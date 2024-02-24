Армения снова верит обещаниям Запада, - Геворг Мирзаян

08:19 25.02.2024 Армения верит обещаниям Запада, но, кроме Москвы, защищать ее некому

ГЕВОРГ МИРЗАЯН

24 февраля 2024

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В ходе своего визита во Францию премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью местным СМИ, где сделал два достаточно скандальных заявления.



В первом он обвинил Россию в попытках его свергнуть. "В сентябре 2023 года и в связи с событиями, которые там происходили (протесты в Ереване из-за действий Баку по окончательному захвату контроля над Нагорным Карабахом. - Прим. ред.), а также в октябре высокопоставленные должностные лица, представляющие Российскую Федерацию, открыто призвали население Республики Армении к восстанию и свержению власти. Российские телеканалы практически шесть лет скоординированным и последовательным образом вели пропаганду против избранного правительства Республики Армении и против меня лично", - заявил Пашинян.



Что, конечно же, совсем не так. Никто из российских высокопоставленных чиновников к свержению Пашиняна не призывал. И армянская оппозиция об этом очень сожалеет. Она жалуется на то, что Россия так до конца и не может понять, что Никол Пашинян является врагом и что его противников внутри страны надо более активно поддерживать.



Как и не было никакой шестилетней скоординированной антипашиняновской политики в СМИ. Отдельные деятели медиасферы с 2018 года пытались доносить мысль о том, что к власти в Армении пришло прозападное и антиармянское правительство. Российские же медиа в целом зачастую занимали нейтральную позицию, не желая портить отношения с братским армянским народом и в надежде на то, что Пашинян перед лицом политической реальности сменит риторику.



Во втором заявлении Пашинян прошелся по Организации договора коллективной безопасности. Он еще раз обвинил ОДКБ в том, что она не выполнила свои обязательства после вторжений Азербайджана на армянскую территорию в 2021 и 2022 годах. "Очевидно, это не могло остаться не замеченным со стороны Армении. Сегодня на практике мы фактически заморозили наше участие в этом договоре, в этой организации", - заявил президент Армении.



"Потрясающая некомпетентность"



В Москве, конечно, заинтересовались этой "фактической заморозкой". "Ожидаем исчерпывающих разъяснений по двусторонним каналам на предмет того, что же в действительности стоит за высказываниями Никола Пашиняна по поводу заморозки участия Армении в Договоре о коллективной безопасности и в самой организации", - говорится в заявлении российского МИД.



Дело в том, что устав ОДКБ не подразумевает такого статуса, как "замороженное членство". Страна либо участвует в работе Организации, либо нет. Да, Армения в последние месяцы демонстративно игнорирует все заседания, при этом максимально публично развивая отношения с внешними силами, например той же Францией.



На фоне визита Пашиняна в Париж в Армению прилетел министр обороны Пятой Республики Себастьян Лекорню. И в очень ярких словах пообещал снабдить Армению всем, что ей нужно для обороны от Азербайджана, о чем регулярно и много писали пропашиняновские армянские СМИ. Не отмечая, правда, что ключевым словом тут является именно "обещал".



В это время Россия безопасность Армении не обещает, а гарантирует. При, конечно, двух условиях. Прежде всего, если сама Армения занимается своей защитой, а не так, как это было в 2021 и 2022 годах. Тогда после вторжения Азербайджана Ереван не стал защищаться, не объявил мобилизацию и попросил Москву воевать не вместе с армянскими вооруженными силами, а вместо них. Ну и, разумеется, для защиты должны быть юридические основания.



"Правительство Пашиняна и провластные эксперты после прихода Никола Воваевича к власти демонстрировали потрясающую некомпетентность в вопросах международного права. В том числе зачастую требовали от России соблюдения соглашения и использования механизмов, которые не были созданы, - поясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.



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- Например, между Россией и Арменией не создана договорная база о том, как могут использоваться российские части для поддержки Армении. Такая возможность прописывается в договорах, но двусторонних соглашений на уровне министерства обороны, что эти самые договора требуют, Армения не только не заключала, но даже не начинала прорабатывать".



Поэтому, по словам эксперта, когда дело доходило до пожелания Армении, чтобы Россия ей как-то помогла, выяснялось, что нет договорной базы. И с армянской стороны отсутствовало четкое понимание мер, которые необходимо принимать.



Москва сейчас призывает Ереван не заниматься провокациями и демонстрациями, а начать нормально решать спорные вопросы. В том числе и касательно деятельности ОДКБ в отношении Армении.



