными двигателями АИ-322Ф.



Другим амбициозным совместным украинско-турецким проектом стала разработка сверхзвукового реактивного ударного беспилотника "Кызылэльма" ("Красное яблоко"). На него также планируют поставить моторы АИ-25ТЛТ и АИ-322Ф.



Еще Турция стала одним из крупнейших партнеров Военно-морских сил Украины. Незадолго до начала конфликта в феврале 2022-го Киев и Анкара заключили контракт на постройку корвета ADA CLASS (программа "Мильгем"). Боевой корабль сконструирован с применением стелс-технологий (то есть малозаметен в радиолокационном, инфракрасном и других областях спектра обнаружения). Корвет способен уничтожить воздушные надводные и подводные цели, обеспечивая огневую поддержку морской артиллерии и совмещая возможности противолодочных операций и патрулирование в открытом море.



Украина стала своеобразной витриной для турецкого военно-промышленного комплекса, что во многом объясняет сотрудничество Анкары и Киева. Следует помнить о том, что турецко-американские отношения далеко не простые, да и в НАТО правительство Эрдогана поддерживают далеко не все и не всегда. В этом контексте поддержка Ак-Сараем киевского режима – самый незамысловатый способ напомнить о себе, показать свою нужность и значимость, благо географически от зоны конфликта до Турции рукой подать.



Немаловажна и сугубо техническая сторона, ибо редко кто из западных игроков готов делиться военными технологиями с Турцией. Поэтому и выбирать туркам приходится по принципу "из того, что было", да и потенциал предприятий бывшей Украинской ССР растрачен далеко не полностью. Достаточно вспомнить, что ведущий российский концерн по производству ПВО "Алмаз-Антей" лишь 10 лет назад перенес с Украины в Россию производство комплектующих. Другой факт: КБ "Южное" (Южмаш) в Днепропетровске производил легендарные межконтинентальные баллистические ракеты Р-36, известные на Западе как "Сатана".



К слову, сверхтяжелый транспортный самолет Ан-225 "Мрия" был спроектирован, разработан и построен по заказу Главкосмоса СССР. Аппарат обеспечивал выполнение космических программ в части перевозки крупногабаритных грузов, а именно многоцелевых орбитальных кораблей "Буран" и частей ракетного комплекса "Энергия".



На другой "чаше весов" у турок США, Канада, Австралия, Германия, до недавнего времени Швеция и другие "союзники" из тех, кто не горит желанием передать ближневосточной стране военные технологии. Даже относительно недавнее снятие рестрикций Канадой с Турции в конце января затронет лишь некоторые виды вооружений. В то время как остальные заявки Оттава намерена рассматривать в индивидуальном порядке. Намек более чем прозрачен: напомним, в 2021 г. канадцы ополчились на Анкару по причине использования турками канадских технологий в войне в Карабахе.



Встреча главы офиса Зеленского А. Ермана и министра иностранных дел Турции Х. Фидана на полях Мюнхенской конференции по безопасности



Встреча главы офиса Зеленского А. Ермана и министра иностранных дел Турции Х. Фидана на полях Мюнхенской конференции по безопасности



Если говорить об альтернативах, сотрудничество Турции по военной линии с нашей страной носило скорее ограниченный характер (приобретение дивизиона ЗРК С-400 "Триумф") и имело тяжелые последствия для экономики страны в виде наложенных Вашингтоном санкций на турецкую оборонку, включая Управление по оборонной промышленности и его руководителей. Рисковать так в дальнейшем турки не готовы.



Оценивая украинско-турецкое сотрудничество, нельзя списывать со счетов и еще один немаловажный мотив. Турции вполне выгодно взаимное ослабление как России, так и Украины на фоне СВО. Своей "многовекторной" политикой наследники Порты добиваются либо сковывания, либо выведения из игры значительных сил флота обеих сторон с целью продемонстрировать западным партнерам видимость политического и военного контроля стратегически важного Черноморского региона. Источник - fondsk.ru

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