"Надеемся, что в Ереване придут к пониманию того, что имеющиеся озабоченности должны обсуждаться и устраняться в спокойном, доверительном диалоге, а не путем их будирования в публичном пространстве", - говорится в заявлении российского МИД.



Однако это маловероятно. Ведь смысл стратегии Пашиняна как раз в будировании - в создании у армянского населения мысли о том, что Россия его не защищает и нужно переориентироваться на Запад, который обещает защитить.



Для этого используется как прямая дискредитация Москвы ("Россия не пришла на помощь", "Россия собирается свергнуть Пашиняна"), так и двухходовки со скандальными заявлениями, которые должны вызвать гневную реакцию Москвы и последующую трансляцию этих заявлений в армянских СМИ для того, чтобы создать образ обижающей Армению России.



Судьба военной базы



И ключевым моментом здесь является судьба российской базы в Гюмри. Да, целый ряд российских СМИ написали о том, что Пашинян в интервью французам заявил о готовности ее вывести. Это не совсем так. Случайно или специально (в рамках стратегии "позлить Москву") армянский премьер использовал двусмысленные обороты.



"Что касается базы, то не в рамках этого договора эта база находится на территории Республики Армении. На самом деле это другой договор, это предмет другого договора, и на данный момент мы об этом не говорим", - заявил Пашинян. Дав таким образом понять, что вывод базы, статус которой определяется двусторонними соглашениями между Россией и Арменией, может случиться.



"В конфликте с Азербайджаном, даже во время агрессии Баку против международно признанной территории Армении база была обязана оказать военную помощь Еревану и задействовать единую систему ПВО. Но эта помощь не была оказана. Поэтому в Армении начались дебаты о целесообразности ее нахождения на армянской территории, и некоторые провластные депутаты заявляли, что база не обеспечивает безопасность, а угрожает нацбезопасности страны - например, представляет угрозу для Турции", - поясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.



Военнослужащие на территории российской военной базы в Гюмри

Вопрос только в том, кто от этого больше потеряет.



Для России военное значение базы сравнительно невелико. "Она была актуальна до момента нашего ввода войск в Сирию и создания там сети наших баз. Изначально база в Гюмри была, так сказать, форпостом на южном направлении, но сейчас у нас есть гораздо более серьезные плацдармы в других странах.



И учитывая, что Армения всячески саботировала использование базы в Гюмри для снабжения сирийской группировки, Россия научилась обходиться без ее широкого применения. База фактически превращается в глубокий тыл или периферию, так что для России это по большому счету вопрос просто демонстрации флага на Кавказе", - поясняет Никита Мендкович.



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С политической же точки зрения все не так однозначно. "Вывод российской базы приведет к ослаблению обороноспособности России на кавказском направлении. Да, с течением времени эти проблемы будут решены, но гораздо более серьезные негативные последствия для России возникнут в политической сфере. Наличие военной базы в Армении позволяет Москве проецировать военную силу в регионе и влиять на идущие там процессы. Вывод же будет расценен как ослабление возможностей влиять на процессы в регионе и потеря влияния в Армении", - говорит Айк Халатян.



Ни Грузия, ни Азербайджан таким плацдармом стать не смогут. Первая является хоть и рациональной, но все-таки прозападной страной, а второй - союзник больше Турции, а не России.



Однако для Армении и с политической, и с военной точек зрения все однозначно - сохранение базы в Гюмри является для Еревана вопросом физического выживания.



"В случае каких-то экстренных ситуаций и внешних угроз, связанных в том числе с масштабной операцией Азербайджана против Армении, база может выступать практически единственным плацдармом для развертывания сил дружественной России. А также инфраструктурной основы для оказания военной поддержки.



Без базы и этих возможностей, даже при наличии политической воли, оказание поддержки Армении будет сильно усложняться. В том числе и из-за отсутствия общих границ", - поясняет Никита Мендкович.



И никто отсутствие этой базы компенсировать не сможет. "Для Армении после вывода российской базы серьезно возрастут угрозы безопасности со стороны Турции и Азербайджана. И единственная надежда будет на Запад. На то, что ему удастся удержать Анкару и Баку от агрессивных действий на армянской территории. Но при этом мы видим, что возможности той же Европы сильно ограничены. А что касается США, то в идущей геополитической игре вряд ли Вашингтон пойдет на обострение отношений с Турцией ради защиты Армении", - говорит Айк Халатян.



Поэтому если бы Никол Пашинян действительно защищал интересы Армении, он бы не допускал не то что двусмысленных заявлений по базе, но и даже "фактических заморозок" членства в ОДКБ. Источник - regnum.ru

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